Aveia ajuda a emagrecer? Entenda como as fibras e a saciedade podem contribuir para o processo

A aveia é fonte de nutrientes essenciais e pode oferecer diversos benefícios para a saúde (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A aveia é um alimento bastante associado a uma alimentação equilibrada. Rica em fibras solúveis, proteínas, vitaminas e minerais, ela ajuda a aumentar a sensação de saciedade, favorecendo o controle da fome ao longo do dia. Além disso, seu consumo pode colaborar para o bom funcionamento do intestino e, quando faz parte de uma rotina saudável, também pode contribuir para o processo de emagrecimento.

Abaixo, confira alguns motivos para inserir esse grão na sua dieta!

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1. Rica em fibras poderosas

A aveia é um alimento nutritivo e uma excelente fonte de fibras solúveis, especialmente a betaglucana, que contribui para o funcionamento do intestino e pode ajudar a prolongar a sensação de saciedade. Para adultos saudáveis, sem comorbidades, a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) gira em torno de 0,8 a 1 g de proteína por quilo de peso corporal ao dia para quem tem rotina sedentária, podendo chegar a 1,2 a 2 g por quilo em pessoas fisicamente ativas, dependendo do tipo e da intensidade da atividade.

2. Ajuda no controle do peso

As fibras presentes na aveia também contribuem para aumentar a sensação de saciedade. Isso acontece principalmente porque as fibras solúveis, como a betaglucana, absorvem água e formam uma espécie de gel no trato gastrointestinal, tornando a digestão mais lenta e ajudando a prolongar a sensação de estômago cheio. Dessa forma, o consumo de aveia não apenas ajuda a satisfazer a fome no momento da refeição, como também pode favorecer o controle do apetite ao longo do dia e contribuir para uma ingestão calórica mais equilibrada.

3. Fonte de nutrientes essenciais

Rica em vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e zinco, a aveia é um pacote completo de nutrientes essenciais para a saúde. As vitaminas do complexo B, por exemplo, auxiliam na conversão dos alimentos em energia utilizável, contribuindo para o funcionamento eficiente do sistema nervoso. Essa junção de nutrientes essenciais também ajuda a reduzir processos inflamatórios no corpo.

A aveia pode contribuir para a saúde cardiovascular quando inserida em uma alimentação equilibrada (Imagem: Dream79 | Shutterstock)

4. Auxilia a saúde cardiovascular

As betaglucanas presentes na aveia têm a capacidade de aumentar a produção de óxido nítrico, uma substância que promove a dilatação dos vasos sanguíneos, melhorando assim o fluxo sanguíneo e auxiliando na prevenção de doenças cardíacas.

As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de óbitos prematuros e evitáveis nos Estados Unidos, de acordo com o relatório mais recente da American Heart Association (AHA). Esse cenário também se reflete no Brasil: somente em 2025, o país registrou 44.911 óbitos por acidente vascular cerebral (AVC) e infarto, segundo o Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis (DAENT/SVSA/MS).

5. Melhora a digestão

As fibras insolúveis presentes na aveia desempenham um papel multifacetado na promoção da saúde digestiva. Elas têm a capacidade de absorver água, o que aumenta o volume e a maciez das fezes. Esse efeito é crucial não apenas para prevenir a constipação, mas também para regularizar os movimentos intestinais, promovendo uma evacuação mais confortável e prevenindo problemas como hemorroidas.

6. Fonte de energia

A aveia é uma excelente fonte de carboidratos complexos de baixo índice glicêmico, o que significa que ela é digerida e absorvida lentamente. Essa característica não apenas fornece uma fonte estável de energia, evitando picos e quedas abruptas de glicose no sangue, mas também contribui para a estabilidade emocional ao longo do dia.

7. Proteção antioxidante

Os antioxidantes presentes na aveia têm a capacidade de neutralizar os radicais livres no organismo, que são moléculas instáveis que podem causar danos celulares e contribuir para o envelhecimento precoce e várias doenças crônicas.

8. Alimento versátil

A aveia pode ser encontrada em flocos, farelo ou farinha. Essa versatilidade permite que o cereal seja incluído em diferentes preparações, como mingaus, vitaminas, bolos, pães, panquecas e biscoitos, facilitando seu consumo no dia a dia.