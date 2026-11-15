Velhice mais saudável: vida longa aos amigos de quatro patas

A conexão entre um animal de estimação e seu tutor muitas vezes é profunda, com laços tão fortes quanto a relação de almas gêmeas. Um vínculo assim torna o desapego um processo difícil e doloroso, mesmo quando o pet já é considerado idoso, nada prepara um dono para viver sem seu companheiro de quatro patas.

Os avanços da medicina veterinária possibilitam adiar essa despedida. Segundo o veterinário Samuel Bovy, não existem estudos estatísticos que apontem uma maior longevidade dos pets, mas esse aumento é algo percebido no cotidiano clínico. “A medicina veterinária tem uma evolução de técnica, diagnóstico, tratamento, técnica cirúrgica e medicina preventiva, e isso faz com que a longevidade dos animais aumente”, ele relata que atualmente recebe com mais frequência animais de 18 ou 20 anos, algo raro anos atrás.

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O veterinário destaca o aumento da segurança em tratamentos anestésicos e cirúrgicos, além dos medicamentos, que têm fórmulas melhores. “Quando a gente tratava casos de alergia, usava-se quase exclusivamente corticoide, hoje em dia existem os imunomoduladores, e isso faz com que haja uma segurança muito maior para o organismo do animal, fazendo com que ele sobreviva por muito mais tempo com menos efeitos colaterais”, exemplifica. Outro fator que coopera com a vida longa de um pet é a alimentação, as rações evoluíram para soluções mais saudáveis, que diminuem o risco de doenças relacionadas à nutrição.

Alguns animais se parecem com humanos na característica de se fortalecerem por vínculo. “Hoje em dia muitas pessoas tratam e cuidam de seus animais como se fossem filhos, substituindo aquela afiliação por uma criança humana, e passando isso para um gato, um cão, um passarinho ou um animal exótico, isso faz com que haja o aumento da sobrevida desses pets”.

Ciência a favor da vida

Pesquisas relacionadas à longevidade focam na via mTOR, relacionada ao metabolismo e ao envelhecimento celular. “A rapamicina, que atua nessa via, está sendo investigada em estudos clínicos que avaliam seus efeitos sobre a saúde e a expectativa de vida de cães idosos”, explica Kássia Vieira, professora de Medicina Veterinária da Universidade Católica de Brasília.

A professora conta da experimentação de um novo medicamento, o LOY-002, focado em melhorar a saúde metabólica de cães idosos. E aponta também o avanço na terapia gênica, que busca investigar genes relacionados à longevidade. “Essas abordagens ainda são experimentais, portanto, são avanços promissores, mas ainda não temos tratamentos capazes de interromper mesmo o envelhecimento”, ressalta.

Animais com maior diversidade genética, como é o caso de bichos sem raça definida (SRD), os vira-latas, tendem a viver por mais tempo, por terem menos predisposição a determinadas doenças hereditárias. “Em algumas raças, a seleção artificial priorizou características físicas, favorecendo também a concentração de alterações genéticas prejudiciais”, explica Kássia.

Ao tentar manter raças puras, pode acabar acontecendo a reprodução por consanguinidade, quando um animal cruza com outro que tenha parentesco genético, o que reduz a diversidade genética e aumenta a possibilidade de manifestação de doenças hereditárias recessivas, risco que é menor em vira-latas. A veterinária, pondera, porém, que isso não significa que todo SRD viverá mais que um animal de raça pura. "O porte, a genética individual e os cuidados recebidos também são determinantes”, justifica.

Cuidados no dia a dia

A rotina com um animal sênior exige alguns cuidados especiais no dia a dia. Manter o peso adequado, oferecer alimentação equilibrada, garantir atividade física regular e realizar consultas veterinárias preventivas são algumas das recomendações de Kássia. Ela destaca ainda a agenda de vacinação, o controle de parasitas, a garantia de boa saúde bucal, o sono adequado e o enriquecimento ambiental.

“É fundamental observar mudanças de comportamento, apetite, mobilidade e ingestão de água, pois podem ser os primeiros sinais de doenças”, alerta a veterinária. Monitorar a rotina do pet com mais atenção e ter um cuidado com a saúde não significa apenas prolongar a vida do companheiro, mas é uma forma de preservar a autonomia e a qualidade de vida do animal.

Vale ressaltar que é importante se preocupar com a boa saúde dos bichos durante toda a vida, o olhar apenas se torna mais minucioso na velhice. Animais que têm predisposição a doenças, por exemplo, precisam ser acompanhados com prevenção durante toda a vida para evitar que, ao chegar à fase idosa, o problema se manifeste.

Reforçar o cuidado com suplementos pode mitigar efeitos do envelhecimento, o veterinário Samuel explica que, nesse sentido, a lógica é a mesma dos humanos. “Alguns suplementos ajudam, principalmente na modulação de radicais livres, e eles são os principais fatores de envelhecimento celular.” Com alimentação e suplementação adequadas, levando em consideração raça, idade e espécie, é possível evitar a formação dos radicais livres, protegendo o sistema cardiovascular, as articulações e a parte neurológica. “É muito comum animais idosos ficarem um pouco dementes, então essa função neuroprotetora evita o retardamento da síndrome de disfunção cognitiva”, reforça.

Cães longevos

Luna, vira-lata de 14 anos, enfrenta algumas dificuldades da velhice animal, apesar de passar por acompanhamento regular com exames. O tutor Alex Papeira afirma que a fase atual da vida de Luna está mais complicada. “Ela fez recentemente cirurgia de possível câncer e ficou cega”. O aposentado de 61 anos afirma que Luna desenvolveu dificuldade na mastigação, o que o levou a trocar a ração e adicionar um complemento de cenoura e frango desfiado à rotina alimentar da companheira.

A mobilidade de Luna permaneceu intacta. Apesar da idade avançada, nunca precisou fazer fisioterapias ou tratamentos específicos de mobilidade. “Ela é superativa, se locomove bem, é superfeliz e brincalhona, mesmo estando completamente cega”, conta Alex. A deficiência visual de Luna reforça o cuidado de manter os itens da cadela em um espaço familiar, para que ela não fique perdida. Luna toma insulina regularmente, mas leva uma rotina diária saudável, com exercícios. “Ela passeia pela casa e pelo quintal, toma banho de piscina e adora fazer exercício com a bola”, comenta.

O lhasa apso Udi acompanha Lorena Rosa desde que era filhote. Hoje, com 14 anos, é um pet que raramente adoece, graças ao olhar cuidadoso da tutora, que sempre observa com atenção o comportamento do cão. Ao perceber alguns sintomas de problema no fígado e otite crônica, recorreu a exames e passou a ter um cuidado diferente com o pet. “Sempre buscamos tratar o mais rápido possível, mas os custos são altos e, algumas vezes, fica difícil abarcar todos os tratamentos emergenciais em curto período de tempo”, conta. Lorena prioriza o conforto do cão no tratamento. Por ser um pouco ansioso e bravo, não é receptivo com qualquer pessoa que tente tratá-lo. “Procuramos ir a lugares em que temos um melhor manejo com ele para não ser ainda mais estressante. Nos esforçamos para levá-lo anualmente para fazer os exames, assim como as vacinas e vermífugos”, relata.

A alimentação de Udi é variada, acompanhando o apetite. Ao tentar adaptá-lo à ração sênior, Lorena explica que o cão não conseguiu se acostumar e deixou de comer, por isso, ela optou por oferecer a ração que o companheiro já estava habituado. “Quando ele fica acima do peso, aumentamos o intervalo entre as refeições ou cozinhamos cenoura para misturar no potinho”, detalha. Para diversificar, Lorena oferece carne e frango cozidos sem tempero.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

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