Você vive buscando a aprovação dos outros? Veja 7 passos para reconhecer o próprio valor

Respeitar os próprios limites e necessidades também faz parte do cuidado com a saúde emocional (Imagem: autumnn | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O cantor Junior Lima, no programa “Papo de Segunda”, do GNT, revelou que enfrentou crises de pânico entre os 20 e os 30 anos, em um período marcado por cobranças, exposição pública e pela necessidade de corresponder às expectativas criadas ao seu redor. Ele contou que chegou a sentir um vazio por estar constantemente tentando atender ao que os outros esperavam dele.

Desde a infância sob os holofotes ao lado da irmã, Sandy, Junior cresceu diante de um público que acompanhou diferentes fases de sua vida. Ao relembrar esse período, o artista falou sobre a necessidade de manter determinada postura e sobre como a busca pela aceitação acabou afetando sua relação consigo mesmo.

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O relato chama atenção para um comportamento cada vez mais discutido na saúde mental: quando a necessidade de aprovação deixa de ser apenas um desejo natural de reconhecimento e passa a influenciar decisões, relacionamentos e a percepção que a pessoa tem do próprio valor. Abaixo, veja caminhos para reduzir essa dependência da validação externa!

1. Identifique quando você está tentando agradar

O primeiro passo é reconhecer em quais situações a opinião dos outros começa a pesar mais do que aquilo que você deseja ou considera importante. Muitas vezes, o comportamento de agradar se torna automático e passa despercebido.

“Em momentos de fragilidade emocional, a pessoa pode ter dificuldade para diferenciar aquilo que realmente pensa e sente das expectativas e julgamentos externos. Ela pode começar a incorporar determinadas ideias sobre si mesma porque acredita que precisa corresponder ao que os outros esperam para ser aceita, explica Jhoanne Hansen, psicóloga, pesquisadora científica e cofundadora da Desvirtua.

Esse comportamento pode fazer com que a pessoa se distancie da própria identidade. “Por isso, identificar quando estamos tomando uma decisão genuinamente nossa e quando estamos apenas tentando evitar uma possível rejeição é um exercício importante para recuperar a conexão com a própria identidade”, completa a especialista.

2. Aprenda a diferenciar crítica de rejeição

Uma crítica ou discordância não significa necessariamente que a pessoa deixou de ser aceita. Interpretar qualquer avaliação negativa como uma ameaça pessoal pode aumentar a insegurança e fortalecer a necessidade de aprovação.

“Quem depende muito da validação externa pode interpretar uma crítica como uma confirmação de que não é bom o suficiente. É importante entender que uma crítica pode estar relacionada a um comportamento, uma escolha ou uma situação específica, e não definir quem somos. Quando conseguimos separar a opinião do outro do nosso valor pessoal, desenvolvemos mais segurança para ouvir, avaliar o que faz sentido e também descartar aquilo que não corresponde à nossa realidade”, explica Jessica Martani, psiquiatra em São Paulo.

3. Abandone a necessidade de perfeição

A busca constante pela perfeição pode fazer com que qualquer erro seja encarado como um fracasso. Com isso, isso faz você permanecer em alerta para evitar situações que possam provocar críticas ou desaprovação.

“A saúde mental começa a ser prejudicada quando a pessoa passa a acreditar que o seu valor depende exclusivamente daquilo que entrega ou da aprovação que recebe. A perfeição é uma expectativa impossível de sustentar o tempo inteiro, e tentar manter esse padrão pode gerar uma cobrança contínua, explica a psiquiatra.

Aceitar as próprias limitações também é parte de uma relação mais saudável consigo. É importante reconhecer que errar, mudar de opinião, descansar e apresentar vulnerabilidades fazem parte da experiência humana. Não precisamos estar o tempo inteiro performando para merecer afeto, respeito e pertencimento”, explica a médica.

4. Estabeleça limites sem culpa

Dizer não, recusar determinadas situações e reconhecer os próprios limites pode ser difícil para quem está acostumado a agradar. Porém, abrir mão constantemente das próprias necessidades pode gerar sobrecarga emocional.

“Estabelecer limites é também uma forma de preservar a saúde mental. Muitas vezes, a pessoa aceita responsabilidades ou situações que ultrapassam sua capacidade porque teme decepcionar alguém. O problema é que esse comportamento pode fazer com que ela se distancie cada vez mais das próprias necessidades. Aprender a dizer não de maneira respeitosa não significa deixar de se importar com os outros. Significa reconhecer que também temos limites e que uma relação saudável precisa considerar os dois lados”, explica Jhoanne Hansen.

Manter conexões e experiências fora das telas pode ajudar a reduzir o peso da comparação nas redes sociais (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

5. Cuidado com a comparação nas redes sociais

As plataformas digitais ampliaram as possibilidades de comparação e criaram novas formas de buscar reconhecimento. Curtidas, comentários e compartilhamentos podem acabar funcionando como indicadores de aprovação para algumas pessoas.

“As redes sociais podem trazer ganhos e prejuízos nesse processo, dependendo da relação e dos hábitos que cada pessoa desenvolve com essas plataformas. Elas podem ser espaços de conexão, troca e fortalecimento de vínculos, mas também podem alimentar comparações e uma necessidade constante de validação”, explica Jhoanne Hansen.

Nesse contexto, a psicóloga chama atenção para os riscos de transformar a reação recebida nas redes em uma medida do próprio valor. “O problema surge quando a pessoa começa a medir seu próprio valor pela reação que recebe na internet. É importante lembrar que aquilo que vemos nas redes representa apenas um recorte da vida de alguém e não deve ser utilizado como parâmetro absoluto para avaliar a nossa própria trajetória, alerta.

6. Aceite que você não vai agradar todo mundo

A tentativa de ser aceito por todas as pessoas pode levar à perda de referências pessoais. Em vez de agir de acordo com seus valores, o indivíduo passa a adaptar constantemente seu comportamento para evitar qualquer possibilidade de rejeição.

É impossível construir uma vida baseada na garantia de que todos irão gostar de nós ou concordar com nossas escolhas. As pessoas possuem histórias, valores e expectativas diferentes, e inevitavelmente haverá discordâncias. Quando a necessidade de aprovação é muito intensa, a pessoa pode começar a abrir mão da própria identidade para tentar evitar qualquer julgamento negativo. Desenvolver tolerância à frustração e compreender que não ser aprovado por alguém não significa ser inadequado são passos importantes para construir uma autoestima mais estável”, orienta Jessica Martani.

7. Procure ajuda quando a cobrança começar a causar sofrimento

A busca por aprovação merece atenção quando deixa de ser apenas uma característica comportamental e passa a provocar sofrimento ou interferir na rotina. Crises de pânico, ansiedade persistente, alterações no sono e dificuldade de estabelecer limites são sinais que não devem ser ignorados.

“Quem está passando por sofrimento emocional pode se cobrar para ‘resolver’ rapidamente a própria situação e voltar a apresentar uma imagem de plenitude para os outros. Essa tentativa de esconder a vulnerabilidade pode aumentar ainda mais a pressão interna”, alerta Jhoanne Hansen.

Buscar apoio não é sinal de fraqueza. “Quando existe uma rede de apoio confiável, ela pode ajudar a pessoa a se afastar do julgamento público e a se reconectar com aquilo que realmente sente. E, quando o sofrimento é intenso ou começa a comprometer a vida cotidiana, buscar acompanhamento profissional é fundamental para que a pessoa não precise enfrentar esse processo sozinha”, finaliza.

Por Sarah Carvalho