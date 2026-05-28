6 benefícios do brincar na infância que refletem na vida adulta

Brincar é uma atividade essencial para o desenvolvimento emocional, social, cognitivo e neurológico das crianças (Imagem: Lordn | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em uma rotina cada vez mais marcada pelo excesso de telas, estímulos digitais e compromissos, preservar o espaço das brincadeiras na infância torna-se algo difícil, porém necessário. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) apontam que apenas 15 minutos diários de interação e brincadeiras com os bebês são capazes de estimular milhões de conexões cerebrais, fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças.

Atividades como correr, desenhar, montar brinquedos, brincar de faz de conta, participar de jogos em grupo ou até transformar tarefas simples do cotidiano em momentos lúdicos ajudam no desenvolvimento da criatividade, autonomia, memória, linguagem, concentração e capacidade de resolver problemas, com impactos positivos que podem se refletir até a vida adulta.

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A Dra. Mariana Ramos, professora de Psicologia da Afya Centro Universitário Itaperuna, explica que o brincar é uma das principais formas de aprendizagem e comunicação na infância. “É por meio do brincar que a criança aprende a reconhecer emoções, lidar com frustrações, esperar, negociar regras, desenvolver empatia e construir sensação de segurança emocional. Enquanto brinca, ela experimenta o mundo, testa possibilidades, ensaia papéis sociais e aprende, de maneira simbólica, a organizar suas experiências internas e externas”, afirma.

Impactos no desenvolvimento emocional e cerebral

Segundo a Dra. Mariana Ramos, muitas vezes a criança consegue expressar nas brincadeiras sentimentos que ainda não consegue verbalizar. “A criança elabora medos, inseguranças, conflitos, ansiedades e experiências do cotidiano por meio do faz de conta, dos jogos e das brincadeiras simbólicas. Por isso, o brincar possui uma função terapêutica extremamente importante no desenvolvimento infantil”, acrescenta.

Além do aspecto emocional, o brincar também está diretamente ligado ao desenvolvimento cerebral. A Dra. Isabela Pires, médica e professora de pós-graduação em Pediatria da Afya Brasília, destaca que atividades lúdicas estimulam conexões neurais importantes desde os primeiros anos de vida.

“O brincar estimula conexões cerebrais importantes para aprendizagem, memória, linguagem e resolução de problemas. Crianças que brincam de forma saudável costumam desenvolver mais autonomia emocional, criatividade e melhores habilidades sociais ao longo da vida”, explica.

As médicas também chamam atenção para os impactos positivos do brincar na saúde mental infantil. Crianças que possuem espaços saudáveis para brincar tendem a apresentar menos ansiedade, maior segurança emocional e vínculos afetivos mais fortalecidos.

“Quando a criança brinca livremente, ela exercita imaginação, criatividade, flexibilidade cognitiva, autonomia e resolução de problemas. Isso fortalece os vínculos familiares e favorece uma infância emocionalmente mais saudável”, destaca a Dra. Mariana Ramos.

Cuidado com o uso excessivo de telas

Outro ponto de atenção destacado pelas especialistas é o excesso de tempo de tela na infância. Embora a tecnologia faça parte da realidade atual e esteja presente inclusive no ambiente escolar, o uso excessivo pode reduzir momentos importantes de interação social, criatividade e movimento.

“Crianças antes dos dois anos não devem ter acesso ao celular. Nesse período, elas precisam criar conexões cerebrais por meio das interações humanas, das brincadeiras e do contato com o ambiente. A criança não precisa estar entretida o tempo inteiro. O ócio também estimula criatividade, autonomia e desenvolvimento emocional”, alerta a Dra. Isabela Pires.

Para a pediatra, o equilíbrio é o principal caminho. Segundo ela, a tecnologia faz parte da vida atual, mas é essencial preservar momentos de convivência, brincadeiras presenciais, movimento e interação familiar.

Benefícios do brincar na infância

Abaixo, as especialistas destacam os benefícios do brincar na infância que refletem na vida adulta. Confira!

1. Maior inteligência emocional

Crianças que brincam aprendem desde cedo a lidar com frustrações, perdas, regras e conflitos, o que contribui para adultos mais equilibrados emocionalmente e com maior capacidade de enfrentar desafios.

2. Melhores habilidades sociais e de comunicação

Brincadeiras em grupo ajudam no desenvolvimento da empatia, cooperação e capacidade de diálogo, competências fundamentais para relacionamentos pessoais e profissionais na vida adulta.

Os jogos e atividades lúdicas estimulam imaginação, raciocínio e adaptação, favorecendo adultos mais criativos e flexíveis (Imagem: Inna_Kandybka | Shutterstock)

3. Mais criatividade e capacidade de resolução de problemas

O faz de conta, os jogos e as atividades lúdicas estimulam imaginação, raciocínio e adaptação, favorecendo adultos mais criativos, inovadores e flexíveis diante das dificuldades.

4. Redução da ansiedade e fortalecimento da saúde mental

Uma infância com espaço para brincar contribui para o desenvolvimento de segurança emocional, autoestima e sensação de pertencimento, fatores que ajudam na construção de adultos emocionalmente mais saudáveis.

5. Desenvolvimento da autonomia e das funções cognitivas

Brincadeiras simples do cotidiano, como brincar de casinha, organizar objetos, contar peças ou participar de pequenas tarefas domésticas de forma lúdica, ajudam a desenvolver memória, linguagem, atenção, raciocínio lógico e funções executivas. Essas experiências contribuem para a formação de adultos mais independentes, organizados e preparados para lidar com responsabilidades e desafios do dia a dia.

6. Estímulo à neuroplasticidade e à capacidade de adaptação

O brincar também favorece a neuroplasticidade, capacidade que o cérebro possui de criar e reorganizar conexões neurais ao longo da vida. Durante a infância, fase em que o cérebro está em intenso desenvolvimento, estímulos saudáveis como brincadeiras, interação social e ambientes seguros fortalecem habilidades ligadas à aprendizagem, adaptação e recuperação diante de dificuldades futuras, contribuindo para adultos mais resilientes e com maior capacidade de aprendizado contínuo.

Por Beatriz Felicio