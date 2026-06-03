Dia Mundial da Corrida: 6 erros comuns que podem causar lesões

Excesso de intensidade durante a corrida pode ser perigoso para iniciantes (Imagem: muse studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a popularização das corridas de rua no Brasil, cada vez mais pessoas têm adotado a prática como aliada da saúde física e mental. No entanto, o entusiasmo de quem está começando pode levar a erros que aumentam o risco de dores e lesões. Segundo o professor de Educação Física da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra, Thiago da Silva Lima, alguns hábitos comuns entre corredores iniciantes podem comprometer o desempenho e até afastar praticantes da atividade.

É muito comum que iniciantes se empolguem e tentem correr longas distâncias logo nas primeiras semanas. O corpo precisa de adaptação gradual para evitar sobrecargas musculares e articulares, alerta o professor.

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A seguir, confira os principais erros que podem causar lesões durante a corrida!

1. Aumentar a intensidade rapidamente

Elevar distância, velocidade ou frequência dos treinos sem progressão adequada pode causar dores musculares, inflamações e lesões por esforço repetitivo.

2. Ignorar o aquecimento

Preparar o corpo antes da corrida ajuda na ativação muscular e reduz o risco de distensões e desconfortos durante a atividade.

3. Usar calçado inadequado

Tênis sem amortecimento apropriado ou incompatíveis com o tipo de pisada podem favorecer dores nos joelhos, tornozelos e coluna.

Respeitar os sinais do corpo é fundamental para evitar o agravamento de lesões e garantir uma recuperação adequada (Imagem: Dragana Gordic | Shutterstock)

4. Não respeitar os limites do corpo

Insistir nos treinos mesmo com dores frequentes pode agravar lesões e aumentar o tempo de recuperação.

5. Esquecer o fortalecimento muscular

Exercícios de fortalecimento auxiliam na estabilidade corporal, melhoram o desempenho e ajudam na prevenção de lesões.

6. Negligenciar descanso e hidratação

A recuperação muscular faz parte do treino. Dormir mal, não se hidratar adequadamente e desrespeitar os períodos de descanso podem comprometer a saúde e o rendimento.

Cuidados que ajudam a evitar lesões

O ideal é começar de forma gradual para criar constância e evitar frustrações. A corrida traz diversos benefícios para o condicionamento físico, a saúde cardiovascular e o bem-estar emocional, mas é importante que a prática seja feita com orientação e respeitando os limites individuais, finaliza o professor.

Por Priscila Dezidério