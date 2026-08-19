Chá de erva-doce ajuda na digestão? Conheça 5 benefícios e veja como preparar

O chá de erva-doce, além de ajudar na digestão, traz outros diversos benefícios para a saúde (Imagem: Halil ibrahim mescioglu | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Chás medicinais são, certamente, parte integrante de diversas culturas ao redor do mundo, com receitas transmitidas de geração em geração. O chá de erva-doce, feito a partir das sementes da planta Foeniculum vulgare, é um exemplo notável dessa tradição. Seu sabor suave e levemente adocicado não só proporciona conforto ao paladar, mas também pode auxiliar na digestão, além de oferecer inúmeros benefícios à saúde. Abaixo, confira alguns deles!

1. Ajuda com cólicas e gases

O chá de erva-doce se mostra eficaz para aliviar cólicas e gases. Por conter substâncias carminativas, ele ajuda a relaxar o trato gastrointestinal e a expulsar o excesso de gases. Além disso, suas propriedades anti-inflamatórias reduzem a irritação do intestino, proporcionando alívio adicional.

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2. Auxilia na digestão

O chá de erva-doce pode ser um aliado da digestão por conter compostos que ajudam a relaxar a musculatura do trato gastrointestinal e a reduzir desconfortos após as refeições. A bebida é tradicionalmente utilizada para aliviar sintomas como sensação de estufamento e digestão lenta. Por isso, consumir o chá após as refeições pode contribuir para uma digestão mais confortável, especialmente quando há sensação de peso ou inchaço abdominal.

3. Fortalece o sistema imunológico

A erva-doce possui propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e antioxidantes. Por sua vez, a vitamina C, nutriente encontrado nas sementes, ajuda a fortalecer as defesas do corpo contra doenças e infecções. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil (MS), a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres.

4. Ajuda a regular a pressão arterial

A erva-doce é uma excelente fonte de potássio, mineral essencial para a regulação da pressão arterial. Este ajuda a equilibrar os níveis de sódio no organismo, promovendo a dilatação dos vasos sanguíneos e facilitando a circulação sanguínea.

O potássio favorece a excreção de sódio pela urina. O estudo Sex-specific associations between potassium intake, blood pressure, and cardiovascular outcomes: the EPIC-Norfolk study, publicado no European Heart Journal, periódico da Sociedade Europeia de Cardiologia, mostrou que uma maior ingestão de potássio esteve associada a menor pressão arterial sistólica e menor risco de eventos cardiovasculares. Entre as mulheres, especialmente aquelas com maior consumo de sódio, essa relação foi mais acentuada.

O chá de erva-doce auxilia na redução dos sintomas da TPM e da menopausa (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

5. Alivia os sintomas da TPM e menopausa

A erva-doce é rica em fitoestrógenos, compostos que ajudam a equilibrar os níveis de estrogênio no corpo. Isso usualmente beneficia mulheres que enfrentam sintomas da TPM (tensão pré-menstrual) e da menopausa, como ondas de calor, alterações de humor, irritabilidade e cólicas menstruais.

Como preparar o chá de erva-doce

Ingredientes

1 colher de sopa de sementes de erva-doce

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, coloque as sementes de erva-doce em uma xícara e despeje a água quente. Cubra o recipiente e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Consumo da erva-doce com segurança

Embora o consumo de erva-doce se mostre geralmente seguro, grávidas e lactantes devem consultar um profissional de saúde antes da inclusão do chá na dieta devido aos efeitos hormonais potenciais. Além disso, pessoas que estão em tratamento para distúrbios hormonais também precisam buscar orientação médica. Ademais, o consumo excessivo é capaz de causar dores de estômago e náuseas.