Bibliotecas do DF recebem contação de histórias gratuita em novembro

As bibliotecas públicas e comunitárias do DF recebem a partir desta sexta-feira (13/11) a contação de histórias “Águas e Sereias”. As apresentações gratuitas são voltadas para crianças de até 10 anos. Com música, teatro, brincadeiras, lendas e elementos da cultura popular brasileira, a proposta é apresentar a importância da água e da preservação da natureza.
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O espetáculo, de cerca de 40 minutos, narra a história de uma menina em viagem pelo Brasil para descobrir onde nasce a água do mundo. A jornada é motivada pela seca que atinge o sertão onde mora Baraúna, a personagem principal.
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A história aproxima o público infantil da tradição oral ao apresentar personagens como o Monstro do Lixo, a Mãe d’Água e o Velho Chico. É quando Baraúna se encontra com a sereia Serena que ela conhece o ciclo d’água e recebe uma nuvem de chuva para levar de volta para o sertão. A direção é de Luciana Meireles e o texto, de Aline Marcimiano.
As apresentações contam com intérpretes de Libras e espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida. Mais informações podem ser encontradas no Instagram @aguasesereias. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).
Programação
13 de novembro, 14h30
Biblioteca do Paranoá
14 de novembro, às 10h
Biblioteca da Ceilândia
26 de novembro, às 14h30
Biblioteca da Candangolândia
27 de novembro, às 14h30
Biblioteca do Núcleo Bandeirante
28 de novembro, às 10h30
Biblioteca do Guará
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