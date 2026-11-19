Praticar exercícios sem tênis permite o contato direto dos pés com o solo e pode estimular a percepção corporal (Imagem: SergeyCo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Treinar sem tênis tem ganhado espaço entre pessoas que buscam uma movimentação mais natural e maior percepção dos movimentos do corpo. A prática pode ser adotada em atividades como yoga, pilates, exercícios de equilíbrio e alguns treinos de força, nas quais os pés ficam em contato direto com o solo. Apesar dos possíveis benefícios, a escolha exige atenção ao tipo de exercício, às condições físicas de cada pessoa e às características do ambiente.

De acordo com Bruno Ribeiro, médico e coordenador dos cursos de Saúde da Faculdade Anhanguera, a prática de atividades físicas descalço pode favorecer a percepção corporal e a propriocepção, que é a capacidade do organismo de reconhecer a posição e os movimentos do corpo no espaço.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O contato direto dos pés com o solo aumenta a quantidade de estímulos sensoriais recebidos pelo organismo, o que pode contribuir para a percepção do equilíbrio e dos movimentos. No entanto, isso não significa que treinar sem calçado seja necessariamente melhor ou mais seguro em todas as situações, explica.

Benefícios de praticar exercícios descalço

A ausência de calçados permite que os pés tenham contato direto com a superfície, favorecendo a percepção de pressão, textura e distribuição do peso corporal. Esse estímulo sensorial pode contribuir para o equilíbrio e para a coordenação dos movimentos, especialmente em atividades que exigem controle postural.

Outro possível benefício está relacionado à movimentação dos músculos dos pés e dos dedos. Sem a estrutura de alguns calçados, essas regiões podem participar mais ativamente de determinados exercícios, dependendo da atividade e da intensidade. O médico ressalta, porém, que os efeitos variam conforme as características individuais e que não há garantia de fortalecimento ou melhora do desempenho apenas pela retirada dos tênis.

A prática também pode ser interessante em modalidades como yoga e pilates, nas quais o contato dos pés com o chão faz parte da execução dos movimentos. Em exercícios de força, o treino descalço pode ser uma alternativa em algumas situações, desde que o ambiente seja adequado e a pessoa tenha condições físicas para realizá-lo.

A adaptação à prática deve acontecer gradualmente para evitar desconfortos e sobrecargas nos pés (Imagem: muse studio | Shutterstock)

Cuidados necessários ao treinar sem calçados

Apesar das possíveis vantagens, fazer exercícios descalço não é indicado para todas as pessoas ou modalidades. A falta de proteção deixa os pés mais expostos a cortes, perfurações, queimaduras, impactos e contato com superfícies contaminadas. Em academias e espaços compartilhados, também é importante considerar as condições de higiene do local.

Antes de retirar os calçados durante o treino, é importante avaliar o tipo de atividade, a superfície e as condições dos pés. Pisos irregulares, escorregadios ou com objetos podem aumentar o risco de acidentes e lesões, alerta Bruno Ribeiro.

O especialista também destaca que a adaptação deve ser gradual. Pessoas acostumadas a treinar sempre com tênis podem sentir desconforto ao mudar a forma de apoio dos pés, principalmente quando passam a realizar exercícios que exigem maior sustentação do peso corporal. Aumentar a intensidade ou a duração da atividade rapidamente pode favorecer sobrecargas.

Pessoas com diabetes, alterações de sensibilidade, problemas circulatórios, feridas nos pés ou condições ortopédicas devem ter atenção redobrada e buscar orientação médica antes de adotar a prática. Nessas situações, a ausência de calçados pode aumentar a exposição a lesões que nem sempre são percebidas imediatamente.

A recomendação é respeitar os limites individuais e observar sinais como dor persistente, inchaço ou desconforto durante e após a atividade. O médico reforça que a escolha entre treinar com ou sem calçados deve considerar a modalidade, os objetivos e as condições de saúde de cada praticante. Mais do que seguir uma tendência, o importante é encontrar uma forma de se movimentar que seja segura e adequada às necessidades do próprio corpo.

Por Luana Figueiredo