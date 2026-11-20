A preocupação com as tarefas da semana pode fazer com que o domingo deixe de ser um dia de descanso e se torne motivo de angústia (Imagem: fizkes | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O domingo costuma ser associado ao descanso e aos momentos de lazer, mas, para algumas pessoas, o fim de semana também traz uma sensação de angústia diante da proximidade da segunda-feira. A preocupação com as tarefas, os compromissos profissionais, os estudos e as responsabilidades pode provocar desconforto e até dificultar o aproveitamento das horas livres. Esse fenômeno é conhecido popularmente como ansiedade de domingo.

Embora sentir certa apreensão antes do início de uma nova semana seja relativamente comum, é importante observar a intensidade e a frequência desse sentimento. Quando a preocupação começa a comprometer o sono, o bem-estar e a capacidade de relaxar, pode ser um sinal de que algo na rotina precisa de atenção.

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A ansiedade envolve respostas físicas e emocionais diante de situações percebidas como ameaçadoras ou desafiadoras. No caso da ansiedade de domingo, a antecipação das obrigações pode fazer com que a pessoa comece a sofrer antes mesmo de os compromissos acontecerem, detalha o psicólogo Marco Aurélio Fernandes, coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera.

A seguir, o especialista aponta sinais de que a ansiedade de domingo merece atenção. Confira!

1. Dificuldade para aproveitar o fim de semana

Mesmo sem compromissos imediatos, a pessoa não consegue relaxar. A mente permanece ocupada com as tarefas da semana seguinte, os problemas que precisam ser resolvidos e as possíveis cobranças. Com isso, o domingo deixa de ser um período de descanso e passa a ser marcado pela expectativa negativa.

2. Alterações no sono na noite de domingo

Demorar para dormir, acordar várias vezes durante a noite ou ter dificuldade para descansar por causa dos pensamentos sobre a segunda-feira são sinais que merecem atenção. A preocupação excessiva pode manter o organismo em estado de alerta, prejudicando a qualidade do sono e aumentando o cansaço no início da semana.

3. Sintomas físicos antes mesmo da segunda-feira

A ansiedade não se manifesta apenas emocionalmente. Dor de cabeça, tensão muscular, desconforto abdominal, náuseas, palpitações e sensação de aperto no peito podem aparecer diante da expectativa de enfrentar os compromissos da semana. Quando esses sintomas são recorrentes, é importante investigar suas possíveis causas.

Antecipar cobranças, conflitos e dificuldades pode transformar situações que ainda nem aconteceram em fontes constantes de preocupação (Imagem: Xavier Lorenzo | Shutterstock)

4. Pensamentos negativos e antecipação de problemas

A pessoa passa a imaginar situações difíceis antes que elas aconteçam, como cobranças no trabalho, conflitos com colegas, excesso de tarefas ou medo de não conseguir cumprir prazos. Mesmo sem evidências de que algo dará errado, esses pensamentos podem se tornar repetitivos e gerar sofrimento.

5. Sensação de esgotamento antes mesmo de começar a semana

Outro sinal é sentir-se emocionalmente exausto ainda no domingo, como se as responsabilidades da semana já tivessem sido enfrentadas. A irritabilidade, a falta de disposição e a sensação de estar sobrecarregado podem indicar que a rotina está exigindo mais do que a pessoa consegue administrar no momento.

Aliviando a ansiedade antes da segunda-feira

Algumas mudanças de hábitos podem ajudar a reduzir a tensão antes do início da semana. Organizar as tarefas com antecedência, evitar deixar todas as obrigações para a segunda-feira e estabelecer prioridades são atitudes que contribuem para diminuir a sensação de descontrole.

Também é importante reservar momentos de lazer aos domingos, praticar atividades físicas, manter uma rotina de sono regular e evitar passar o dia inteiro pensando nas demandas futuras. Técnicas de respiração e relaxamento podem ajudar a controlar a tensão e trazer a atenção para o momento presente, indica o psicólogo.

Quando buscar ajuda profissional?

Quando a ansiedade é frequente, intensa ou começa a prejudicar o sono, os relacionamentos, o trabalho e outras atividades cotidianas, a orientação é procurar ajuda profissional. Psicólogos e médicos podem avaliar o quadro e indicar as estratégias de cuidado mais adequadas.

Marco Aurélio Fernandes lembra que a sensação recorrente de angústia aos domingos pode ser um convite para rever limites, hábitos e condições da rotina, buscando uma relação mais saudável com as responsabilidades do dia a dia.

Por Camila Crepaldi