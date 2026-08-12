Enem 2026: atividade física antes da prova melhora o desempenho?

Manter uma rotina de atividades físicas pode contribuir para o bem-estar dos estudantes antes da prova (Imagem: voronaman | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a rotina dos estudantes costuma ser marcada por longas horas de estudo, revisão de conteúdos e ansiedade para o dia da prova. Nesse período, além de organizar o cronograma de preparação, manter o corpo ativo pode ser uma estratégia para cuidar da disposição e do bem-estar.

Segundo Igor Bonelli, coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, a prática regular de atividade física está associada a benefícios importantes para a saúde física e mental e pode contribuir indiretamente para a rotina de estudos. No entanto, é preciso ter cuidado com a intensidade e com o momento do exercício, principalmente nos dias que antecedem o exame.

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“O exercício físico pode contribuir para a redução do estresse, a melhora do humor e a sensação de disposição, fatores que fazem diferença em uma rotina de estudos. Porém, não é indicado testar uma atividade nova ou realizar um treino muito intenso às vésperas de uma prova importante. O ideal é manter uma rotina à qual o estudante já esteja acostumado”, explica.

Atividade física favorece a saúde mental para a prova

A relação entre atividade física e funções cognitivas tem sido estudada por diferentes áreas da ciência. Exercícios podem promover alterações fisiológicas que favorecem o funcionamento cerebral e, quando incorporados regularmente à rotina, estão associados a benefícios para aspectos como atenção, humor e qualidade do sono.

Para quem está se preparando para o Enem, isso significa que a prática não deve ser encarada como uma fórmula para aumentar a nota, mas como parte de uma rotina equilibrada, que pode favorecer condições importantes para estudar e realizar a prova.

“Não podemos dizer que fazer exercício imediatamente antes do Enem vai garantir um melhor resultado. O que pode fazer diferença é a construção de uma rotina saudável ao longo da preparação, com atividade física, sono adequado, alimentação equilibrada e períodos de descanso”, destaca Igor Bonelli.

O alongamento pode ajudar a manter o corpo ativo sem provocar cansaço excessivo (Imagem: BoConcept | Shutterstock)

Qual atividade física praticar na véspera do Enem?

Na véspera da prova, a recomendação é evitar mudanças bruscas na rotina. Para quem já pratica atividade física, uma caminhada leve, alongamentos ou outro exercício de baixa intensidade podem ser opções para movimentar o corpo e ajudar no relaxamento. Por outro lado, treinos muito intensos, especialmente para quem não está acostumado, podem provocar fadiga muscular, dores, desidratação e comprometer o descanso.

“O estudante não precisa fazer um treino pesado para obter os benefícios da atividade física. Na véspera, o objetivo deve ser manter o corpo ativo sem gerar cansaço excessivo. Uma caminhada leve ou uma atividade que já faça parte da rotina pode ser mais adequada”, orienta o especialista.

Cuidados para chegar bem à prova

No dia do Enem, a prioridade deve ser chegar descansado e com tempo suficiente para evitar situações de estresse antes do exame. Para quem já tem o hábito de se exercitar pela manhã, uma atividade leve pode fazer parte da rotina, desde que não comprometa o horário da prova ou gere desgaste.

Igor Bonelli também recomenda atenção à hidratação, à alimentação e ao sono nos dias que antecedem a prova. “Uma preparação eficiente não acontece apenas na mesa de estudos. O descanso e os cuidados com o corpo também fazem parte desse processo. O mais importante é evitar excessos e manter hábitos que o estudante já conhece”, conclui.

Por Luana Figueiredo