Venus e Serena Williams são convidadas para as duplas femininas do US Open - (crédito: AFP)

As irmãs Venus e Serena Williams receberam um convite para disputar a chave de duplas femininas do US Open, que começa no domingo, anunciaram nesta quarta-feira (26) os organizadores do último torneio de Grand Slam de 2026.

O anúncio da Federação de Tênis dos Estados Unidos (USTA) ocorre após o retorno espetacular de Serena Williams, na terça-feira, à quadra Arthur Ashe, em Flushing Meadows, quando ela e o espanhol Carlos Alcaraz venceram sua primeira partida no torneio de duplas mistas do US Open.

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Serena e Alcaraz foram eliminados posteriormente nas quartas de final, também na terça-feira.

Venus, sua irmã mais velha, já havia recebido um convite para participar da chave de simples feminina do US Open, competição da qual Serena não participará.

As irmãs Williams devem jogar sua primeira partida de duplas em 3 ou 4 de setembro, segundo a USTA.

Serena Williams, campeã de 23 torneios de Grand Slam em simples, retornou ao circuito neste verão aos 44 anos, após quatro anos afastada.

Já Venus, de 46 anos e com sete títulos de Grand Slam, voltou ao circuito em julho de 2025 e disputou várias partidas, tanto em simples quanto em duplas.

Juntas, as duas irmãs somam 14 títulos de Grand Slam em duplas femininas, incluindo dois US Opens (1999 e 2009).

Elas também conquistaram, juntas, três medalhas de ouro olímpicas em duplas femininas.

A última vez que jogaram juntas em Nova York foi em 2022, quando perderam a partida de estreia para a dupla formada pelas tchecas Lucie Hradecka e Linda Noskova. Elas também perderam na estreia no WTA 1000 de Cincinnati, há dez dias.

A dupla também havia sido convidada para jogar em Wimbledon, em julho, mas Serena teve de desistir devido a uma lesão no joelho sofrida durante sua derrota na primeira rodada do torneio de simples.