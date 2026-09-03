Seu filho sabe nomear o que sente? Veja 6 formas de ensinar sobre emoções

Atividades simples podem ajudar a criança a reconhecer, nomear e expressar diferentes emoções no dia a dia (Imagem: AYO Production | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Reconhecer e nomear emoções é uma habilidade essencial para o desenvolvimento socioemocional das crianças. Pais, responsáveis e educadores têm papel central nesse processo, pois são modelos e facilitadores das primeiras experiências emocionais.

A neuropsicóloga Ma. Elaine Cristina Coelho de Campos, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, explica que, quando crianças aprendem a identificar sentimentos próprios e alheios , elas desenvolvem empatia, melhoram a comunicação e ganham ferramentas para regular comportamentos em situações desafiadoras.

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“Essa é uma habilidade essencial no desenvolvimento das crianças. Quando elas conseguem dizer estou triste, estou zangado ou estou com medo, tornam-se mais capazes de pedir ajuda, resolver desentendimentos e enfrentar frustrações. Esse aprendizado também contribui para a formação da autoestima, da empatia e da capacidade de autorregulação, avalia.

Entretanto, Ma. Elaine Cristina Coelho de Campos ressalta que isso não é só uma questão de ensinar vocabulário. É preciso apoiar a criança a identificar sensações no corpo, relacionar essas sensações a uma emoção e achar maneiras seguras de expressála. Esse processo exige tempo e varia de criança para criança, afirma.

A seguir, a neuropsicóloga ensina formas práticas para ensinar crianças a reconhecerem e nomearem emoções. Confira!

1. Checkin diário com painel de emoções

Crie uma rotina de reconhecimento das emoções ao iniciar e encerrar o dia. Para isso, instale um painel simples (cartões, ímãs ou quadro) com 4-6 emoções básicas, utilizando imagens e palavras. Ao chegar à escola ou iniciar o dia em casa, peça que a criança escolha como está se sentindo. No fim do dia, repita o check-in e converse sobre mudanças. Para crianças pequenas, reduza as opções e aumente conforme a familiaridade.

2. Leitura guiada de histórias sobre sentimentos

Use narrativas para identificar emoções em personagens e relacioná-las à vivência pessoal. Para isso, selecione livros infantis que abordem sentimentos. Durante a leitura, faça pausas para perguntar: Como você acha que o personagem está se sentindo?, e peça que a criança explique sinais com o rosto, ações e com o tom de voz. Finalize com uma pergunta de conexão: Você já sentiu algo parecido? O que aconteceu?.

3. Jogos de mímica e observação de expressões faciais

Ajuda a criança a desenvolver a percepção de expressões e linguagem corporal que sinalizam emoções. Para isso, promova brincadeiras em que uma criança faz uma expressão e as outras adivinham a emoção. Utilize espelhos para a criança observar suas próprias expressões e repita diferentes emoções. Destaque pistas específicas como olhos, boca, postura e incentive a descrição: O que nos fez pensar que está triste?.

Reconhecer o que está sentindo é um dos primeiros passos para que a criança consiga expressar as próprias emoções (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)

4. Etiquetar emoções em situações reais

Torne cotidiana a prática de nomear sentimentos diante de eventos concretos. Para isso, ao presenciar episódios emocionais, como a frustração por perder um brinquedo ou a alegria por um elogio, verbalize a emoção observada: Você está triste porque o brinquedo caiu?. Pergunte: O que você está sentindo agora? e ofereça palavras quando necessário. Dica: valide a emoção antes de orientar o comportamento: Entendo que você está chateado. Vamos resolver juntos?.

5. Atividades artísticas e mapas do humor

Ofereça meios não verbais para expressar e nomear emoções, o que pode ser especialmente útil para crianças com dificuldades de linguagem. Proponha pinturas, colagens ou mapas do humor usando cores para sentimentos, por exemplo: amarelo = alegria, azul = tristeza. Peça que nomeiem a emoção representada e expliquem a escolha das cores e formas. Exponha e comente os trabalhos, reforçando a nomeação e incentivando a reflexão sobre causas e estratégias.

6. Roleplay com foco em regulação emocional

Ensine a identificação da emoção e técnicas de enfrentamento eficazes. Para isso, simule situações cotidianas, como alguém pegar um brinquedo, disputa por atenção, e peça que a criança identifique o que sente e proponha soluções. Modele frases simples para validar sentimentos e escolher ações, por exemplo: Estou chateado. Vou respirar fundo e pedir ajuda. Além disso, ensine e pratique técnicas de regulação (respiração, contar até 10, procurar um adulto). Reforce e elogie quando a criança usar a estratégia.

Seja o apoio da criança nesse desenvolvimento

A neuropsicóloga enfatiza a importância da repetição e consistência para ajudar a criança a entender e a nomear as próprias emoções. Integre essas práticas à rotina. Use palavras acessíveis, valide sentimentos antes de corrigir comportamentos e modele nomeação emocional no seu próprio discurso. Para crianças pequenas, priorize imagens e poucas palavras; para maiores, introduza nuances (vergonha, ansiedade, frustração) e discussões mais complexas. Se persistirem dificuldades significativas em identificar ou regular emoções, considere buscar apoio de profissionais de desenvolvimento infantil ou psicólogos”, finaliza.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos