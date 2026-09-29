Indivíduos portadores do transtorno de déficit de atenção podem ser mais criativos

A criatividade pode estar mais presente na vida de quem tem transtorno de déficit de atenção - (crédito: Freepik)

Pessoas portadoras de déficit de atenção podem ter também desempenho cerebral melhor em outras habilidades cerebrais, como a criatividade. Pesquisadores franceses se debruçaram sobre esse tema para nos apontar as evidências que realmente mostram mais potencial criativo nessa população. A análise foi publicada este mês na revista iScience que tem a mesma editoria da Cell.

Se falou em déficit, desvantagens vêm imediatamente à nossa mente. Os autores nos convidam a pensar na atenção como um foco de luz. Esse foco é mais largo entre indivíduos com déficit de atenção e não necessariamente pior. Pode ser pior na atenção para um alvo único, mas com um foco mais abrangente, o cérebro coleta mais informações no mesmo período de tempo. É uma atenção desfocada, que favorece o pensamento exploratório de novas combinações de ideias que alimentam a criatividade.

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Um experimento interessante mostrou como essa atenção desfocada pode ter sido útil para a sobrevivência em tempos em que éramos nômades. Em um jogo on-line, os participantes do estudo tinham que coletar o máximo possível de frutos e quanto mais tempo passavam no mesmo arbusto, menos frutos ficavam disponíveis nesta árvore. Aqueles que tinham maiores escores de sintomas de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) tinham uma tendência em buscar outros arbustos e, apesar de demandar um pouco mais de tempo, tiveram, no final, pontuações maiores.

Como neurologista, convivo diariamente com pessoas que sofrem de condições clínicas que, de tão frequentes na população, me ativam o pensamento de que, se são tão comuns, pode ter existido alguma vantagem no percurso de nossa evolução para chegarmos nos dias de hoje com esses altos índices de prevalência. Fazem parte da lista do Código Internacional de Doenças (CID) e, para quem as sofre e procura ajuda médica, claro que é doença, pois está influenciando as atividades do dia a dia.



*Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília