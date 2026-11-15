Vestindo as janelas: as cortinas e as persianas dentro do lar

Mais do que simples itens funcionais encarregados de filtrar o sol ou garantir a intimidade da casa, as cortinas e persianas desempenham um papel decisivo na arquitetura do lar. Elas vestem o ambiente, delimitam a entrada da luminosidade e transformam a percepção espacial de qualquer cômodo. Contudo, acertar na escolha entre a fluidez do tecido e a precisão da estrutura exige alinhar estética, funcionalidade e uma rotina de manutenção adequada.

Da escolha dos materiais às estratégias para ampliar espaços e conservar as peças sempre novas, é necessário utilizar esses elementos para valorizar o projeto e prolongar a durabilidade do investimento. A decisão entre instalar uma cortina de tecido ou uma persiana começa muito antes da escolha da cor ou da textura. O primeiro passo é analisar as reais necessidades do ambiente e a rotina dos moradores. Conforme explica a arquiteta Lisi Sandri, a avaliação deve considerar fatores como a incidência solar, a privacidade desejada, o controle da luz e a proposta estética global do espaço.

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"O ponto de partida é o ambiente e o uso dele pelas pessoas. As cortinas de tecido trazem aconchego, elegância e sofisticação, além de oferecerem inúmeras possibilidades de composição. Já as persianas são bastante versáteis e funcionais, especialmente quando existe a necessidade de controlar a entrada de luz de maneira mais precisa. Mais do que escolher entre uma ou outra, o importante é entender como esse elemento pode contribuir para o conforto e a personalidade do espaço", detalha a especialista.

Para o arquiteto Diego Aquino, a investigação começa logo no primeiro contato com o cliente, durante o processo de alinhamento das expectativas do projeto. "Tudo começa com o briefing. Antes mesmo de começarmos a projetar, precisamos entender a rotina do cliente, se ali mora alguém que é alérgico e, claro, o espaço com o qual estamos trabalhando. Depois, o que vai ditar se usaremos cortinas ou persianas (além da preferência do cliente) é o tanto de espaço que temos, já que a cortina precisa de mais espaço."

Beleza e ilusão de ótica

O tratamento de janelas atua como uma poderosa ferramenta de arquitetura de ilusão visual. Escolher o modelo correto pode fazer um cômodo parecer mais alto, mais amplo ou visualmente mais leve. Lisi Sandri destaca que a utilização estratégica do chão ao teto cria linhas verticais capazes de alongar o pé-direito. "A escolha desses elementos pode transformar bastante a percepção das proporções de um ambiente. Para valorizar o pé-direito, por exemplo, utilizamos cortinas do teto até o piso, criando uma linha vertical que transmite a sensação de maior altura e amplitude", detalha.

De acordo com a profissional, em ambientes pequenos, tecidos leves, cores claras e modelos com pouco volume ajudam a melhorar a sensação do espaço. Uma possibilidade é instalar o trilho ou varão próximo ao teto e utilizar cortinas que ultrapassem um pouco a largura da janela, criando a impressão de uma abertura maior. Quando optamos por persianas, modelos de linhas discretas e cores próximas às paredes também ajudam a criar uma composição visual mais leve e integrada.

Essa diferença na orientação dos movimentos dos dois modelos é reforçada por Diego Aquino no momento de projetar a escala do ambiente. "Como a cortina tem abertura lateral, a ideia é que a usemos do teto ao piso, dando uma sensação de ainda mais amplitude ao ambiente. Já a persiana, por ter abertura vertical, é mais funcional e não traz esse efeito visual que ampliaria o ambiente."

Agora, se a dúvida entre um modelo e outro persistir, é possível unir o melhor dos dois mundos. A composição mista equilibra a precisão do controle de iluminação das persianas à sensação de acolhimento oferecida pelos tecidos. Para Lisi Sandri, essa sobreposição bem dosada traz sofisticação, desde que mantida a harmonia visual. "Essa combinação funciona especialmente bem quando existe a necessidade de unir funcionalidade e estética", acrescenta a arquiteta.

Para ela, a persiana pode assumir o papel de controlar a luminosidade e garantir privacidade, enquanto a cortina de tecido entra como elemento decorativo, trazendo aconchego, movimento e sofisticação. "Escolhemos essa dupla para nosso espaço da CasaCor este ano: buscamos a luz natural pela manhã para trazer essa claridade ao jardim interno que escolhemos e, nos horários de funcionamento, mantivemos a persiana fechada. O segredo para não sobrecarregar é trabalhar com tecidos de caimento leve, cores harmoniosas e modelos que conversem entre si."

Limpezas e tendências

O mercado de decoração segue em direção à busca por elementos orgânicos, calmos e duráveis. Texturas táteis e tonalidades neutras dominam as escolhas contemporâneas. Segundo Lisi Sandri, a preferência atual favorece materiais que promovem sensação de aconchego e atemporalidade. "A decoração acompanha um movimento de valorização dos materiais naturais, das texturas e das sensações de acolhimento. Nos tecidos, aparecem com bastante força o linho, as misturas de fibras naturais, gaze de linho (linho flamê), com texturas e os tecidos com tramas aparentes", elenca a profissional.

Os tons neutros estão muito presentes, especialmente off-white, areia, bege, fendi e diferentes tonalidades de cinza. Além destes, ganham espaço na arquitetura contemporânea projetos com tons terrosos e nuances mais orgânicas. Nas persianas, modelos em madeira — embora o valor ainda seja alto —, tecidos com texturas naturais e acabamentos discretos são boas alternativas. Diego reforça a importância de escolher tecidos práticos e atemporais, destacando, também, a utilidade indispensável do blackout para a qualidade do descanso.

"O bom linho e o algodão sempre são boas escolhas. Materiais leves e que podem ser lavados. E o blackout continua essencial para quem quer ter aquela noite de sono profunda, pois garante a escuridão total do quarto", aponta o arquiteto. Garantir que cortinas e persianas permaneçam limpas e conservadas exige uma rotina regular de manutenção. O acúmulo de poeira e ácaros prejudica a saúde respiratória e acelera a deterioração dos materiais.

Lisi detalha o cronograma ideal de higienização. "De maneira geral, recomendamos limpar delicadamente as cortinas de tecido a cada 15 dias, evitando o acúmulo de poeira, e realizar uma limpeza mais profunda a cada seis meses ou conforme as orientações do fabricante. No caso das persianas, a retirada frequente do pó com pano ou aspirador ajuda na preservação do material. Muitos fornecedores também prestam o serviço especializado de higienização", finaliza.





