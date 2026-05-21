Ovo na alimentação dos idosos: veja os principais benefícios para a saúde

O cuidado com a saúde é um dos fatores mais importantes para alcançar a longevidade com qualidade, garantindo mais disposição, autonomia e bem-estar ao longo da vida. Diante disso, a alimentação desempenha um papel fundamental, já que uma dieta equilibrada contribui para o fortalecimento do organismo, prevenção de doenças e manutenção da qualidade de vida durante o envelhecimento.

No Brasil, o envelhecimento da população tem se tornado cada vez mais evidente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa com 60 anos ou mais cresceu de 22 milhões para 34,1 milhões entre 2012 e 2024, representando um aumento de 53,3%.

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Com o avanço da idade, ocorrem mudanças no metabolismo, na absorção de nutrientes e na composição corporal, o que torna essencial uma dieta equilibrada e rica em nutrientes. Neste contexto, o ovo se destaca como um alimento fundamental para a saúde das pessoas idosas.

Nutrientes do ovo importantes para os idosos

Rico em proteínas, vitaminas e minerais, o ovo contribui para a manutenção da saúde dos idosos, como explica a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil. “O ovo é uma opção acessível e altamente nutritiva, contendo vitaminas A, D, E, além de cálcio e magnésio, que muitas vezes estão em falta na alimentação dos idosos. Além disso, é fácil de preparar, o que facilita sua inclusão nas refeições diárias”, destaca.

Dados do Inquérito Nacional de Alimentação (2008-2009) mostram que muitos idosos enfrentam uma ingestão insuficiente de nutrientes, como vitaminas A, D e E, o que pode contribuir para inflamações e doenças crônicas. “Combinado a uma dieta equilibrada, o ovo ajuda a suprir essas carências nutricionais, promovendo o bom funcionamento do organismo”, acrescenta a especialista.

A proteína do ovo ajuda a combater a perda de massa muscular nos idosos (Imagem: Sea Wave | Shutterstock)

Benefícios do ovo para os idosos

Entre os problemas comuns na terceira idade, está a perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia. A proteína do ovo ajuda a combater essa condição, principalmente quando associada a exercícios físicos.

Outro benefício importante é a presença de luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem a visão contra os danos causados pela luz nociva. Esses compostos são encontrados na gema e são melhor absorvidos em conjunto com a gordura natural do ovo.

“Estudos mostram que o consumo regular de ovos aumenta os níveis de carotenoides no sangue sem alterar o colesterol”, afirma Lúcia Endriukaite. Apesar de muitas vezes ser visto como vilão, o consumo saudável do alimento não prejudica a saúde. “Idosos que consomem um ovo por dia observam melhora nos níveis de luteína e zeaxantina, sem impacto negativo nos níveis de lipídios ou colesterol”, acrescenta.

Por João Pedro Costa