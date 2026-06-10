Atividade física: 5 opções para manter a motivação e gastar calorias no inverno

Escolher uma modalidade que gere prazer e bem-estar pode facilitar a manutenção dos treinos durante o inverno (Imagem: Gorgev | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a chegada das temperaturas mais baixas, a tendência de permanecer mais tempo em casa e reduzir a prática de atividades físicas aumenta significativamente, impactando diretamente a saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 31% da população adulta mundial não atinge os níveis mínimos recomendados de atividade física. No frio, esse índice pode se tornar ainda mais preocupante.

Além da menor disposição para treinar, o inverno também favorece hábitos mais sedentários e o consumo de alimentos mais calóricos, fatores que podem impactar diretamente o peso corporal, o condicionamento físico e a saúde cardiovascular.

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A fim de garantir a saúde nesta época do ano, é fundamental manter a rotina de atividade física. Para manter a motivação e gastar mais calorias, Breno Daniel, profissional de Educação Física e supervisor técnico da Academia Corpo e Saúde, recomenda priorizar “exercícios que envolvam grandes grupos musculares e elevam a temperatura corporal, como musculação com foco em multiarticulares, treinamento funcional, HIIT, bicicleta indoor e exercícios para membros inferiores”.

Abaixo, confira atividades físicas que podem ser grandes aliadas durante o frio!

1. Musculação

A musculação continua sendo uma das atividades mais recomendadas para os meses frios. Além de contribuir para o fortalecimento muscular, ela aumenta o metabolismo basal, ou seja, a quantidade de calorias que o corpo gasta mesmo em repouso.

Segundo Breno Daniel, os exercícios multiarticulares, que trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, são os mais indicados. Exercícios como agachamentos, levantamento terra, remadas e supino promovem maior demanda energética e ajudam a elevar a temperatura corporal rapidamente. “Além do gasto calórico durante a execução, a musculação gera um consumo adicional de energia no período de recuperação muscular, o que potencializa os resultados”, destaca.

2. Treinamento funcional

Para quem busca treinos mais dinâmicos, o treinamento funcional pode ser uma excelente alternativa. A modalidade combina movimentos naturais do corpo, como empurrar, puxar, correr, saltar e agachar, proporcionando alto gasto energético em sessões relativamente curtas. Outro benefício é a variedade dos exercícios, fator que ajuda a combater a monotonia e aumentar a adesão aos treinos durante o inverno.

3. Treinos intervalados de alta intensidade (HIIT)

Os protocolos de HIIT, que alternam períodos curtos de esforço intenso com momentos de recuperação, também estão entre as melhores opções para os dias frios. Além de exigirem menos tempo de treino, eles promovem um elevado gasto calórico e aumentam o chamado efeito EPOC, conhecido como consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Na prática, isso significa que o organismo continua gastando energia mesmo após o término da atividade.

A bicicleta indoor permite manter o condicionamento físico sem depender das condições climáticas (Imagem: TORWAISTUDIO l Shutterstock)

4. Bicicleta indoor

Durante o inverno, muitas pessoas deixam de pedalar ao ar livre. Nesse cenário, a bicicleta indoor surge como uma alternativa eficiente e confortável. Dependendo da intensidade do treino, é possível alcançar um elevado gasto energético, além de melhorar a capacidade cardiovascular e a resistência física. A modalidade também permite controlar melhor fatores externos, como vento, chuva e temperatura, facilitando a manutenção da rotina.

5. Exercícios para membros inferiores

Movimentos que recrutam os músculos das pernas e dos glúteos merecem atenção especial durante o inverno. Isso porque esses grupos musculares estão entre os maiores do corpo humano e demandam uma quantidade significativa de energia durante o exercício.

Agachamentos, avanços, leg press e afundos são alguns exemplos que ajudam a elevar rapidamente a frequência cardíaca e a produção de calor corporal. “Quanto maior a massa muscular envolvida no movimento, maior tende a ser o gasto energético da atividade”, explica Breno Daniel.

Atividade física ideal é aquele que você consegue manter

Mais importante do que escolher a atividade física que promete a maior queima calórica é encontrar uma que possa ser mantida ao longo do tempo. Para Breno Daniel, a consistência continua sendo o principal fator para alcançar resultados duradouros.

“No inverno, o desafio não é apenas treinar mais, mas continuar treinando. A atividade física regular fortalece o sistema cardiovascular, ajuda no controle do peso, melhora o humor e contribui para a saúde física e mental durante todo o ano. O melhor exercício será sempre aquele que a pessoa consegue transformar em hábito”, conclui.

Por Carla Baptista