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CULINÁRIA

Coxinha de carne seca: o segredo para uma massa crocante e sequinha

Aprenda a fazer uma versão irresistível que leva flocão de milho na massa; recheio cremoso e preparo fácil para fritar ou fazer na airfryer

Coxinhas de carne seca com massa de flocão de milho, uma receita que promete casquinha sequinha e crocante - (crédito: Deline)
Coxinhas de carne seca com massa de flocão de milho, uma receita que promete casquinha sequinha e crocante - (crédito: Deline)

Esta receita de coxinha de carne seca tem um diferencial na massa, que leva flocão de milho para garantir uma casquinha sequinha e crocante. O preparo é versátil, permitindo fritar em óleo ou usar a airfryer para uma versão mais prática.

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O tempo total para fazer a receita é de 60 minutos, com um rendimento de 12 porções.

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Ingredientes

Massa:

  • 2 xícaras (chá) de leite (480ml)

  • 2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)

  • ½ colher (chá) de sal

  • 1 xícara (chá) de flocão de milho (100g)

  • ½ xícara (chá) de farinha de trigo (70g)

Recheio:

  • 2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)

  • ½ cebola picada (55g)

  • ½ dente de alho picado

  • 350g de carne seca desfiada

  • 2 colheres (sopa) de salsinha picada (8g)

  • 100g de requeijão

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para empanar:

  • Leite

  • Farinha panko

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, junte o leite, a Deline Cremosa e o sal. Leve ao fogo e, assim que ferver, adicione o flocão de milho e a farinha de trigo de uma só vez. Mexa continuamente com uma colher de madeira até a massa cozinhar e ficar firme, porém ainda úmida.

Retire a panela do fogo, cubra a massa com filme plástico e reserve até esfriar completamente antes de modelar.

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Recheio

Para o recheio, aqueça a Deline Cremosa em uma frigideira e refogue a cebola e o alho picados. Acrescente a carne seca desfiada e cozinhe por mais alguns minutos. Desligue o fogo, misture a salsinha picada, ajuste o sal e adicione pimenta-do-reino a gosto.

Finalização

Com a massa já fria, modele as coxinhas. Recheie cada uma com a carne seca refogada e uma pequena porção de requeijão para garantir a cremosidade. Feche bem os salgados no formato tradicional.

Passe cada coxinha primeiro no leite e depois na farinha panko para empanar. Por fim, frite em óleo quente até dourar ou asse na airfryer. Sirva imediatamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/08/2026 15:15 / atualizado em 26/08/2026 15:16
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