Ama lasanha, mas quer emagrecer? Nutricionista ensina como adaptar

A lasanha é um dos pratos mais populares do mundo, presente em almoços de família e refeições do dia a dia. Esse interesse acompanha o mercado global de massas, que movimentou cerca de US$ 75,5 bilhões, de acordo com um levantamento da Fortune Business Insights.
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Apesar da popularidade, a receita é frequentemente vista como uma “vilã” para quem busca emagrecer. Contudo, a nutricionista Fernanda Lopes, da Six Clinic, explica que pessoas em processo de emagrecimento não precisam retirar o prato da alimentação.
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9 receitas com linhaça para ajudar a emagrecer
Segundo a especialista, o resultado está mais ligado à frequência de consumo e ao equilíbrio da rotina alimentar do que a um alimento isolado. Pequenos ajustes na preparação podem fazer uma grande diferença no processo.
Ajustes para uma lasanha mais leve
A escolha do queijo
Ingredientes com alta concentração de gordura, como os queijos cheddar, gorgonzola e catupiry, deixam a refeição mais calórica. A nutricionista orienta ajustar a quantidade e optar por versões mais leves, como ricota, cottage, muçarela light e minas frescal.
Evite molhos industrializados
Versões prontas de molho costumam ter alta concentração de sódio, conservantes, açúcar e gordura. Preparações caseiras permitem um controle maior dos ingredientes. Uma boa opção é usar tomate natural, alho, cebola e temperos frescos.
Faça trocas na massa
A versão tradicional utiliza farinha refinada, que possui poucas fibras e gera menos saciedade. Legumes como berinjela e abobrinha podem substituir parte das camadas de massa, diminuindo o valor calórico e aumentando o aporte de fibras na refeição.
A especialista reforça que um alimento isolado dificilmente define o resultado do emagrecimento, que depende da constância dos hábitos. A perda de peso acontece de forma gradual e está mais ligada ao equilíbrio da rotina. Por isso, o acompanhamento médico e nutricional, facilitado por consultas online, ajuda a manter a regularidade no cuidado com a saúde.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.