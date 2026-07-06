O fígado é o maior órgão interno do corpo humano, localizado no lado direito do abdômen, logo abaixo do diafragma. Entre as suas funções, estão a produção de proteínas e vitaminas, a transformação de nutrientes e substâncias tóxicas, o armazenamento e a liberação do glicogênio (reserva de energia para células) e a produção da bile (uma secreção utilizada na digestão da gordura).

De acordo com pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), publicada na revista The Lancet Regional Health Americas, intitulada “Burden of liver disease in Brazil, 19962022: a retrospective descriptive study of the epidemiology and impact on public healthcare“, uma em cada 33 mortes no Brasil ocorre em consequência de condições que prejudicam o fígado, como câncer, cirrose e hepatite viral crônica.

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Além de desempenhar funções essenciais no metabolismo, o fígado é o principal órgão responsável pela produção dos fatores de coagulação do sangue. Para que esse processo ocorra de forma adequada, é indispensável que o organismo tenha níveis suficientes de vitamina K, nutriente que participa da ativação dessas proteínas responsáveis por controlar os sangramentos. Por isso, manter uma alimentação equilibrada e rica em fontes de vitamina K é fundamental para favorecer o bom funcionamento do fígado.

Abaixo, conheça 11 alimentos ricos em vitamina K que podem beneficiar a saúde do fígado.

1. Espinafre

O espinafre é uma das principais fontes de vitamina K, nutriente essencial para a coagulação sanguínea e para diversas funções do organismo. Além disso, é rico em antioxidantes, como luteína e betacaroteno, que ajudam a combater os radicais livres e podem contribuir para a proteção das células do fígado contra os danos provocados pelo estresse oxidativo.

2. Couve

A couve é um vegetal rico em vitamina K e em diversos nutrientes importantes para a saúde. Além de apresentar compostos com ação anti-inflamatória, ela contém antioxidantes que podem contribuir para a proteção das células do fígado e favorecer o seu bom funcionamento. Também participa dos processos naturais de desintoxicação do organismo.

3. Brócolis

O brócolis é uma excelente fonte de vitamina K, nutriente essencial para a coagulação sanguínea e para a manutenção da saúde dos ossos. Além disso, é rico em fibras, vitaminas C e A e compostos antioxidantes, como os sulforafanos, que ajudam a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres.

O repolho é um alimento rico em vitamina K e antioxidantes (Imagem: showcake | Shutterstock)

4. Repolho

O repolho, além de ser uma boa fonte de vitamina K, fornece fibras, vitamina C e compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres e a proteger as células do organismo. Seu consumo regular, dentro de uma alimentação equilibrada, também pode favorecer a saúde do fígado ao contribuir para os processos naturais de desintoxicação e auxiliar na redução do estresse oxidativo.

5. Alface-romana

A alface-romana é uma boa fonte de vitamina K. Além disso, contém vitaminas A e C, fibras e compostos antioxidantes que ajudam a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres. Por ser um vegetal leve e nutritivo, seu consumo regular pode contribuir para uma alimentação equilibrada.

6. Rúcula

A rúcula é um vegetal de folhas verdes rico em vitamina K, nutriente fundamental para a coagulação sanguínea e para a saúde dos ossos. Além disso, fornece vitamina C, ácido fólico, fibras e compostos antioxidantes.

7. Acelga

A acelga é uma excelente fonte de vitamina K e também fornece magnésio, nutrientes importantes para diversas funções do organismo. Além disso, contém compostos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, podendo contribuir para a redução do estresse oxidativo nas células do fígado.

8. Aspargos

Os aspargos são uma boa fonte de vitamina K. Além disso, são ricos em fibras, ácido fólico e antioxidantes, como a glutationa, composto que ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres e pode contribuir para a saúde do fígado. Por serem nutritivos e de baixa caloria, são uma excelente opção para compor uma alimentação equilibrada e promover o bom funcionamento do organismo.

O kiwi possui antioxidantes que ajudam a proteger o fígado (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

9. Kiwi

O kiwi é uma fruta rica em vitamina C e fornece vitamina K. Além disso, contém fibras e compostos antioxidantes. Quando consumido regularmente como parte de uma alimentação equilibrada, a fruta pode favorecer a saúde do fígado, fortalecer o sistema imunológico e auxiliar no bom funcionamento do organismo.

10. Mirtilo

Embora sejam mais conhecidos pela alta concentração de antioxidantes do que pelo teor de vitamina K, os mirtilos também fornecem esse nutriente em pequenas quantidades. Além disso, são ricos em antocianinas e outros compostos bioativos que ajudam a combater os radicais livres, contribuindo para a proteção das células, o fortalecimento do sistema imunológico e a manutenção da saúde cardiovascular.

11. Fígado bovino

O fígado bovino é uma excelente fonte de vitamina K. Rico em antioxidantes e vitaminas do complexo B, ele auxilia na regeneração celular do fígado, ajudando a combater danos causados por toxinas e inflamações. Além disso, sua alta concentração de ferro e proteínas favorece a produção de enzimas hepáticas, que são fundamentais para o metabolismo e a desintoxicação do organismo.