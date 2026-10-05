Yoga contra a insônia: veja como a prática pode ajudar a dormir melhor

O yoga pode contribuir para uma rotina noturna mais tranquila e melhorar a qualidade do descanso (Imagem: Luna Vandoorne | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A insônia é um distúrbio do sono caracterizado pela dificuldade persistente para adormecer, permanecer dormindo durante a noite ou voltar a dormir após despertar antes do horário desejado. Também pode ocorrer quando a pessoa dorme por tempo suficiente, mas percebe que o sono não foi reparador. Esses problemas costumam afetar o funcionamento durante o dia, provocando cansaço, sonolência, irritabilidade, dificuldade de concentração e queda no desempenho das atividades cotidianas.

Segundo dados do Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), do Ministério da Saúde, 31,7% dos adultos brasileiros, aproximadamente 3 a cada 10 pessoas, têm sintomas de insônia e 20% da população das capitais tem menos de 6 horas de sono por noite.

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Estresse, ansiedade, excesso de telas, sedentarismo e dores no corpo fazem com que muitas pessoas tenham dificuldade para adormecer ou manter um sono de qualidade. Nesse cenário, práticas integrativas vêm ganhando espaço por atuarem justamente sobre vários dos fatores que interferem no descanso. O yoga, por exemplo, contribui para regular o sistema nervoso, reduzir tensões musculares, melhorar a respiração e favorecer o equilíbrio entre corpo e mente, condições fundamentais para um sono restaurador.

De acordo com Francisco Kaiut, fundador do Método Kaiut Yoga, a qualidade do sono é resultado de um conjunto de fatores que precisam funcionar em harmonia. “Quando melhoramos a mobilidade, reduzimos dores, regulamos a respiração e diminuímos o estado constante de alerta do organismo, criamos condições muito mais favoráveis para que o corpo consiga descansar naturalmente”, explica.

O corpo precisa desacelerar

Ao longo do dia, o organismo permanece predominantemente em um estado de ativação para responder às demandas da rotina. O problema é que muitas pessoas chegam à noite ainda sob forte influência desse estado, dificultando o início do sono.

A prática do yoga estimula a ativação do sistema nervoso parassimpático, responsável pelos processos de relaxamento e recuperação do organismo. Isso reduz a frequência cardíaca, favorece uma respiração mais tranquila e prepara o corpo para dormir.

“O objetivo não é simplesmente cansar o corpo, mas ensinar o organismo a sair do modo de alerta e entrar em um estado de recuperação. Esse processo acontece de forma gradual e consistente com a prática regular”, afirma Francisco Kaiut.

A respiração no yoga ajuda a acalmar, favorecendo o relaxamento (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Respiração faz toda a diferença

A forma como respiramos também influencia diretamente a qualidade do sono. Respirações curtas e aceleradas mantêm o organismo em estado de alerta, enquanto uma respiração lenta e profunda favorece o relaxamento.

Durante a prática do yoga, o controle da respiração é trabalhado juntamente com os movimentos, ajudando o praticante a desenvolver maior consciência corporal e reduzir a ansiedade acumulada ao longo do dia.

Benefícios vão além da noite

Dormir melhor não significa apenas acordar mais disposto. Um sono de qualidade contribui para memória, concentração, equilíbrio emocional, imunidade, saúde cardiovascular e longevidade. Além disso, quem dorme bem tende a apresentar melhor desempenho físico e cognitivo, menor risco de doenças metabólicas e uma recuperação mais eficiente após as atividades diárias.

Para Francisco Kaiut, o segredo está em compreender que o sono não é um processo isolado. “Quando cuidamos do corpo como um todo, o sono melhora como consequência. O yoga não atua apenas no momento de dormir, mas na construção de um organismo mais equilibrado, mais móvel e mais saudável, criando as condições para que o descanso aconteça naturalmente”, conclui.

Por Angela Rocha