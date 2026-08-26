Você vive para agradar aos outros? Veja os sinais de que está deixando suas vontades de lado

Quando agradar aos outros vira prioridade, você pode deixar de lado suas vontades e até mudar aspectos da própria personalidade (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Ouvir a opinião de familiares, amigos ou parceiros faz parte da vida e pode ajudar em diferentes escolhas. Porém, quando a preocupação em agradar e receber aprovação se torna constante, fica mais difícil reconhecer os próprios desejos e respeitar os limites pessoais.

Gerry Ribas, coordenador do curso de Psicologia da Unopar, explica que aceitar compromissos mesmo sem vontade, evitar dizer não por medo de decepcionar alguém ou manter relacionamentos apenas para não enfrentar conflitos são situações que podem desencadear algum aspecto emocional negativo.

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Atender expectativas alheias ocasionalmente faz parte da vida, mas construir toda a trajetória pessoal em função delas pode gerar frustração, ansiedade, ressentimento e dificuldade para estabelecer limites, ressalta.

O psicólogo diferencia ainda que viver de maneira autêntica não significa ignorar conselhos, rejeitar opiniões ou fazer tudo o que se deseja sem considerar as consequências, mas que, a partir do diálogo, da negociação e concessões, é mais fácil encontrar um equilíbrio entre escutar o outro e não silenciar a si mesmo.

Abaixo, Gerry Ribas lista perguntas que ajudam a identificar se você está vivendo para atender expectativas dos outros. Confira!

1. Se ninguém pudesse me julgar, eu faria as mesmas escolhas?

A pergunta ajuda a perceber quanto das decisões pessoais estão relacionadas aos próprios desejos e quanto estão ligadas ao medo da avaliação dos outros.

2. Tenho dificuldade de dizer não mesmo quando estou cansado ou não quero fazer algo?

A necessidade constante de agradar pode levar a pessoa a ultrapassar os próprios limites para evitar decepcionar alguém.

3. Minhas escolhas profissionais representam quem sou ou quem esperavam que eu fosse?

Carreira, formação acadêmica e sucesso profissional podem ser influenciados por expectativas familiares e sociais. O ponto é entender se existe identificação genuína com essas escolhas.

A busca por aceitação pode fazer você mudar sua forma de agir e deixar de lado aspectos importantes da própria personalidade (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock)

4. Mudo minha maneira de agir para ser aceito pelas pessoas?

Adaptar-se a diferentes ambientes é saudável. A reflexão está em perceber quando essa adaptação se transforma em abandono da própria personalidade, opiniões ou valores.

5. Tenho medo de decepcionar as pessoas quando priorizo minhas necessidades?

Sentir culpa ao cuidar de si ou estabelecer limites pode indicar que a aprovação externa ganhou importância excessiva.

6. Quando tomo uma decisão importante, penso primeiro no que quero ou no que os outros vão pensar?

Essa pergunta ajuda a identificar se a opinião alheia está sendo considerada referência ou utilizada como principal critério para tomar decisões.

7. Se minha vida continuasse exatamente como está hoje, eu me sentiria realizado daqui a cinco anos?

Uma pergunta mais profunda, que convida a pessoa a observar se está construindo uma vida coerente com seus próprios valores ou apenas seguindo um roteiro estabelecido por outras pessoas.

Por Deiwerson Damasceno