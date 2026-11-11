Rabdomiólise: 5 sinais de alerta que não devem ser ignorados após esforços físicos extremos

Dor muscular muito intensa após esforço físico precisa ser investigada, já que pode indicar rabdomiólise (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A prática de atividades físicas traz benefícios importantes para a saúde, mas ultrapassar os limites do corpo pode trazer consequências que vão além do cansaço e das dores musculares. A morte da jovem Rachel Apa, de 24 anos, durante a Maratona de Nova York, trouxe atenção para a rabdomiólise, uma condição caracterizada pela destruição intensa das fibras musculares, que pode ocorrer após esforços físicos extremos. Segundo informações divulgadas pela família, a condição foi apontada como causa da morte da corredora.

Embora seja uma condição incomum, pode evoluir com complicações graves, incluindo lesão renal aguda. “Quando ocorre uma destruição muscular muito intensa, o organismo libera substâncias que podem sobrecarregar os rins e comprometer seu funcionamento. A mioglobina é uma delas e, quando liberada em grandes quantidades, pode contribuir para o desenvolvimento de uma lesão renal aguda. Por isso, a rabdomiólise não deve ser vista apenas como um problema muscular, mas como uma condição que também exige atenção à saúde renal”, explica a Dra. Márcia Queiroz, nefrologista e diretora médica da Clínica Renal Prime.

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Sinais que merecem atenção

Identificar os sintomas precocemente é importante para evitar que o quadro evolua. Entre as principais manifestações da rabdomiólise, estão:

1. Dor muscular muito intensa

Diferente do desconforto habitual após a atividade física, a dor pode ser desproporcional ao esforço realizado, persistente e acompanhada de sensibilidade na região afetada.

2. Inchaço e rigidez muscular

Os músculos podem apresentar aumento de volume, tensão e dificuldade de movimentação, indicando uma possível lesão muscular importante.

Perda de força e dificuldade para realizar movimentos habituais estão entre os sinais que merecem atenção (Imagem: FaceStock | Shutterstock)

3. Fraqueza acentuada

A sensação de perda de força, dificuldade para realizar movimentos habituais e fraqueza muscular intensa também podem indicar que algo não está bem.

4. Urina escura

Um dos sinais mais conhecidos é a alteração da coloração da urina, que pode ficar semelhante à cor de chá preto ou refrigerante de cola. Isso pode ocorrer pela presença de mioglobina eliminada pelos rins.

5. Diminuição do volume urinário

Urinar significativamente menos do que o habitual pode indicar comprometimento da função renal e exige avaliação médica.

“Um ponto importante é que nem sempre todos esses sintomas aparecem juntos. A urina escura é um sinal bastante conhecido, mas sua ausência não descarta a rabdomiólise. Por isso, uma dor muscular muito intensa, acompanhada de inchaço, fraqueza ou outros sintomas após um esforço físico, precisa ser investigada”, alerta a Dra. Márcia Queiroz.

O que pode aumentar o risco de complicações?

Embora a rabdomiólise possa atingir pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico, alguns fatores aumentam o risco de comprometimento dos rins. A desidratação é um dos principais, pois pode agravar os efeitos da liberação de substâncias musculares na circulação. Histórico de doença renal crônica, idade avançada e uso recente de determinados medicamentos ou substâncias também merecem atenção.

Em situações graves, a rabdomiólise também pode desencadear complicações potencialmente fatais. Entre elas, está a hipercalemia, caracterizada pelo aumento excessivo de potássio no sangue, que pode provocar arritmias cardíacas graves. Também podem ocorrer choque circulatório, falência de múltiplos órgãos, lesão renal aguda grave, síndrome compartimental aumento da pressão dentro de um compartimento muscular e coagulação intravascular disseminada.

“Pessoas que já apresentam algum comprometimento da função renal precisam ter cuidado redobrado. A desidratação, por exemplo, pode agravar o quadro e aumentar a possibilidade de uma lesão renal aguda. Por isso, é importante considerar as condições individuais de saúde antes de realizar atividades físicas intensas”, explica a nefrologista.

Por Rosimere Basilio