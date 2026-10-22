Por que incluir a abóbora na alimentação? Veja 7 benefícios para a saúde

Rica em nutrientes essenciais, a abóbora é um ingrediente versátil, originário das Américas e bastante apreciado em diversas culturas ao redor do mundo. No Brasil, os tipos mais consumidos são abóbora-japonesa, abóbora-moranga e abóbora-de-pescoço. Cada uma possui características únicas de sabor e textura, podendo ser utilizada em receitas doces e salgadas.

Com um perfil nutricional impressionante, a abóbora é uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes, o que a torna uma aliada poderosa para a saúde. A seguir, confira alguns dos seus benefícios!

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1. Fortalece o sistema imunológico

A abóbora é rica em vitamina C e betacaroteno, compostos que ajudam a aumentar a imunidade e proteger o corpo contra infecções. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP), 100 g de abóbora-moranga, por exemplo, fornecem cerca de 9,65 mg do nutriente.

2. Contribui para a saúde cardiovascular

A abóbora contém fibras, potássio e antioxidantes que ajudam a reduzir a pressão arterial e o risco de doenças cardiovasculares. O consumo regular de potássio, por exemplo, é associado a uma menor incidência de hipertensão, além de promover a regulação dos batimentos cardíacos.

Segundo o estudo A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, afeta 27,9% da população brasileira, segundo o Ministério da Saúde. A doença é silenciosa e perigosa: quando não tratada, pode levar a complicações sérias como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência renal.

3. Ajuda a regular o intestino

Com boas quantidades de fibras dietéticas, a abóbora é excelente para promover a saúde digestiva. Isso porque elas ajudam a regular o trânsito intestinal e a prevenir a constipação. Segundo dados da OMS, o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g do nutriente. Conforme a TBCA, 100 g da abóbora-de-pescoço, por exemplo, contêm cerca de 2,30 g de fibra alimentar.

4. Promove a saúde da pele

A abóbora é rica em antioxidantes e vitaminas, como a C e a E, que contribuem para a manutenção da saúde da pele e ajudam a prevenir o envelhecimento precoce. Esses nutrientes auxiliam na proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas que podem acelerar o envelhecimento da pele e favorecer o aparecimento de rugas e linhas de expressão.

As sementes de abóbora são ricas em triptofano, que ajuda a melhorar o sono (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

5. Contribui para a saúde mental

As sementes de abóbora, em especial, contêm triptofano, aminoácido que participa da produção de serotonina, relacionada à regulação do humor e à sensação de bem-estar. Ele também contribui para a produção de melatonina, hormônio que ajuda a regular o sono. Por isso, incluir as sementes em uma alimentação equilibrada ajuda a fornecer nutrientes importantes para o bem-estar emocional e para a saúde mental.

6. Auxilia no controle de açúcar no sangue

A abóbora e suas sementes podem ser aliadas no controle da glicose no sangue, graças à presença de compostos bioativos que podem contribuir para a produção de insulina e a regulação da absorção de glicose no intestino. Esse benefício ganha relevância diante do avanço do diabetes no mundo.

Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), mais de 580 milhões de adultos vivem com a doença atualmente, e a estimativa é que esse número chegue a 853 milhões até 2050. No entanto, é importante lembrar que o alimento não substitui os medicamentos para controle da condição nem bons hábitos de vida.

7. Favorece a saúde dos olhos

O betacaroteno presente na abóbora é transformado em vitamina A no organismo, um nutriente essencial para a saúde dos olhos. A vitamina A ajuda a prevenir a degeneração macular e a catarata, além de melhorar a visão noturna, sendo um ótimo aliado para manter os olhos saudáveis com o passar do tempo.

Formas de consumir abóbora

A abóbora pode ser incorporada em diversos pratos e preparações, tanto em receitas tradicionais quanto em versões mais modernas. Veja:

Sopas e caldos : cozinhe a abóbora com temperos e bata no liquidificador para obter uma sopa cremosa;

: cozinhe a abóbora com temperos e bata no liquidificador para obter uma sopa cremosa; Purê de abóbora : como acompanhamento de pratos principais, substituindo o purê de batata;

: como acompanhamento de pratos principais, substituindo o purê de batata; Pão e bolos : adicione abóbora cozida e amassada à massa de pães e bolos para dar um toque especial;

: adicione abóbora cozida e amassada à massa de pães e bolos para dar um toque especial; Tortas doces e salgadas : utilize a abóbora como recheio ou base para tortas;

: utilize a abóbora como recheio ou base para tortas; Snacks de sementes : asse as sementes com sal e temperos para um lanche nutritivo e crocante;

: asse as sementes com sal e temperos para um lanche nutritivo e crocante; Smoothies: misture abóbora cozida com iogurte, mel e especiarias como canela para uma bebida saudável.

Apesar dos benefícios da abóbora para a saúde, é importante lembrar que o consumo do alimento não substitui o acompanhamento médico, o uso de medicamentos prescritos ou a adoção de hábitos saudáveis.