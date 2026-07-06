Estratégia de sono e alimentação potencializa o desempenho de atletas

O rendimento depende de um plano ajustado à modalidade e da resposta de cada atleta (Imagem: Yuriy Maksymiv | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A pesquisa “Iron deficiency in athletes: Prevalence and impact on VO 2 peak”, publicada na revista científica Nutrition, aponta que a deficiência de ferro está significativamente relacionada à redução do desempenho atlético, incluindo a quantidade máxima de oxigênio que o corpo consegue captar durante o exercício.

Para Danilo Macena, nutricionista esportivo e diretor da clínica Macena Saúde Suprema, o rendimento do atleta depende de um plano ajustado à modalidade, ao calendário e à resposta de cada competidor. O trabalho começa com antecedência e passa por reformulações semanais. Em algumas modalidades, principalmente na reta final, a dieta pode ser alterada diariamente, enquanto a disciplina precisa aumentar na semana anterior à competição, inclusive evitando vida social, afirma.

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Ele explica que o preparo não envolve apenas calorias e nutrientes. Sono, descanso, adesão às orientações e controle da ansiedade interferem na recuperação e podem comprometer o resultado, mesmo quando a alimentação está adequada.

Os três erros mais comuns são negligenciar o sono, extrapolar nos treinos e subestimar a estratégia prescrita. A ansiedade também pode favorecer episódios de alimentação impulsiva, desrespeitando a dieta, e isso prejudica porque a alta performance exige uma margem muito pequena para falhas, observa.

O sono é tão importante quanto a dieta

Conforme o especialista, o sono potencializa os resultados da dieta ao favorecer a recuperação física e o equilíbrio hormonal. Além disso, o descanso conta com benefícios à saúde mental do competidor. Mesmo com dieta ajustada e treino bem executado, não há recuperação adequada sem sono. O repouso ajuda a estabilizar a mente e permite que o organismo produza hormônios e repare os tecidos, analisa.

Estratégia alimentar varia conforme o perfil do atleta

O nutricionista esportivo acrescenta que os nutrientes têm funções diferentes e, por isso, devem ser consumidos conforme a estratégia elaborada para cada organismo. Os carboidratos fornecem energia, as proteínas participam do reparo dos tecidos e as gorduras contribuem para a produção hormonal e a absorção de vitaminas. As fibras ajudam na saúde intestinal, mas devem ser controladas conforme o momento da preparação. Não existe uma fórmula igual para todos, pois a quantidade dos alimentos e os tipos dependem da modalidade, duração de esforço e perfil do atleta, explica.

Perto da competição, a alimentação tende a ficar mais regrada e as opções práticas diminuem (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Da flexibilidade inicial ao rigor da reta final

O especialista pontua que, apesar de a estratégia dietética ser exigente, é possível torná-la prática no início da preparação. Contudo, quando a data da competição se aproxima, torna-se necessário que o atleta siga a prescrição estritamente.

Do início ao meio do processo, algumas adaptações são possíveis. Perto da competição, principalmente em modalidades como o fisiculturismo, a alimentação fica mais regrada e as opções práticas diminuem. A alimentação é extremamente regrada, então não dá para ser um lanche prático, diz.

A influência genética

Questionado sobre a influência da genética sobre os resultados, Danilo Macena aponta que a sorte do atleta em relação aos genes pode ser decisiva nas competições por aumentar a tolerância com as falhas e facilitar metas. A genética conta bastante. Se o atleta tiver genes favoráveis à força, recuperação e resistência muscular, ele terá resultados melhores nos treinamentos. A diferença é que o esforço do esportista sem sorte nos genes será maior para atingir as mesmas metas. Quem tem a genética a favor, por exemplo, consegue se recuperar mais rápido de deslizes na dieta, diz.

Apesar disso, o nutricionista esportivo conclui explicando que o comprometimento do atleta pode conquistar resultados à altura e competitivos. “A genética, entretanto, não invalida o atleta que trabalha duro. Se houver comprometimento, a pessoa pode ter resultados comparáveis, apesar de ter margens menores para erros, completa.

Por Enzo Tres