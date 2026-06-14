Um roteiro pelo vilarejo potiguar que combina natureza e encanta visitantes

Entre falésias avermelhadas, ruas movimentadas e praias cercadas pela Mata Atlântica, Pipa parece viver em um ritmo próprio. A antiga vila de pescadores do litoral sul do Rio Grande do Norte se transformou em um dos destinos mais conhecidos do Nordeste, mas ainda consegue preservar algo raro em cidades turísticas: a sensação de que o tempo passa mais devagar.

Localizada no município de Tibau do Sul, a cerca de 80 quilômetros de Natal, Pipa mistura cenários naturais, vida noturna intensa, gastronomia multicultural e um clima quase permanente de férias. O destino atrai surfistas, casais, estrangeiros, famílias e turistas em busca tanto de descanso quanto de movimento. E talvez seja justamente essa mistura que explique por que a vila continua despertando fascínio mesmo entre quem já conhece boa parte do litoral brasileiro.

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A chegada acontece quase sem aviso. Após quase duas horas de estrada a partir do aeroporto de Natal, cruzando pequenas cidades e a vegetação local, as ruas estreitas revelam pousadas, restaurantes e placas coloridas. Em poucos minutos, o ritmo urbano dá lugar ao som do vento e ao cheiro de maresia, ditando o tom de uma experiência visual e sensorial inesquecível.

A convite do Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), em parceria com a Latam Airlines, a viagem até Pipa revelou um litoral que vai muito além das praias conhecidas pelas redes sociais.

Paz e movimento

Hospedado no Sombra e Água Fresca, entendi rapidamente por que tantas pessoas escolhem permanecer dias sem grandes programações. Cercado pela Mata Atlântica e com vista para o mar, o hotel parece acompanhar o ritmo desacelerado da própria vila. No fim da tarde, o contraste entre o verde da vegetação e o azul do oceano transforma a paisagem em um daqueles cenários que fazem o visitante simplesmente parar por alguns minutos.

A proximidade com a Praia do Amor também ajuda a criar a sensação de integração entre hospedagem e natureza. Em vez de grandes estruturas urbanas, o que aparece ao redor são árvores, vento constante e o som do mar vindo das falésias.

Mesmo fora da alta temporada, Pipa mantém as ruas vivas. No centrinho, turistas circulam entre lojas artesanais, bares e restaurantes enquanto músicas diferentes se misturam pelas calçadas. Em uma esquina toca reggae. Na outra, jazz. Mais adiante, forró.

Ao contrário de destinos que parecem funcionar apenas para o turismo, Pipa transmite a sensação de cidade ocupada de verdade. Pessoas caminham sem pressa, vendedores conversam nas portas dos comércios e os restaurantes começam a ganhar movimento ainda no fim da tarde.

A Rua do Céu e as vias próximas à avenida principal concentram boa parte dessa movimentação. Ali, cozinhas de diferentes partes do mundo dividem espaço em poucos metros. Restaurantes italianos, gregos, mediterrâneos e nordestinos convivem naturalmente com cafeterias, bares intimistas e pequenos espaços iluminados por luzes amarelas.

No jantar, o Porcellino D'Oro parecia traduzir bem o perfil multicultural que Pipa desenvolveu ao longo dos anos. Em uma rua cercada por turistas de diferentes sotaques, a cozinha italiana contrastava com o clima praiano da vila sem parecer deslocada. Mesas ocupadas, vinho sendo servido e música ambiente ajudavam a criar uma atmosfera acolhedora em meio ao movimento do centrinho.

O encontro entre as falésias e o oceano revela a força e beleza da costa potiguar (foto: Quéren Hapuque)

Trilha

Uma das experiências mais interessantes da viagem acontece longe dos restaurantes e do movimento do centrinho. O Santuário Ecológico de Pipa reúne trilhas cercadas pela Mata Atlântica, mirantes naturais e caminhos que revelam diferentes ângulos das praias da região. O percurso exige menos pressa e mais atenção aos detalhes. O som do vento nas árvores substitui a música das ruas e a paisagem muda a cada curva da trilha.

É dentro da área de preservação que também funciona uma base do Projeto Tamar, referência nacional na preservação das tartarugas marinhas. Entre placas educativas e ações de conscientização ambiental, o espaço ajuda a lembrar que boa parte da beleza natural de Pipa depende justamente da preservação do ecossistema local. Ao longo das trilhas, pequenas pausas acabam acontecendo naturalmente. Não apenas para fotografar, mas porque o cenário parece pedir contemplação.

Pôr do sol

No fim da tarde, a Lagoa Guaraíras revela outro lado de Pipa. Os passeios de lancha pela lagoa costumam acontecer perto do pôr do sol, quando a luz começa a mudar rapidamente sobre a água. Durante o trajeto, golfinhos, nada tímidos, acompanham algumas embarcações enquanto um bar flutuante recebe turistas em busca do fim de tarde perfeito para fotos.

A parada no Aglaia ajudou a transformar o passeio em algo ainda mais contemplativo. Entre drinques, petiscos e boa música, o céu começou a ganhar tons alaranjados refletidos na água. Depois do calor forte do dia e das programações movimentadas, o entardecer na lagoa parecia desacelerar tudo ao redor. Existe uma tranquilidade difícil de explicar, e talvez seja justamente esse tipo de sensação que faz tanta gente voltar para Pipa mais de uma vez.

Um brinde ao momento: a gastronomia e a coquetelaria (foto: Fotos: Paulo Gontijo)

Sabores da vila

A gastronomia também ajuda a construir a identidade da vila. Em vez de apostar apenas em pratos típicos nordestinos, Pipa desenvolveu ao longo dos anos uma culinária marcada pela mistura de referências. É possível jantar em restaurantes sofisticados, encontrar pequenos bistrôs escondidos entre ruas estreitas ou descobrir cafés simples com clima intimista.

No Athena's, restaurante inspirado na culinária e na arquitetura grega, a sensação era quase de sair do litoral potiguar por algumas horas. Paredes brancas, iluminação suave e pratos mediterrâneos reforçavam o perfil cosmopolita que a vila desenvolveu ao longo do tempo.

Em muitos lugares, o ambiente acaba sendo tão importante quanto o cardápio. Luz baixa, mesas ao ar livre, música suave e vegetação integrada aos espaços criam uma experiência mais acolhedora do que apressada.

Pipa não impressiona apenas pelas praias bonitas. Existe vida noturna, turismo intenso e ruas cheias. Mas também há trilhas silenciosas, mirantes vazios no começo da manhã e praias onde o único som é o vento chegando do mar. Talvez por isso a vila tenha se tornado um dos destinos mais desejados do litoral brasileiro.

São Miguel do Gostoso: um refúgio à beira-mar

A estrada até São Miguel do Gostoso parece preparar o visitante para o ritmo da cidade. Conforme Natal fica para trás, o litoral norte do Rio Grande do Norte, do lado oposto de Pipa, ganha longos trechos vazios e parques eólicos espalhados pela paisagem. Quando as ruas de areia começam a aparecer, a sensação é de chegada a um lugar onde o tempo desacelera naturalmente.

A viagem até São Miguel do Gostoso revelou um litoral diferente daquele normalmente associado aos destinos mais movimentados do Nordeste. Em vez de grandes estruturas urbanas e praias lotadas, a cidade aposta justamente no oposto: ruas tranquilas, ritmo desacelerado e uma relação constante com o vento e o mar.

Localizada a cerca de 108 quilômetros de Natal, São Miguel do Gostoso cresceu nos últimos anos sem perder o clima de vila litorânea. O destino ficou conhecido entre praticantes de kitesurf e windsurf por causa dos ventos fortes que atravessam a região durante grande parte do ano, mas acabou atraindo também turistas interessados em descanso, gastronomia e contato com a natureza.

A chegada acontece de forma silenciosa. Pouco antes da entrada da cidade, os parques eólicos começam a dominar parte da paisagem. As enormes hélices acompanham a estrada enquanto o movimento urbano diminui aos poucos. Em Gostoso, o vento parece estar em todos os lugares: nas ruas, nas praias, nas árvores e até no ritmo das pessoas.

Dunas

Antes de chegar a São Miguel do Gostoso, o litoral norte potiguar revela outra paisagem que ajuda a entender a força do turismo na região: as dunas. O passeio de buggy pelas montanhas de areia se tornou uma das experiências mais tradicionais para quem passa por Natal. Conforme o trajeto avança pelo litoral, o cenário urbano vai desaparecendo aos poucos até dar lugar às enormes formações moldadas pelo vento.

Em Genipabu, uma das áreas mais conhecidas do percurso, as dunas parecem se movimentar constantemente. O buggy sobe e desce caminhos íngremes enquanto lagoas e trechos do mar aparecem entre as montanhas douradas.

A experiência mistura contemplação e adrenalina. Entre uma parada e outra, os bugueiros repetem a pergunta já conhecida pelos turistas: "com emoção ou sem emoção?". Quase sempre, a resposta vem acompanhada de risos e da escolha pelo trajeto mais radical.

Em Jacumã, o cenário ganha clima de parque ao ar livre. Tirolesa, aerobunda e skibunda transformam parte das dunas em espaços de aventura onde turistas de diferentes idades se espalham entre areia, lagoas e descidas rápidas.

Mais do que um passeio turístico, atravessar as dunas ajuda a perceber como o vento molda grande parte da paisagem do litoral potiguar, das praias às enormes montanhas de areia que acompanham a costa do estado.

A imensidão das dunas de São Miguel do Gostoso convida à aventura (foto: Paulo Gontijo)

Calmaria

São Miguel do Gostoso transmite imediatamente a sensação de desaceleração. As ruas de areia, os pequenos comércios e a ausência de prédios ajudam a criar uma atmosfera mais simples e acolhedora.

Na região da Praia da Xêpa, considerada um dos pontos mais conhecidos da cidade, moradores e turistas dividem o mesmo ritmo tranquilo. No fim da tarde, pessoas caminham próximas ao mar enquanto restaurantes começam a organizar as mesas nas calçadas. Não existe pressa evidente. A cidade parece funcionar em um tempo diferente.

Mesmo durante períodos de maior movimento, Gostoso ainda preserva uma sensação de espaço. As praias amplas e o número menor de construções fazem com que o litoral pareça mais aberto, menos tomado pelo turismo de massa.

Hospedagem

Hospedado na Mi Secreto, a sensação era de que a experiência da viagem começava antes mesmo de chegar à praia. Cercada por jardins tropicais e localizada em frente à Praia da Ponta do Santo Cristo, a pousada mantém uma integração quase natural com a paisagem ao redor.

Em muitos momentos, o som predominante vinha apenas do vento atravessando as árvores e das ondas quebrando no mar. Sem exageros na estrutura ou grandes interferências visuais, o espaço acompanha a proposta da própria cidade: conforto sem perder a simplicidade.

No fim da tarde, a luz alaranjada refletida sobre a areia e o mar transformava o cenário em um daqueles lugares onde as pessoas acabam permanecendo mais tempo do que planejavam inicialmente.

Parrachos e Tourinhos

Um dos passeios mais procurados da região leva visitantes até os parrachos, formações de recifes em alto-mar que criam piscinas naturais durante a maré baixa. O trajeto de barco acontece cercado por um oceano de tons azulados até que as águas transparentes começam a revelar peixes coloridos e bancos de corais próximos à superfície. Mesmo para quem nunca mergulhou antes, a experiência costuma ser acessível.

Em silêncio, muitos turistas permanecem apenas observando a transparência da água e os peixes circulando entre os recifes. Não existe necessidade de grandes atrações quando o cenário já parece suficiente.

Entre as praias mais conhecidas da cidade, Tourinhos talvez seja a que melhor resume a atmosfera de São Miguel do Gostoso. As formações rochosas próximas ao mar criam um visual diferente das praias dominadas apenas por areia e dunas. Durante o pôr do sol, o céu começa a ganhar tons alaranjados enquanto o vento continua atravessando a faixa de areia quase vazia.

No fim da tarde, moradores e turistas costumam se reunir silenciosamente para observar a mudança das cores sobre o mar. O momento não parece tratado como espetáculo, mas quase como parte natural da rotina da cidade.

Sabores gostosos

A gastronomia acompanha o ritmo desacelerado da viagem. Em Gostoso, muitos restaurantes parecem funcionar mais como extensões da própria praia. Mesas ao ar livre, iluminação suave e ambientes integrados ao vento e à paisagem ajudam a criar experiências menos apressadas.

Frutos do mar frescos, pratos regionais e bebidas tropicais aparecem ao longo de diferentes refeições. Em Tuná, restaurante próximo à Praia da Xêpa, a limonada de coco acabou se tornando um dos sabores mais marcantes da viagem, simples, refrescante e perfeitamente compatível com o clima quente e silencioso da cidade. Mais do que grandes produções gastronômicas, a sensação é de uma culinária que acompanha a proposta do destino: leve, despretensiosa e conectada ao litoral.

São Miguel do Gostoso, talvez, não impressione pela quantidade de atrações ou pelo ritmo acelerado de outros destinos turísticos do Nordeste. E justamente por isso acaba sendo tão marcante. Ao final da viagem, fica a impressão de que Gostoso não é apenas um lugar para visitar, mas um destino criado para diminuir o ritmo, mesmo que seja apenas por alguns dias.

*O repórter viajou a convite da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur)

















