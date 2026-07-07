7 dicas para aproveitar as férias sem se sentir culpado por descansar

Descansar desempenha um papel importante na redução do estresse e melhora da qualidade de vida (Imagem: Olezzo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As férias costumam ser associadas a viagens, passeios e momentos de lazer. No entanto, para muitas pessoas, esse período também pode ser acompanhado por um sentimento inesperado: a culpa por descansar. Em uma sociedade que valoriza a produtividade constante, desacelerar pode parecer um desperdício de tempo. No entanto, as pausas são fundamentais para o equilíbrio emocional e para a recuperação física e mental.

Segundo a psicóloga Erica Zampolo Miguel, coordenadora de Psicologia da Faculdade Anhanguera, descansar não significa ser improdutivo. O descanso é uma necessidade humana e desempenha um papel importante na redução do estresse, na recuperação da energia e na melhora da qualidade de vida. Permitir-se fazer pausas é essencial para manter a saúde mental, explica.

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A seguir, confira algumas estratégias para aproveitar as férias sem se sentir culpado por descansar.

1. Entenda que descansar também é uma necessidade

Assim como a alimentação e o sono, os momentos de pausa são importantes para o funcionamento saudável do organismo. Períodos prolongados de sobrecarga podem favorecer sintomas de estresse, ansiedade e esgotamento.

2. Evite comparar suas férias com as de outras pessoas

As redes sociais podem criar a impressão de que é preciso aproveitar cada minuto com viagens e atividades constantes. No entanto, cada pessoa possui necessidades e formas diferentes de relaxar. O mais importante é escolher aquilo que faz sentido para você.

3. Não transforme o descanso em mais uma obrigação

Preencher todos os dias com compromissos e metas pode gerar ainda mais cansaço. Reservar momentos livres e permitir-se não fazer nada também faz parte de um descanso saudável.

4. Respeite os sinais do corpo e da mente

Sensação de exaustão, irritabilidade e dificuldade de concentração podem indicar a necessidade de desacelerar. Ignorar esses sinais pode aumentar os impactos negativos do estresse no organismo.

Se afastar das atividades do trabalho ajuda a tornar as férias mais proveitosa (Imagem: Vitalii Matokha | Shutterstock)

5. Desconecte-se do trabalho sempre que possível

Responder mensagens e acompanhar demandas profissionais durante as férias pode dificultar a recuperação mental. Estabelecer limites e se afastar das atividades do trabalho ajuda a tornar o período mais proveitoso.

6. Priorize atividades que proporcionem prazer

Ler, assistir a filmes, praticar exercícios, viajar ou simplesmente passar mais tempo com a família e os amigos são formas de tornar as férias mais agradáveis. O importante é que as escolhas estejam alinhadas com os seus interesses e necessidades.

7. Lembre-se de que descansar pode aumentar a produtividade

As pausas contribuem para a recuperação da energia e podem favorecer a criatividade, a memória e a capacidade de concentração. Dessa forma, aproveitar as férias pode ser um investimento no bem-estar e no desempenho das atividades futuras.

Embora a cultura da produtividade faça muitas pessoas associarem valor pessoal à quantidade de tarefas realizadas, é importante reconhecer que o descanso não é um privilégio, mas uma necessidade. Aproveitar as férias sem culpa é uma forma de cuidar da saúde mental e retornar à rotina com mais disposição e equilíbrio.

Por Priscila Dezidério