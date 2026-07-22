Saúde mental no inverno: 7 hábitos que ajudam a preservar o bem-estar

A saúde mental não está relacionada apenas à ausência de doenças, ela também depende de hábitos saudáveis (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No inverno, é comum que muitas pessoas percebam mudanças no humor, na disposição e até na vontade de sair de casa. O assunto ganha ainda mais relevância porque o Brasil apresenta a maior prevalência de depressão da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Embora o frio não seja a causa dos transtornos mentais, de acordo com o Dr. Higor Bermudes, psiquiatra da MedSênior, o inverno pode intensificar sintomas emocionais já existentes e favorecer alterações de humor em pessoas mais vulneráveis.

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“Durante os meses mais frios, é comum observarmos mudanças no comportamento. Muitas pessoas passam mais tempo em ambientes fechados, reduzem a prática de atividade física, têm menor exposição à luz natural e diminuem o contato social. Esse conjunto de fatores pode repercutir diretamente no humor e no bem-estar emocional”, explica.

Por que o inverno pode influenciar o humor?

A menor exposição à luz natural interfere em mecanismos importantes do organismo relacionados ao ciclo do sono, ao relógio biológico e à produção de neurotransmissores envolvidos na regulação do humor, como a serotonina e a melatonina. Ao mesmo tempo, o frio favorece uma rotina mais sedentária e reduz oportunidades de convivência social, fatores que podem aumentar a sensação de isolamento e desânimo.

O psiquiatra ressalta que isso não significa que todas as pessoas desenvolverão um transtorno mental durante o inverno. “Oscilações de humor podem acontecer em qualquer época do ano. O que merece atenção é quando sintomas como tristeza persistente, perda de interesse pelas atividades habituais, alterações importantes no sono ou no apetite e falta de energia passam a comprometer a rotina. Nesses casos, é fundamental buscar avaliação médica”, ressalta.

A exposição à luz solar e a prática de atividade física ajudam a manter o funcionamento do organismo e estimular a liberação de substâncias relacionadas ao bem-estar (Imagem: baranq | Shutterstock)

Hábitos para cuidar da saúde mental no inverno

Assim como cuidar do corpo, preservar o equilíbrio emocional exige atenção à rotina. Confira algumas estratégias recomendadas pelo Dr. Higor Bermudes para manter a boa saúde mental no inverno.

1. Aproveite a luz natural sempre que possível

Mesmo nos dias frios, procure abrir as janelas, permanecer em ambientes iluminados e realizar pequenas caminhadas durante o dia para aumentar a exposição à luz natural.

2. Mantenha uma rotina de atividade física

Exercícios físicos estimulam a liberação de substâncias relacionadas à sensação de bem-estar, além de ajudarem no controle da ansiedade e do estresse.

3. Não se isole

Manter contato com familiares, amigos e participar de atividades em grupo ajuda a reduzir o isolamento e favorece o equilíbrio emocional, especialmente durante o inverno.

4. Respeite sua rotina de sono

Dormir em horários regulares e manter uma rotina de descanso adequada contribui para o equilíbrio emocional, melhora a disposição e favorece a qualidade de vida.

5. Mantenha uma alimentação equilibrada

Uma alimentação equilibrada também influencia a saúde mental. Evitar o excesso de alimentos ultraprocessados e manter uma dieta balanceada ajuda a preservar energia e disposição.

6. Reserve tempo para atividades prazerosas

Ler, ouvir música, cozinhar, cuidar das plantas, praticar um hobby ou desenvolver uma atividade criativa são formas de aliviar o estresse, estimular o cérebro e favorecer o equilíbrio emocional durante os meses mais frios.

7. Procure ajuda quando necessário

Se tristeza, ansiedade, irritabilidade ou desânimo persistirem por semanas e começarem a interferir na rotina, procure avaliação profissional. Para o Dr. Higor Bermudes, preservar a saúde emocional depende da combinação entre hábitos saudáveis, vínculos sociais e uma rotina com propósito.

“A saúde mental não está relacionada apenas à ausência de doenças. Ela também depende da qualidade das relações, do sentimento de pertencimento e da capacidade de manter uma rotina ativa e significativa. Permanecer em movimento, cultivar vínculos e reservar tempo para atividades prazerosas são atitudes que ajudam a enfrentar melhor os períodos de maior vulnerabilidade emocional. Pequenos hábitos incorporados ao dia a dia produzem benefícios duradouros e contribuem para um envelhecimento mais saudável e com mais qualidade de vida”, conclui.

Por Brunela Alves