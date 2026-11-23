Ansiedade, sobrecarga emocional e experiências negativas podem influenciar a disposição para conviver e manter contato com outras pessoas (Imagem: La Famiglia | Shutterstock) - (crédito: Shutterstock)

A chegada dos 30 anos pode trazer mudanças na maneira como as pessoas se relacionam e aproveitam os momentos de lazer. Convites para festas, encontros frequentes e programas em grupo, que antes despertavam entusiasmo, podem dar lugar à preferência por atividades mais tranquilas ou a encontros com um círculo menor de amigos. Essa alteração, por si só, não significa necessariamente um problema emocional.

De acordo com Letícia Maddêo, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, a diminuição da vontade de socializar pode estar relacionada a transformações naturais da vida adulta, como mudanças nas prioridades, responsabilidades profissionais e familiares e maior compreensão das próprias necessidades. A especialista explica que é importante diferenciar a preferência por uma vida social mais seletiva do isolamento motivado por sofrimento emocional.

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Diferenças entre mudança de prioridades e isolamento

Com o avanço da idade, é comum que a rotina fique mais preenchida por compromissos profissionais, responsabilidades financeiras, relacionamentos e cuidados pessoais. Nesse contexto, o tempo livre passa a ser administrado de outra maneira, e a pessoa pode escolher com mais critério onde investir sua energia e com quem deseja estar.

Outro fator é o autoconhecimento. Ao longo das experiências, algumas pessoas passam a reconhecer melhor os ambientes em que se sentem confortáveis, os tipos de interação de que gostam e os vínculos que desejam preservar. Isso pode resultar em uma vida social menos movimentada, mas não necessariamente menos satisfatória.

“Não existe uma quantidade ideal de encontros ou de amizades que determine se uma pessoa tem uma vida social saudável. O mais importante é observar como ela se sente com as próprias escolhas. Preferir programas mais tranquilos ou selecionar melhor os momentos de convivência não é, por si só, um sinal de problema psicológico”, explica Letícia Maddêo.

A psicóloga ressalta, porém, que é necessário observar quando a redução do contato social deixa de ser uma escolha e passa a estar associada a sentimentos de tristeza, ansiedade, desânimo ou dificuldade de estabelecer vínculos. Nesses casos, o afastamento pode estar relacionado a questões emocionais que merecem atenção.

O afastamento social merece atenção quando deixa de trazer tranquilidade e passa a provocar solidão, sofrimento ou prejuízos nos relacionamentos (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Quando a falta de vontade de sair pode ser um sinal de alerta?

A perda de interesse por atividades que antes proporcionavam prazer, a dificuldade de manter contato com pessoas próximas e a sensação constante de esgotamento diante de situações sociais podem indicar que algo não vai bem. Essas mudanças podem estar associadas a diferentes fatores, como estresse prolongado, sobrecarga emocional, ansiedade e sintomas depressivos.

Também é importante considerar que nem toda dificuldade de socialização está relacionada a um transtorno psicológico. Experiências negativas em relacionamentos, conflitos, frustrações e períodos de maior pressão podem influenciar temporariamente a disposição para conviver com outras pessoas.

“Um ponto importante é perceber se o afastamento traz tranquilidade ou sofrimento. Quando a pessoa começa a evitar sistematicamente situações sociais, sente solidão, perde o interesse por atividades de que gostava ou percebe prejuízos nos relacionamentos, é importante investigar o que está acontecendo”, orienta a especialista.

Importância de buscar avaliação profissional

Letícia Maddêo destaca que respeitar os próprios limites não significa abandonar os vínculos afetivos. Manter contato com amigos, familiares e pessoas de confiança, mesmo que em encontros menos frequentes, pode contribuir para o bem-estar e oferecer uma rede de apoio nos momentos difíceis.

Caso a falta de vontade de socializar venha acompanhada de sofrimento persistente ou prejuízos na rotina, a recomendação é procurar acompanhamento psicológico. A avaliação profissional ajuda a compreender os motivos por trás da mudança e identificar estratégias adequadas para cada situação.

Por Luana Figueiredo