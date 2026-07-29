Deficiência de vitamina B12: conheça as causas, os sintomas e como tratar

A deficiência de vitamina B12 não é um problema que afeta somente veganos e vegetarianos, mas também pessoas que consomem carnes e laticínios. De acordo com dados do Tufts University Framingham Offspring Study, 40% das pessoas com idade entre 26 e 83 anos possuem níveis plasmáticos de vitamina B12 na faixa normal baixa em que muitas já experimentam sintomas neurológicos.

De acordo com Rodrigo Neves, médico pós-graduado em endocrinologia, a vitamina B12 desempenha um papel crucial na produção de glóbulos vermelhos, na função cerebral e no sistema nervoso. “A quantidade necessária para manter bons níveis na corrente sanguínea pode variar de um indivíduo para outro, dependendo da capacidade de absorção de cada organismo (5 mcg a 20 mcg por dia)”, explica.

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Conforme o profissional, a quantidade de manutenção da vitamina B12 é bem menor que a dose de correção da deficiência. “A falta dessa vitamina pode levar a problemas sérios de saúde, e os sintomas podem se manifestar de maneira gradual”, acrescenta.

Causas da deficiência de vitamina B12

A B12 é uma vitamina produzida por bactérias que vivem no solo orgânico e no intestino de animais. Como as plantas não precisam dessa vitamina para se desenvolver, elas não a absorvem. Rodrigo Neves explica que a deficiência ocorre em vegetarianos e não vegetarianos.

“O problema não está apenas na restrição dos alimentos de origem animal, como carnes, ovos e leite. Muitas vezes, pode ser causada pelo uso de adubo químico no solo que mata as bactérias, alteração da nossa flora intestinal, uso indiscriminado de antibióticos”, explica.

Conforme o médico, as carnes também podem apresentar menos B12 devido ao modo de criação dos animais. “A criação de animais de abate em locais fechados também impede que os animais comam direto do solo, diminuindo a quantidade de B12 na corrente sanguínea e nos tecidos. Por isso, hoje os animais consomem suplementos para equilibrar essa deficiência”, acrescenta.

O profissional ressalta que muitos dos alimentos vegetais que têm a fama de conter B12, como algas, cogumelos e leveduras, têm, na verdade, uma forma análoga. Porém, esse modo não funciona de maneira significativa em humanos.

Sintomas da deficiência de B12

Entre os sintomas mais comuns da deficiência de vitamina B12, estão:

Fadiga constante: sentir-se cansado e sem energia, mesmo após períodos adequados de descanso;

Fraqueza muscular: experimentar fraqueza muscular contínua, dificuldade em realizar atividades diárias;

Tontura inexplicável e sensação de formigamento nas mãos e nos pés;

Falhas na memória: dificuldades em lembrar informações, concentração reduzida e lapsos de memória;

Pequenas fissuras nos cantos da boca;

Alteração no funcionamento do intestino;

Mudanças no humor, incluindo irritabilidade, ansiedade ou, até mesmo, sintomas depressivos.

Nesses casos, é importante buscar orientação médica para realizar exames específicos para confirmar ou descartar a deficiência de vitamina B12.

Consultar um médico é fundamental para fazer a suplementação da vitamina B12, quando necessária (Imagem: Peakstock | Shutterstock)

Suplementação de vitamina B12

Quando o nível de vitamina B12 está abaixo de 350 pg/mL, há sinais de deficiência. O ideal é que esse nível fique acima de 490 pg/mL. Por isso, é importante checar, por meio de exames, essas taxas a cada seis meses, especialmente em casos de vegetarianos ou uso de medicações regularmente.

“Muitos consumidores assíduos de carne precisam suplementar. Mas, se você é vegetariano ou vegano, é essencial suplementar. As opções mais comuns de suplementação são em cápsulas, sublingual ou injeção”, explica Rodrigo Neves.

A suplementação de vitamina B12 é uma maneira eficaz de corrigir essa carência. No entanto, é crucial destacar que a automedicação não é apropriada. Cada pessoa tem necessidades individuais, e o excesso de B12 pode resultar em efeitos colaterais indesejados. A melhor abordagem é consultar um profissional de saúde para um diagnóstico preciso e uma prescrição adequada de suplementação, caso necessário.

Por Tayanne Silva