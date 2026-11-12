Bibliotecas do DF recebem contação de histórias gratuita em novembro

A contação de histórias "Águas e Sereias" narra a história de uma menina em busca de onde nasce a água - (crédito: Divulgação)

As bibliotecas públicas e comunitárias do DF recebem a partir desta sexta-feira (13/11) a contação de histórias “Águas e Sereias”. As apresentações gratuitas são voltadas para crianças de até 10 anos. Com música, teatro, brincadeiras, lendas e elementos da cultura popular brasileira, a proposta é apresentar a importância da água e da preservação da natureza.

O espetáculo, de cerca de 40 minutos, narra a história de uma menina em viagem pelo Brasil para descobrir onde nasce a água do mundo. A jornada é motivada pela seca que atinge o sertão onde mora Baraúna, a personagem principal.

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A história aproxima o público infantil da tradição oral ao apresentar personagens como o Monstro do Lixo, a Mãe d’Água e o Velho Chico. É quando Baraúna se encontra com a sereia Serena que ela conhece o ciclo d’água e recebe uma nuvem de chuva para levar de volta para o sertão. A direção é de Luciana Meireles e o texto, de Aline Marcimiano.

As apresentações contam com intérpretes de Libras e espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida. Mais informações podem ser encontradas no Instagram @aguasesereias. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

Programação

13 de novembro, 14h30

Biblioteca do Paranoá





14 de novembro, às 10h

Biblioteca da Ceilândia





26 de novembro, às 14h30

Biblioteca da Candangolândia





27 de novembro, às 14h30

Biblioteca do Núcleo Bandeirante





28 de novembro, às 10h30

Biblioteca do Guará



