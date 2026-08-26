Canela faz bem para quê? Conheça 7 benefícios da especiaria para a saúde

A canela é uma especiaria amplamente apreciada pelo sabor marcante e pelo aroma envolvente, mas suas qualidades vão muito além do uso na culinária. Presente há séculos em práticas da medicina tradicional, ela contém diferentes compostos bioativos que apresentam propriedades positivas para a saúde do organismo.

Abaixo, confira alguns dos benefícios da canela para a saúde!

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1. Rica em antioxidantes

A canela é uma excelente fonte de antioxidantes, compostos que ajudam a proteger o corpo contra os danos causados pelos radicais livres. Estes, por sua vez, podem contribuir para o envelhecimento precoce e para o desenvolvimento de doenças crônicas. Entre os antioxidantes presentes na especiaria, destaca-se o polifenol.

Conforme dados da meta-análise “The effect of cinnamon consumption on lipid profile, oxidative stress, and inflammation biomarkers in adults: An umbrella meta-analysis of randomized controlled trials”, publicada na revista científica Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, a canela apresenta efeito benéfico na modulação do perfil lipídico desequilibrado, estresse oxidativo e inflamação.

2. Controla os níveis de açúcar no sangue

A canela pode melhorar a sensibilidade à insulina, um hormônio crucial para regular o metabolismo de carboidratos e a utilização de energia pelo corpo. Isso se faz importante principalmente porque, segundo a Federação Internacional de Diabetes, cerca de 16,6 milhões de brasileiros adultos vivem com diabetes, o equivalente a aproximadamente 10,6% da população adulta do país, colocando o Brasil entre as nações com maior número de casos no mundo.

3. Auxilia na saúde sexual

A canela é uma especiaria considerada afrodisíaca e, como tal, pode melhorar o desempenho sexual. Isso ocorre porque ela possui propriedades vasculogênicas, antioxidantes e vasoativas, que promovem a circulação sanguínea, aumentando o fluxo na região genital, elevando o desejo sexual e ajudando a prevenir a disfunção erétil.

4. Ajuda na digestão

A decocção da canela pode ser usada em casos de perturbações digestivas com cólicas leves, gases e sensação de plenitude gástrica. A especiaria tem propriedades carminativas e anti-inflamatórias que auxiliam no processo digestivo, como a melhora na ação de enzimas digestivas e a redução de gases que causam desconforto.

Consumir canela regularmente pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares (Imagem: New Africa | Shutterstock)

5. Auxilia a saúde do coração

Segundo o estudo “Cardiovascular protective effect of cinnamon and its major bioactive constituents: An update“, publicado no Journal of Functional Foods, a canela pode contribuir para a redução do risco de doenças cardiovasculares. A análise indica que a especiaria pode reduzir biomarcadores associados a diferentes condições cardiovasculares e metabólicas, como a síndrome metabólica. No entanto, os pesquisadores ressaltam que ainda são necessários mais estudos pré-clínicos e clínicos para determinar a dose eficaz e compreender melhor esses efeitos.

6. Combate à falta de apetite

A canela pode ser uma aliada natural em casos de falta de apetite. Isso porque ela possui compostos bioativos, como o cinamaldeído, que estimulam a produção de saliva e sucos gástricos, favorecendo o apetite e a digestão.

7. Possui ação termogênica

Termogênica, a canela é uma excelente aliada de quem deseja emagrecer de forma saudável. Os compostos fenólicos presentes na especiaria ajudam a acelerar o metabolismo, melhorando a capacidade do corpo de queimar calorias durante as atividades diárias. Vale ressaltar, todavia, que o consumo deve ser supervisionado por um nutricionista, pois o excesso de canela pode ser prejudicial a certas pessoas.

Cuidados com o consumo da canela

Apesar dos possíveis benefícios da canela para a saúde, seu consumo não substitui tratamentos, medicamentos ou o acompanhamento de profissionais de saúde. A especiaria deve ser incluída de forma moderada em uma alimentação equilibrada, associada a outros hábitos saudáveis, como a prática regular de atividade física e uma rotina adequada de sono.

Além disso, a canela não é indicada para todas as pessoas, e o consumo em excesso ou em determinadas condições pode trazer riscos. Gestantes, pessoas com doenças no fígado, indivíduos que utilizam certos medicamentos ou que apresentam alergia à especiaria, por exemplo, devem buscar orientação médica ou nutricional antes de aumentar o consumo ou utilizar suplementos à base de canela.