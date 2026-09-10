Treino após procedimentos estéticos exige atenção: veja 5 cuidados com a recuperação

Para quem não abre mão da academia, realizar um procedimento estético pode trazer uma dúvida: é preciso interromper os treinos? A resposta depende da técnica realizada, mas alguns cuidados são importantes. Exercícios intensos podem aumentar a circulação sanguínea, a temperatura corporal e a transpiração, fatores que, em determinados procedimentos, podem intensificar inchaço, vermelhidão e desconforto.
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Segundo Arielle Nunes, coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, não existe uma recomendação única para todos os tratamentos. Cada procedimento provoca uma resposta diferente no organismo. Por isso, o tempo de pausa e os cuidados com a atividade física devem considerar a técnica utilizada, a região tratada e a resposta de cada paciente, explica.
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A seguir, confira 5 cuidados para conciliar procedimentos estéticos e exercícios físicos:
1. Evite treinos intensos antes do procedimento
Embora a atividade física antes da sessão não seja necessariamente contraindicada, treinos muito intensos podem aumentar temporariamente a circulação sanguínea e a temperatura corporal. Dependendo da técnica, pode ser recomendado evitar esse tipo de exercício nas horas que antecedem o atendimento.
2. Respeite o período indicado para voltar a treinar
Não existe uma regra de 24, 48 ou 72 horas válida para todos os procedimentos. O intervalo necessário depende da técnica realizada e deve seguir a orientação do profissional responsável.
3. Cuidado com o calor e com o suor
Durante o exercício, a temperatura corporal aumenta e há maior produção de suor. Em procedimentos que deixam a pele temporariamente sensibilizada, esses fatores podem aumentar o desconforto e exigir uma pausa maior antes da retomada dos treinos.
4. Evite pressão e atrito na região tratada
Roupas apertadas, equipamentos da academia e até determinados movimentos podem exercer pressão ou causar atrito sobre a área que passou pelo procedimento. Por isso, além da intensidade do exercício, é importante considerar qual região do corpo foi tratada.
5. Observe os sinais do corpo
Vermelhidão, sensibilidade e algum grau de inchaço podem ocorrer após determinados tratamentos, mas é importante acompanhar a evolução. Caso apareçam dor intensa, inchaço excessivo ou outras reações fora do esperado, o treino deve ser evitado e o profissional responsável consultado.
Um erro comum é considerar que a recomendação recebida para um procedimento vale para qualquer outro. Mesmo tratamentos considerados pouco invasivos podem exigir cuidados diferentes. Seguir as orientações específicas é fundamental para uma recuperação adequada, finaliza a biomédica.
Por Priscila Dezidério