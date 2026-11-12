Aproveite a piscina para se exercitar: 5 exercícios para movimentar o corpo nas férias

A piscina também pode ser aproveitada para movimentar o corpo e manter a atividade física durante as férias (Imagem: Vukasin Ljustina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a chegada do calor e a proximidade das férias, a piscina se torna uma das opções preferidas para descansar e se refrescar. Mas, além do lazer, o ambiente aquático também pode ser aproveitado para a prática de exercícios físicos. Caminhadas, corridas estacionárias e movimentos de braços e pernas são algumas das atividades que podem ser realizadas na água, inclusive por quem não tem o hábito de nadar.

Segundo Fernando Amaral, coordenador de Educação Física da Faculdade Anhanguera, a resistência da água exige esforço muscular durante os movimentos, enquanto a flutuação reduz parte da carga sobre as articulações.

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A água oferece uma resistência natural aos movimentos, permitindo trabalhar força, equilíbrio e condicionamento físico. Além disso, a menor sobrecarga articular pode tornar algumas atividades mais confortáveis, desde que os exercícios sejam adaptados às condições de cada pessoa, explica.

A resistência natural da água oferece estímulo para a musculatura de diferentes partes do corpo (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Exercícios para fazer na piscina

Confira movimentos que podem ser incorporados à rotina na piscina para trabalhar diferentes grupos musculares e movimentar o corpo durante as férias:

Caminhada na água: com a água entre a cintura e o peito, caminhe de uma extremidade à outra da piscina, mantendo a postura ereta. O exercício movimenta as pernas e pode ajudar a desenvolver resistência física; Corrida estacionária: simule uma corrida sem sair do lugar, elevando os joelhos de maneira alternada e movimentando os braços. A intensidade pode ser ajustada conforme o condicionamento, sem necessidade de realizar movimentos rápidos; Elevação lateral das pernas: próximo à borda, utilize o apoio para manter o equilíbrio e eleve uma perna lateralmente, retornando à posição inicial de forma controlada. O movimento trabalha principalmente a musculatura do quadril; Movimentos de braços contra a resistência da água: com os braços submersos, afaste-os lateralmente e depois aproxime-os lentamente, mantendo o controle do movimento. A resistência da água ajuda a estimular a musculatura dos braços, ombros e peito; Elevação alternada dos joelhos: em pé, eleve um joelho de cada vez em direção ao tronco, respeitando a amplitude confortável. A atividade trabalha a coordenação motora e envolve músculos das pernas e do abdômen.

Não é necessário transformar as férias em uma rotina intensa de treinamento. O importante é encontrar formas prazerosas de se movimentar, respeitando os limites individuais. A piscina pode ser uma alternativa interessante para variar as atividades físicas, orienta o professor.

Cuidados ao se exercitar na água

Para praticar os exercícios, é importante escolher uma área rasa, onde seja possível permanecer em pé com segurança, e evitar movimentos que provoquem dor ou desconforto. Pessoas com limitações de mobilidade ou condições de saúde específicas devem buscar orientação profissional. As atividades devem ser realizadas em ambiente supervisionado, sem dispensar os cuidados de segurança na água.

Por Priscila Dezidério