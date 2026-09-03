Conheça as praias e atrações turísticas da região de Suape em PE

Localizado entre os municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, a cerca de 40 quilômetros de Recife, o entorno de Suape surpreende pela diversidade de cenários - (crédito: divulgação/Secom/Ipojuca)

A região do Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco, é conhecida por sua força econômica, mas esconde um tesouro para turistas. Próximo aos guindastes e navios que movimentam a economia do estado, um litoral com praias paradisíacas e passeios históricos oferece uma escapada perfeita para quem busca lazer e natureza.

Localizado entre os municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, a cerca de 40 quilômetros de Recife, o entorno de Suape surpreende pela diversidade de cenários. As praias de águas mornas e claras são o principal atrativo, mas a região vai além, com mirantes, ruínas e atividades para todos os gostos.

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Praias imperdíveis perto de Suape

Explorar a costa é a melhor forma de aproveitar a viagem. Cada praia oferece uma experiência diferente, desde o agito até o sossego completo.

Praia de Calhetas: Famosa pelo seu formato de coração, é um dos cartões-postais do litoral pernambucano. As águas calmas e transparentes são ideais para mergulho e para relaxar em um cenário cercado por rochas. Uma tirolesa que termina no mar é uma atração popular para os mais aventureiros.

Praia de Gaibu: Com uma atmosfera mais movimentada, Gaibu atrai surfistas por suas ondas e banhistas por sua extensa faixa de areia. A subida ao Morro das Pedras recompensa o esforço com uma vista panorâmica de toda a orla.

Enseada dos Corais: O nome já revela sua principal característica. A praia é protegida por uma barreira de corais que forma piscinas naturais na maré baixa. É uma excelente opção para famílias com crianças, pois o mar se torna raso e tranquilo.

Praia do Paiva: Embora seja uma reserva com acesso controlado, a Praia do Paiva vale a visita. Com uma longa faixa de areia, coqueirais e águas mornas, o local combina um ambiente preservado com boa infraestrutura para quem busca mais conforto.

O que mais fazer na região

Além das praias, a região do Cabo de Santo Agostinho oferece passeios que unem história e natureza. A Vila de Nazaré, por exemplo, abriga ruínas históricas, como as do Forte Castelo do Mar, e a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, com origens no século XVI, proporcionando uma viagem ao Brasil colonial.

Para vistas inesquecíveis, os mirantes da região, como o Mirante do Paraíso, são paradas obrigatórias. Outra opção é explorar a costa de buggy, um passeio clássico que conecta várias praias em um roteiro cheio de emoção. Passeios de catamarã também são oferecidos, permitindo conhecer as belezas da região a partir do mar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.