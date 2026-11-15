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Vestindo as janelas: as cortinas e as persianas dentro do lar

Muito além de barrar o sol, a escolha entre cortinas e persianas dita o ritmo da iluminação, valoriza o pé-direito e transforma a percepção de amplitude de cada cômodo

As cortinas ganham um novo destaque na arquitetura contemporânea - (crédito: Freepik)
As cortinas ganham um novo destaque na arquitetura contemporânea - (crédito: Freepik)

Mais do que simples itens funcionais encarregados de filtrar o sol ou garantir a intimidade da casa, as cortinas e persianas desempenham um papel decisivo na arquitetura do lar. Elas vestem o ambiente, delimitam a entrada da luminosidade e transformam a percepção espacial de qualquer cômodo. Contudo, acertar na escolha entre a fluidez do tecido e a precisão da estrutura exige alinhar estética, funcionalidade e uma rotina de manutenção adequada.

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Da escolha dos materiais às estratégias para ampliar espaços e conservar as peças sempre novas, é necessário utilizar esses elementos para valorizar o projeto e prolongar a durabilidade do investimento. A decisão entre instalar uma cortina de tecido ou uma persiana começa muito antes da escolha da cor ou da textura. O primeiro passo é analisar as reais necessidades do ambiente e a rotina dos moradores. Conforme explica a arquiteta Lisi Sandri, a avaliação deve considerar fatores como a incidência solar, a privacidade desejada, o controle da luz e a proposta estética global do espaço. 

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"O ponto de partida é o ambiente e o uso dele pelas pessoas. As cortinas de tecido trazem aconchego, elegância e sofisticação, além de oferecerem inúmeras possibilidades de composição. Já as persianas são bastante versáteis e funcionais, especialmente quando existe a necessidade de controlar a entrada de luz de maneira mais precisa. Mais do que escolher entre uma ou outra, o importante é entender como esse elemento pode contribuir para o conforto e a personalidade do espaço", detalha a especialista.

Para o arquiteto Diego Aquino, a investigação começa logo no primeiro contato com o cliente, durante o processo de alinhamento das expectativas do projeto. "Tudo começa com o briefing. Antes mesmo de começarmos a projetar, precisamos entender a rotina do cliente, se ali mora alguém que é alérgico e, claro, o espaço com o qual estamos trabalhando. Depois, o que vai ditar se usaremos cortinas ou persianas (além da preferência do cliente) é o tanto de espaço que temos, já que a cortina precisa de mais espaço."

Beleza e ilusão de ótica

O tratamento de janelas atua como uma poderosa ferramenta de arquitetura de ilusão visual. Escolher o modelo correto pode fazer um cômodo parecer mais alto, mais amplo ou visualmente mais leve. Lisi Sandri destaca que a utilização estratégica do chão ao teto cria linhas verticais capazes de alongar o pé-direito. "A escolha desses elementos pode transformar bastante a percepção das proporções de um ambiente. Para valorizar o pé-direito, por exemplo, utilizamos cortinas do teto até o piso, criando uma linha vertical que transmite a sensação de maior altura e amplitude", detalha.

De acordo com a profissional, em ambientes pequenos, tecidos leves, cores claras e modelos com pouco volume ajudam a melhorar a sensação do espaço. Uma possibilidade é instalar o trilho ou varão próximo ao teto e utilizar cortinas que ultrapassem um pouco a largura da janela, criando a impressão de uma abertura maior. Quando optamos por persianas, modelos de linhas discretas e cores próximas às paredes também ajudam a criar uma composição visual mais leve e integrada.

Essa diferença na orientação dos movimentos dos dois modelos é reforçada por Diego Aquino no momento de projetar a escala do ambiente. "Como a cortina tem abertura lateral, a ideia é que a usemos do teto ao piso, dando uma sensação de ainda mais amplitude ao ambiente. Já a persiana, por ter abertura vertical, é mais funcional e não traz esse efeito visual que ampliaria o ambiente."

Agora, se a dúvida entre um modelo e outro persistir, é possível unir o melhor dos dois mundos. A composição mista equilibra a precisão do controle de iluminação das persianas à sensação de acolhimento oferecida pelos tecidos. Para Lisi Sandri, essa sobreposição bem dosada traz sofisticação, desde que mantida a harmonia visual. "Essa combinação funciona especialmente bem quando existe a necessidade de unir funcionalidade e estética", acrescenta a arquiteta.

Para ela, a persiana pode assumir o papel de controlar a luminosidade e garantir privacidade, enquanto a cortina de tecido entra como elemento decorativo, trazendo aconchego, movimento e sofisticação. "Escolhemos essa dupla para nosso espaço da CasaCor este ano: buscamos a luz natural pela manhã para trazer essa claridade ao jardim interno que escolhemos e, nos horários de funcionamento, mantivemos a persiana fechada. O segredo para não sobrecarregar é trabalhar com tecidos de caimento leve, cores harmoniosas e modelos que conversem entre si."

Limpezas e tendências

O mercado de decoração segue em direção à busca por elementos orgânicos, calmos e duráveis. Texturas táteis e tonalidades neutras dominam as escolhas contemporâneas. Segundo Lisi Sandri, a preferência atual favorece materiais que promovem sensação de aconchego e atemporalidade. "A decoração acompanha um movimento de valorização dos materiais naturais, das texturas e das sensações de acolhimento. Nos tecidos, aparecem com bastante força o linho, as misturas de fibras naturais, gaze de linho (linho flamê), com texturas e os tecidos com tramas aparentes", elenca a profissional.

Os tons neutros estão muito presentes, especialmente off-white, areia, bege, fendi e diferentes tonalidades de cinza. Além destes, ganham espaço na arquitetura contemporânea projetos com tons terrosos e nuances mais orgânicas. Nas persianas, modelos em madeira — embora o valor ainda seja alto —, tecidos com texturas naturais e acabamentos discretos são boas alternativas. Diego reforça a importância de escolher tecidos práticos e atemporais, destacando, também, a utilidade indispensável do blackout para a qualidade do descanso. 

"O bom linho e o algodão sempre são boas escolhas. Materiais leves e que podem ser lavados. E o blackout continua essencial para quem quer ter aquela noite de sono profunda, pois garante a escuridão total do quarto", aponta o arquiteto. Garantir que cortinas e persianas permaneçam limpas e conservadas exige uma rotina regular de manutenção. O acúmulo de poeira e ácaros prejudica a saúde respiratória e acelera a deterioração dos materiais.

Lisi detalha o cronograma ideal de higienização. "De maneira geral, recomendamos limpar delicadamente as cortinas de tecido a cada 15 dias, evitando o acúmulo de poeira, e realizar uma limpeza mais profunda a cada seis meses ou conforme as orientações do fabricante. No caso das persianas, a retirada frequente do pó com pano ou aspirador ajuda na preservação do material. Muitos fornecedores também prestam o serviço especializado de higienização", finaliza.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 15/11/2026 06:00
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