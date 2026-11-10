Faz bem caminhar depois de comer? Saiba o que acontece no organismo

Pequenas caminhadas após as refeições podem contribuir para uma rotina mais ativa e saudável (Imagem: buritora | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Caminhar por alguns minutos depois do almoço ou do jantar pode fazer diferença, principalmente no controle do açúcar no sangue após as refeições. O benefício aparece mesmo com caminhadas leves e curtas, mas o efeito é moderado: o hábito é um complemento e não substitui uma alimentação equilibrada nem o acompanhamento médico.

A proposta é incluir um movimento leve, que caiba na rotina e respeite os limites de cada pessoa. Não é preciso caminhar rápido nem terminar o percurso cansado. É um complemento que não substitui uma alimentação equilibrada nem o acompanhamento de saúde, afirma Valdir Sathler, professor do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera.

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Por que caminhar depois de comer pode ajudar?

Durante a digestão, os carboidratos presentes nos alimentos são transformados em glicose, um tipo de açúcar utilizado pelo corpo como fonte de energia. Ao caminhar, os músculos passam a utilizar mais dessa glicose. Isso pode ajudar a reduzir a intensidade da subida do açúcar no sangue após a refeição, em comparação com permanecer sentado.

Para quem passa a maior parte do dia sentado, entre reuniões, e-mails e tarefas diante do computador, esse pequeno intervalo pode ser ainda mais valioso. Depois do almoço, por exemplo, em vez de voltar direto para a mesa, vale reservar alguns minutos para dar uma volta no quarteirão, circular pelo prédio ou caminhar até um local mais distante para tomar um café.

Quem trabalha sentado costuma ficar muitas horas sem se movimentar. Essas pausas curtas ajudam a quebrar esse ciclo e não exigem roupa especial nem preparo físico. O importante é que sejam possíveis dentro da rotina, explica Valdir Sathler.

Cuidados ao caminhar após as refeições

Para quem deseja incluir essa prática na rotina, alguns cuidados são essenciais. Abaixo, o professor lista os principais:

1. Comece com poucos minutos

Caminhadas de cerca de 5 a 15 minutos são uma alternativa prática, desde que respeitem o conforto e as condições de cada pessoa. Em vez de estabelecer uma distância difícil de cumprir, experimente começar após uma das refeições e observe como se sente. Aos poucos, é possível repetir o hábito em outras refeições.

2. Mantenha o ritmo leve

A ideia é passear, não disputar velocidade. Evite transformar esse momento em corrida ou em uma caminhada muito intensa. O ritmo precisa ser confortável. Para quem está começando, o primeiro objetivo é conseguir repetir o hábito sem mal-estar e sem cobrança por desempenho, orienta Valdir Sathler.

3. Respeite o conforto após comer

Não é necessário sair da mesa e começar a andar imediatamente. Se estiver com sensação de estômago muito cheio, náusea ou desconforto abdominal, espere até se sentir bem. Reduzir a intensidade e aguardar um pouco pode ajudar quem sente desconforto ao caminhar logo após comer. Não force a atividade para cumprir um horário.

Acrescentar alguns minutos de movimento ao dia é uma forma simples de cuidar da saúde (Imagem: voronaman | Shutterstock)

4. Encaixe o hábito na rotina, sem compensações

Escolha uma refeição após a qual seja viável reservar alguns minutos para andar. Pode ser uma pequena pausa depois do almoço ou um passeio tranquilo após o jantar. O objetivo é acrescentar movimento, não anular a refeição. Uma caminhada curta é um complemento aos cuidados com a saúde, não uma solução isolada para o controle do peso ou do diabetes.

5. Tenha atenção se utiliza medicamentos para diabetes

Quem utiliza insulina ou outros medicamentos que podem baixar o açúcar no sangue deve combinar a prática com a equipe de saúde. O exercício pode contribuir para uma queda excessiva da glicose em algumas situações. Nesses casos, a orientação do médico é indispensável para definir horários, monitoramento e cuidados, sem alterar medicamentos por conta própria, reforça Valdir Sathler.

6. Não ignore sinais de mal-estar

Interrompa a caminhada se houver tontura, fraqueza importante, dor no peito ou falta de ar fora do habitual. Não tente vencer esses sintomas continuando o percurso. Esses sinais não devem ser ignorados. Parar e procurar avaliação médica é a atitude mais segura, orienta o professor. Dor no peito, dificuldade para respirar ou desmaio exigem atendimento imediato.

Um pequeno hábito, sem promessas milagrosas

Caminhar depois de comer pode ser uma oportunidade para sair da cadeira e cuidar da saúde com uma mudança simples. O benefício não depende de transformar toda refeição em uma obrigação de exercício, mas de encontrar uma forma confortável de se movimentar.

O melhor começo é aquele que a pessoa consegue manter. Uma caminhada leve pode fazer parte desse cuidado, sempre respeitando o próprio corpo e as orientações profissionais quando necessárias, conclui Valdir Sathler.

Por Luana Figueiredo