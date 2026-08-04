Síndrome do Intestino Irritável: entenda como as emoções podem desencadear os sintomas 

Relação entre cérebro intestino ajuda a explicar por que períodos de maior estresse, ansiedade e tensão emocional podem provocar alterações digestivas (Imagem: Chizhevskaya Ekaterina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante muito tempo, o intestino foi visto apenas como um órgão ligado à digestão. Porém, avanços da ciência mostram que ele está diretamente conectado ao cérebro por meio de uma comunicação constante conhecida como eixo cérebro-intestino. Essa relação ajuda a explicar por que períodos de maior estresse, ansiedade e tensão emocional podem provocar alterações digestivas, como sensação de barriga estufada, gases, dor abdominal, diarreia, prisão de ventre ou alternância entre esses sintomas.

Entre as condições mais relacionadas a essa conexão está a Síndrome do Intestino Irritável (SII), um distúrbio funcional que altera o funcionamento intestinal sem necessariamente apresentar uma lesão visível no órgão. Segundo o gastroenterologista Dr. Michel Fernandes, compreender essa ligação é fundamental para um tratamento mais completo e individualizado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“O intestino e o cérebro estão em constante comunicação. O sistema nervoso influencia a movimentação intestinal, a sensibilidade à dor, a produção de secreções e até a composição da microbiota. Quando existe um desequilíbrio emocional, essa comunicação pode ser alterada e favorecer o surgimento ou a piora de sintomas gastrointestinais”, explica.

Sintomas da Síndrome do Intestino Irritável

A Síndrome do Intestino Irritável pode apresentar diferentes manifestações e variar de intensidade conforme cada pessoa. Entre os sintomas mais comuns, estão dor ou desconforto abdominal, sensação de inchaço, excesso de gases, distensão abdominal, diarreia, prisão de ventre ou alternância entre os dois quadros.

Por não apresentar necessariamente alterações em exames tradicionais, muitas pessoas convivem durante anos com os sintomas sem compreender a causa. “A Síndrome do Intestino Irritável é um diagnóstico clínico. O médico avalia a história do paciente, os sintomas, a frequência e a relação deles com alimentação, rotina e fatores emocionais. Também é importante investigar sinais de alerta que possam indicar outras doenças que precisam de tratamento específico”, explica o especialista.

Condição não é apenas emocional

Um dos principais desafios enfrentados por pacientes com SII é o preconceito de que os sintomas seriam apenas psicológicos. Embora as emoções influenciem o funcionamento intestinal, as manifestações físicas são reais e possuem mecanismos biológicos envolvidos.

Segundo o Dr. Michel Fernandes, compreender o eixo cérebro-intestino ajuda a oferecer um cuidado mais completo. “A Síndrome do Intestino Irritável não é ‘coisa da cabeça’. Os sintomas são reais e têm uma explicação fisiológica. As emoções influenciam o corpo de diversas maneiras, e reconhecer essa conexão permite oferecer um tratamento mais eficaz e completo”, ressalta.

Estresse pode afetar diretamente o funcionamento intestinal

Situações de pressão emocional não ficam restritas ao cérebro. O organismo inteiro responde ao estresse, e o intestino é um dos órgãos mais sensíveis a essas mudanças. Durante períodos de ansiedade, preocupação ou tensão, podem ocorrer alterações nos movimentos intestinais, aumento da sensibilidade à dor e mudanças na percepção dos sintomas digestivos.

Segundo o Dr. Michel Fernandes, essa conexão explica por que muitas pessoas percebem uma piora do funcionamento intestinal em momentos emocionalmente difíceis. “Muitos pacientes chegam ao consultório relatando que o intestino parece acompanhar diretamente o estado emocional. Em fases de maior estresse, ansiedade ou preocupação, os sintomas aumentam. Isso acontece porque o intestino possui uma extensa rede de neurônios e responde rapidamente às alterações do organismo”, afirma.

Com a disbiose, podem surgir alterações na barreira intestinal e no funcionamento do organismo (Imagem: Roman Zaiets | Shutterstock)

Microbiota intestinal impacta todo o organismo

O intestino abriga trilhões de microrganismos que participam de diversos processos importantes para o organismo. Esse conjunto de bactérias, conhecido como microbiota intestinal, influencia a digestão, o metabolismo e até a comunicação com o cérebro. Quando ocorre um desequilíbrio nessa comunidade, chamado disbiose, podem surgir alterações na barreira intestinal e no funcionamento do organismo.

“A microbiota participa de diversos processos metabólicos e produz substâncias que influenciam o funcionamento do corpo, inclusive o cérebro. Uma alimentação inadequada, privação de sono, uso indiscriminado de alguns medicamentos e estresse crônico podem prejudicar esse equilíbrio”, destaca o Dr. Michel Fernandes. Manter hábitos saudáveis ajuda a preservar a diversidade e o equilíbrio das bactérias intestinais.

Alimentação requer planejamento

Ao apresentar sintomas intestinais, muitas pessoas recorrem a cortes alimentares extremos por conta própria. Porém, eliminar diversos grupos alimentares sem acompanhamento pode prejudicar ainda mais o equilíbrio da microbiota. O tratamento da Síndrome do Intestino Irritável deve considerar os gatilhos individuais de cada paciente e buscar uma estratégia sustentável.

“O objetivo não é cortar alimentos indiscriminadamente, mas entender quais fatores desencadeiam sintomas naquele paciente e construir uma estratégia sustentável. O intestino precisa de equilíbrio, não de restrições extremas”, orienta o gastroenterologista. A alimentação deve ser ajustada de acordo com as necessidades e características de cada pessoa.

Hábitos aliados no tratamento da condição

A saúde intestinal depende de diversos fatores que vão além da alimentação. Sono adequado, atividade física regular, controle do estresse e uma rotina equilibrada fazem parte da prevenção e do controle dos sintomas. Para o Dr. Michel Fernandes, cuidar do intestino exige olhar para todo o contexto de vida do paciente.

“Não existe um único tratamento que funcione para todos os pacientes. A Síndrome do Intestino Irritável precisa ser individualizada. Em alguns casos, ajustes alimentares têm grande impacto; em outros, controlar a ansiedade e melhorar a relação com o estresse é uma etapa fundamental”, afirma.

Procure avaliação médica

Embora a Síndrome do Intestino Irritável seja uma condição funcional, sintomas recorrentes não devem ser ignorados. A avaliação médica ajuda a identificar padrões, descartar outras doenças e indicar o tratamento mais adequado. Dor persistente, alterações importantes no hábito intestinal, perda de peso sem explicação ou sangramentos são sinais que precisam de investigação.

“O diagnóstico correto é importante porque nem todo desconforto intestinal significa Síndrome do Intestino Irritável. Precisamos avaliar cada caso individualmente e identificar quando existe necessidade de exames complementares”, explica o especialista.

Por Sarah Carvalho