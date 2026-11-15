A febre do futevôlei para além das praias

O saque é semelhante ao de vôlei, só que feito com os pés - (crédito: Magnific)

O futevôlei transcendeu a orla das praias brasileiras para se consolidar como uma verdadeira paixão nacional, unindo a plasticidade do futebol de areia à dinâmica intensa do vôlei. Criado em meados da década de 1960, na Praia de Copacabana, o futevôlei surgiu de forma inusitada: para burlar a proibição policial da prática de futebol na beira do mar, os praticantes migraram para as quadras de vôlei de praia, utilizando a rede para separar as equipes.

O que começou como uma alternativa improvisada rapidamente ganhou identidade própria, exigindo dos atletas um domínio refinado de fundamentos adaptados do futebol, como toques de peito, coxa, ombro e a clássica "manchete" de cabeça, além de jogadas acrobáticas emblemáticas, como o shark attack — ataque feito com a sola do pé por cima da rede.

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Na prática, o futevôlei é disputado em quadras de areia de dimensões semelhantes às do vôlei de praia (9 metros de largura por 18 de comprimento), divididas ao meio por uma rede de 2,20 metros de altura para categorias masculinas. Cada equipe é formada, geralmente, por duplas, e o objetivo principal é fazer a bola tocar o chão da quadra adversária.

A regra de ouro que define a essência técnica da modalidade é a proibição do uso de mãos e braços: os jogadores podem utilizar os pés, as pernas, o tronco, os ombros e a cabeça para controlar, passar e atacar a bola, tendo direito a um limite de até três toques por equipe antes de enviá-la para o outro lado da rede.

Nas últimas décadas, a modalidade rompeu as fronteiras do litoral e invadiu os grandes centros urbanos. O surgimento de arenas de areia cobertas e abertas em cidades longe da costa transformou o esporte em um hábito acessível durante o ano todo. O receio de novos praticantes, no entanto, é a coordenação e a habilidade física necessárias. Apesar da complexidade visual das jogadas, os profissionais reforçam que o aprendizado é gradativo e acessível a qualquer pessoa disposta a praticar.

O professor de futevôlei Luciano Mistura vê a influência dessa exposição midiática na ascensão da modalidade. "A própria plasticidade e a beleza do esporte têm atraído muitas pessoas, principalmente com vídeos virais nas redes sociais. Antes, era um esporte dominado por homens e, hoje, conseguimos ver um aumento no número de mulheres que praticam e se profissionalizam."

É o caso de Maria Flor, estudante de 17 anos, que foi influenciada pelas amigas a praticar. "Entrei meio do nada no esporte, fiz a aula experimental e me apaixonei. Vejo muita evolução em relação à minha consciência corporal. Por exemplo, consigo fazer levantamentos de ombro que antes eram impensáveis."

Esporte completo

A beleza é surpreendente, mas o desenvolvimento físico alcançado pelos praticantes impressiona. Daniel Oliveira, educador físico e professor do esporte, exemplifica quais qualidades físicas são desenvolvidas pelos atletas. "Coordenação, velocidade de reação viso-motora e de movimento, equilíbrio dinâmico e recuperado, agilidade, flexibilidade, força dinâmica, de explosão e estática, e as resistências aeróbia, anaeróbia e muscular localizada mostram como o futevôlei é uma atividade desportiva complexa em capacidades físicas para o treinamento."

Por se tratar de um esporte praticado na areia, o corpo todo é trabalhado devido aos saltos, às quedas e às mudanças de direção. Luciano destaca as valências que mandam no jogo: "Potência nos membros inferiores, força estabilizadora de core, quadril e tornozelo, resistência aeróbica e anaeróbica intermitente, flexibilidade e mobilidade — principalmente de quadril, isquiotibiais e tornozelo — e agilidade, coordenação e propriocepção".

As características e os benefícios da prática diferem de outras modalidades. "O futevôlei é um esporte intervalado de alta intensidade na areia, e isso dá a ele um perfil único: cansa igual ao vôlei de praia, mas fortalece mais a perna que o beach tennis e menos que o beach soccer em questão de contato", afirma Luciano.

Com tantas exigências físicas — como saltos, aterragens, arranques e giros rápidos na areia instável —, a preparação prévia torna-se indispensável para quem deseja praticar o futevôlei com segurança e longe de lesões. "O erro mais comum: só jogar e não fortalecer. Na areia, o impacto é menor, mas a instabilidade é muito maior. Joelho e tornozelo sofrem por falta de estabilidade, não por impacto", diz Luciano.

Fortalecer antes de praticar

Maria Flor viu a prática também como uma oportunidade de fortalecer e estabilizar os músculos. "Apesar de ver muita gente crescendo no esporte, vejo mais como uma chance de fazer uma atividade física fortalecedora e muito bonita, e estar em contato com algo que amo: as praias."

Com isso, antes de pisar na areia, um aquecimento juntamente com exercícios de mobilidade específicos para tornozelos, quadris e joelhos ajudam o corpo a absorver e responder melhor aos impactos. Além disso, o fortalecimento da musculatura abdominal e lombar auxilia na estabilização da coluna durante os movimentos acrobáticos, enquanto o treino de panturrilhas e posteriores de coxa previne estiramentos comuns nas corridas na areia.

Por isso, quando a prática é iniciada, recomendam-se também estímulos físicos complementares. "O melhor exercício para ajudar na prática do futevôlei vai ser a musculação, sendo de total importância uma periodização junto aos treinos e jogos do futevôlei para maximizar os resultados", explica Daniel.

Outra dica é manter uma progressão cautelosa. "Procurar um profissional com formação em educação física e praticar de duas a três vezes por semana. Por ser um esporte com bastante complexidade motora, é importante ter uma sequência para ter uma evolução", declara Luciano. Além disso, como a areia exige muito mais da musculatura do que pisos duros, é recomendado começar com treinos de 45 a 60 minutos, permitindo que tendões e músculos se adaptem gradativamente.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromente





