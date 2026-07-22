Do coração ao cérebro: veja 7 benefícios do ômega 3 para a saúde

Presente em peixes, sementes e oleaginosas, o ômega 3 oferece diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Evan Lorne | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O ômega 3 é uma categoria de ácidos graxos essenciais para o corpo humano, sendo fundamental para a promoção da saúde cardiovascular, cerebral e ocular, além de ser reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias.

Como nosso organismo não consegue sintetizar ômega 3 em quantidades suficientes, é essencial incluir na dieta alimentos que sejam ricos nesse ácido graxo. Ele é encontrado principalmente nos peixes de água fria, como atum, salmão, sardinha, tainha e bacalhau. Além disso, também está presente nas sementes de linhaça e de chia, nas nozes e no abacate.

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A seguir, confira 7 benefícios do ômega 3 para a saúde!

1. Ação anti-inflamatória

O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório que pode ajudar a reduzir a inflamação em todo o corpo. Isso é especialmente útil para pessoas que sofrem de condições crônicas, como artrite e doenças intestinais, incluindo a doença de Crohn.

2. Alívio da enxaqueca

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a enxaqueca está entre as doenças mais incapacitantes do mundo. Nesse sentido, o ômega 3 pode ser um aliado para pessoas que sofrem com a condição devido às suas propriedades anti-inflamatórias. Os ácidos graxos EPA e DHA, presentes principalmente em peixes de água fria, ajudam a reduzir a produção de substâncias inflamatórias envolvidas nas crises, o que pode diminuir a frequência, a intensidade e até a duração das dores de cabeça em alguns pacientes.

3. Melhora as funções cognitivas

Segundo estimativas da OMS e do estudo Global Burden of Disease 2021, mais de 3 bilhões de pessoas vivem com alguma condição neurológica. O ômega 3 desempenha um papel essencial no desenvolvimento e na funcionalidade do cérebro, contribuindo para a melhoria da memória, concentração e funções cognitivas, além de reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

4. Previne o risco de osteoporose

Conforme o estudo The association between dietary omega-3 intake and osteoporosis: a NHANES cross-sectional study, publicado na revista científica Frontiers in Nutrition, a ingestão de ômega 3 esteve associada a melhores indicadores de saúde óssea e a uma menor prevalência de osteoporose em adultos. Esse efeito é especialmente importante para mulheres na pós-menopausa, uma vez que estão mais suscetíveis à perda óssea devido à alteração hormonal que o corpo passa nesse período.

Os pesquisadores destacam que esse ácido graxo pode participar da regulação dos processos inflamatórios e do equilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea. Dessa forma, o consumo adequado de ômega 3 pode contribuir para uma alimentação equilibrada voltada à preservação dos ossos, junto a nutrientes essenciais, como cálcio e vitamina D.

Além de participar da regulação da inflamação, o ômega 3 pode favorecer a saúde e a proteção da pele (Imagem: Irina Bg | Shutterstock)

5. Contribui para a saúde da pele

O ômega 3 contribui para a saúde da pele ao fortalecer a barreira cutânea, ajudando a manter a hidratação e reduzindo a perda de água. Além disso, suas propriedades anti-inflamatórias auxiliam no controle de processos inflamatórios que podem estar relacionados a condições como acne, dermatite e psoríase. Esse nutriente também combate o estresse oxidativo, favorecendo a proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres.

6. Aumenta a proteção do sistema imunológico

Devido às suas propriedades anti-inflamatórias, o ômega 3 tem sido associado ao aumento da atividade das células imunes, fortalecendo assim o funcionamento do sistema imunológico. Isso ajuda o corpo a responder de maneira mais eficaz a infecções, contribuindo para uma melhor capacidade de defesa contra doenças.

7. Melhora a saúde do coração

O ômega 3 é importantíssimo para o coração, pois ajuda a reduzir o risco de infarto e as taxas de triglicerídeos, além de auxiliar na prevenção de batimentos cardíacos desritmados, melhorando a saúde dos hipertensos. A American Heart Association (AHA) recomenda o consumo de peixes e frutos do mar ricos em ácidos eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenoico (DHA) como parte de um padrão alimentar cardioprotetor, associado à redução do risco cardiovascular.

Consumindo o ômega 3 de forma segura

Embora ofereça uma ampla gama de benefícios para a saúde, o ômega 3 deve ser incorporado à alimentação de forma equilibrada. O ideal é consultar um profissional de saúde, especialmente em caso de uso de medicamentos, como anticoagulantes, ou na presença de condições médicas específicas. Além disso, o consumo de ômega 3 não substitui o tratamento nem a orientação médica, devendo ser utilizado como parte de uma estratégia de cuidados individualizada.