Nutrição esportiva: como o ovo ajuda na recuperação e no desempenho dos atletas 

Rico em proteínas e nutrientes essenciais, o ovo é um aliado na alimentação de atletas (Imagem: DexonDee | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Uma alimentação equilibrada faz parte da rotina de atletas que buscam desempenho, recuperação muscular e longevidade no esporte. Entre os alimentos mais presentes nesse cenário está o ovo, reconhecido pelo alto valor nutricional e pela versatilidade nas refeições.

Rico em proteínas de alto valor biológico, vitaminas e minerais essenciais, o alimento integra o cardápio de jogadores de futebol, medalhistas olímpicos e atletas de diferentes modalidades por contribuir para a recuperação muscular, manutenção da massa magra e produção de energia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os atletas que já tiveram seus hábitos alimentares divulgados publicamente, o espanhol Marc Cucurella, lateral da seleção bicampeã mundial, mantém uma alimentação equilibrada que inclui ovos entre as fontes de proteína presentes em sua rotina.

O português Cristiano Ronaldo também é um dos principais exemplos de disciplina na alimentação e na preparação física e inclui ovos entre suas principais fontes proteicas. No Brasil, Neymar já revelou que o alimento faz parte de sua dieta, enquanto Pedro, atacante do Flamengo, afirmou que o tradicional pão com ovo está entre as refeições que o ajudam na preparação para manter o desempenho dentro de campo.

Um hábito que atravessa diferentes modalidades

O hábito vai além do futebol. Em modalidades nas quais força, resistência e recuperação muscular são determinantes, o ovo também ocupa papel de destaque. Fisiculturistas como Jay Cutler, tetracampeão do Mr. Olympia, ficaram conhecidos por consumir ovos durante os períodos de preparação, enquanto atletas de diferentes modalidades também costumam destacar o alimento como importante fonte proteica.

Segundo Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil (IOB), existe uma explicação científica para a presença frequente do ovo na alimentação de atletas. “O ovo oferece proteínas de alto valor biológico, contendo todos os aminoácidos essenciais para a construção e recuperação muscular. Além disso, fornece vitaminas do complexo B, vitamina D, ferro, selênio e colina, nutrientes fundamentais para o metabolismo energético, a saúde óssea e o funcionamento muscular, explica.

O ovo beneficia tanto quem pratica esportes em alto nível quanto quem mantém uma rotina ativa. É um alimento completo, versátil e acessível, que pode fazer parte tanto da alimentação de atletas de alto rendimento quanto de pessoas que praticam atividades físicas regularmente e buscam uma vida mais saudável”, completa a especialista.

Praticidade para diferentes momentos do dia

Outro diferencial do alimento é a praticidade. Cozido, mexido, pochê ou utilizado em diferentes preparações, o ovo pode ser incluído em diversas refeições ao longo do dia, adaptando-se às necessidades nutricionais de cada atleta.

Quem confirma essa importância na prática é Tiago Camilo, campeão mundial de judô, medalhista olímpico, um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro e embaixador do Instituto Ovos Brasil. Ao longo de uma carreira marcada por conquistas nacionais e internacionais, o atleta construiu uma trajetória baseada em disciplina, preparação física e cuidados com a alimentação, pilares fundamentais para a longevidade no alto rendimento.

“No esporte de alto rendimento, aprendemos que os grandes resultados são construídos muito antes da competição. A alimentação faz parte dessa preparação, e o ovo sempre esteve presente na minha rotina por ser um alimento prático, nutritivo e uma excelente fonte de proteína. São escolhas feitas todos os dias que ajudam na recuperação, na manutenção da performance e fazem diferença ao longo da carreira”, afirma.

O ovo pode compor receitas práticas e nutritivas (Imagem: Ustynchenko Iryna | Shutterstock)

Panqueca de banana com aveia e ovos

Entre as receitas que fazem parte da rotina de Tiago Camilo, está uma opção simples, prática e rica em proteínas, normalmente preparada após os treinos para auxiliar na recuperação muscular. Confira!

Ingredientes

2 ovos

2 bananas amassadas

Aveia a gosto

Mel para finalizar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos, a banana e a aveia até formar uma massa homogênea. Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a mistura à frigideira em fogo baixo e deixe dourar dos dois lados. Finalize com um fio de mel e sirva em seguida.

Alimento para diferentes estilos de vida

Seja nos gramados, nos tatames ou em outras modalidades esportivas, desempenho, recuperação e longevidade são resultados construídos diariamente. Nesse cenário, o ovo segue como um alimento nutritivo, versátil e acessível para atletas e para qualquer pessoa que busca uma alimentação equilibrada e um estilo de vida mais saudável.

Por Mayra Barros