Coxinha de carne seca: o segredo para uma massa crocante e sequinha

Esta receita de coxinha de carne seca tem um diferencial na massa, que leva flocão de milho para garantir uma casquinha sequinha e crocante. O preparo é versátil, permitindo fritar em óleo ou usar a airfryer para uma versão mais prática.
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O tempo total para fazer a receita é de 60 minutos, com um rendimento de 12 porções.
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Ingredientes
Massa:
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2 xícaras (chá) de leite (480ml)
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2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)
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½ colher (chá) de sal
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1 xícara (chá) de flocão de milho (100g)
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½ xícara (chá) de farinha de trigo (70g)
Recheio:
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2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)
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½ cebola picada (55g)
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½ dente de alho picado
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350g de carne seca desfiada
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2 colheres (sopa) de salsinha picada (8g)
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100g de requeijão
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Sal e pimenta-do-reino a gosto
Para empanar:
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Leite
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Farinha panko
Modo de preparo
Massa
Em uma panela, junte o leite, a Deline Cremosa e o sal. Leve ao fogo e, assim que ferver, adicione o flocão de milho e a farinha de trigo de uma só vez. Mexa continuamente com uma colher de madeira até a massa cozinhar e ficar firme, porém ainda úmida.
Retire a panela do fogo, cubra a massa com filme plástico e reserve até esfriar completamente antes de modelar.
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Recheio
Para o recheio, aqueça a Deline Cremosa em uma frigideira e refogue a cebola e o alho picados. Acrescente a carne seca desfiada e cozinhe por mais alguns minutos. Desligue o fogo, misture a salsinha picada, ajuste o sal e adicione pimenta-do-reino a gosto.
Finalização
Com a massa já fria, modele as coxinhas. Recheie cada uma com a carne seca refogada e uma pequena porção de requeijão para garantir a cremosidade. Feche bem os salgados no formato tradicional.
Passe cada coxinha primeiro no leite e depois na farinha panko para empanar. Por fim, frite em óleo quente até dourar ou asse na airfryer. Sirva imediatamente.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.