A preparação adequada e o fortalecimento muscular ajudam a tornar a prática de exercícios mais segura para os joelhos (Imagem: fast-stock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A decisão de adotar uma rotina mais ativa pode vir acompanhada de dúvidas, principalmente para quem nunca teve o hábito de se exercitar. Essa preocupação também está presente entre aqueles que desejam voltar aos treinos após um período parado ou uma lesão, especialmente pelo receio de sentir dores ou sobrecarregar os joelhos.

Segundo o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva do Hospital Albert Einstein, alguns cuidados simples podem ajudar a reduzir o risco de sobrecarga e de lesões, além de tornar a prática de exercícios mais segura. Confira!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

1. Busque orientação profissional

Segundo o médico, antes de iniciar a prática de qualquer tipo de atividade física, é importante procurar um profissional capacitado, como um educador físico, para receber orientações sobre como realizar os exercícios corretamente. “A prática sem o devido acompanhamento profissional pode acarretar sobrecarga, repetição excessiva e realização incorreta dos exercícios, que estão entre as principais causas de lesões do joelho”, destaca.

2. Faça um aquecimento

O aquecimento é indispensável para preparar não somente o joelho, mas o corpo todo, incluindo articulações e órgãos como o coração, para o exercício que está por vir. “Começar a se exercitar com os músculos e as articulações ainda rígidas pode favorecer a ocorrência de lesões, alerta o ortopedista.

Além do aquecimento, o Dr. Marcos Cortelazo ressalta que é importante alongar o corpo. “O alongamento ajuda a aumentar a flexibilidade dos músculos e a amplitude da articulação do joelho, o que contribui para diminuir a carga e a pressão sobre os joelhos e, consequentemente, o risco de lesões”, comenta.

3. Faça exercícios de fortalecimento

Todas as pessoas devem fazer exercícios de fortalecimento, pois são de grande ajuda na prevenção de lesões nos joelhos. “Isso porque o joelho depende da ação de 10 músculos para funcionar, então o alongamento e o fortalecimento desses músculos melhoram a função articular do joelho, ajudando a manter sua estabilidade durante o movimento e reduzindo a carga sobre a articulação. Se os músculos da região estiverem fracos, a locomoção fica prejudicada e a articulação torna-se mais propensa ao desgaste e danos”, explica o ortopedista.

O tênis deve oferecer conforto e estabilidade, além de ser adequado à modalidade praticada (Imagem: PanyaStudio | Shutterstock)

4. Escolha o calçado adequado

O calçado deve oferecer estabilidade, possuir um tamanho adequado para os pés e, claro, ser confortável. “Além disso, o tênis escolhido deve estar de acordo com o seu tipo de pisada e a atividade física que será praticada. Quem realiza caminhadas ou corridas, por exemplo, deve optar por tênis específicos que possuam um bom sistema de amortecimento para reduzir o impacto do contato com o solo nas articulações”, resume o médico.

No caso de treinos de força para a perna, especialmente que envolvam o leg press, agachamento e levantamento terra, o Dr. Marcos Cortelazo explica que é indicado optar por tênis de sola reta, que melhora a estabilidade e a propriocepção pelo maior contato com o solo. “Eles também melhoram a distribuição de força no pé e reduzem a instabilidade que pode ocorrer em outros tipos de tênis”, pontua.

5. Não ignore dores

Em caso de dor, é importante interromper o exercício e prestar atenção à evolução do sintoma. “Normalmente, dores que ocorrem durante ou após a prática de atividade física e desaparecem espontaneamente não tendem a ser graves. Geralmente, trata-se de dor pós-esforço. No entanto, dores que não regridem espontaneamente são um sinal de alerta. Nesses casos, é fundamental que você não tente continuar a prática e busque um ortopedista o quanto antes para passar por uma avaliação e receber o diagnóstico e o tratamento adequado”, finaliza o Dr. Marcos Cortelazo.

Por Maria Paula Amoroso