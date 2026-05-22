Cérebro e estresse: veja por que tomamos decisões piores sob pressão

Sob estresse, áreas ligadas à reflexão, planejamento e análise racional perdem espaço para respostas automáticas e emocionais (Imagem: Teacher Photo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quem nunca tomou uma decisão no impulso e se arrependeu depois? Em momentos de pressão, pressa ou forte carga emocional, o cérebro humano tende a funcionar de forma diferente, e isso pode comprometer diretamente a capacidade de raciocínio e julgamento.

Situações como excesso de trabalho, conflitos familiares, problemas financeiros ou decisões profissionais importantes ativam mecanismos cerebrais ligados à sobrevivência. E, segundo a ciência, isso faz com que o cérebro priorize respostas rápidas em vez de escolhas mais analíticas e equilibradas.

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Sob estresse, áreas ligadas à reflexão, planejamento e análise racional perdem espaço para respostas automáticas e emocionais. Segundo Alessandra Belfort, juíza federal e pesquisadora da regulação emocional na tomada de decisão, esse processo é natural, mas pode levar a escolhas precipitadas.

“Quando estamos sob pressão, o cérebro entende que existe uma situação de ameaça ou urgência. Com isso, ele tende a buscar soluções mais rápidas, mesmo que não sejam as mais inteligentes ou equilibradas”, explica.

O cérebro entra em “modo de sobrevivência”

Em situações de estresse intenso, o organismo libera hormônios como cortisol e adrenalina, responsáveis por preparar o corpo para reagir rapidamente. O problema é que esse estado também reduz parte da capacidade analítica e altera a forma como enxergamos os problemas.

“A pessoa passa a enxergar menos possibilidades. O foco fica muito concentrado no problema imediato, e isso limita a percepção de riscos, alternativas e consequências futuras”, afirma Alessandra Belfort.

Esse fenômeno, conhecido na ciência como “visão em túnel cognitiva”, ajuda a explicar por que muitas pessoas fazem compras impulsivas, respondem a mensagens de forma agressiva ou tomam decisões precipitadas quando estão emocionalmente sobrecarregadas.

Em estados de ansiedade, medo ou raiva, o cérebro tende a usar atalhos mentais para decidir mais rápido (Imagem: Andrii Yalanskyi | Shutterstock)

Emoções influenciam mais do que imaginamos

Outro ponto importante é que emoções intensas mudam diretamente nossa percepção da realidade. Em estados de ansiedade, medo ou raiva, o cérebro tende a usar atalhos mentais para decidir mais rápido. “Nem sempre escolhemos o que é melhor no longo prazo. Muitas vezes, escolhemos aquilo que gera alívio imediato para o desconforto emocional”, pontua Alessandra Belfort.

Segundo ela, uma das descobertas mais importantes da ciência moderna é que experiência e inteligência não tornam ninguém imune aos efeitos da pressão emocional. “Conhecimento técnico, experiência e inteligência não blindam ninguém do estresse. O cérebro humano responde à pressão independentemente de quem a pessoa seja”, afirma.

É possível tomar decisões melhores?

Apesar de o cérebro reagir automaticamente ao estresse, algumas atitudes ajudam a reduzir os impactos da pressão emocional. Criar pausas antes de responder, evitar decisões importantes em momentos de exaustão e desenvolver maior consciência emocional estão entre as estratégias mais eficazes.

“Muitas decisões ruins acontecem porque a pessoa reage no auge da emoção. Quando existe espaço para respirar, refletir e reorganizar o pensamento, a qualidade da decisão muda completamente”, conclui Alessandra Belfort.

Por Daiane Bombarda