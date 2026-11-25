Com a escolha adequada das atividades e alguns cuidados com a hidratação, é possível manter uma rotina de treinos mesmo com as temperaturas elevadas (Imagem: Evgeniy Zhukov | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O verão começa oficialmente em 21 de dezembro, mas o calor chegou mais cedo e já influencia a rotina de quem gosta de praticar atividades físicas ao ar livre. Com as temperaturas elevadas e os dias mais longos, a vontade de se movimentar e retomar os exercícios aumenta, especialmente com a proximidade das férias.

“O verão é ótimo para começar, porque a pessoa tem mais disposição e mais vontade de sair de casa. Mas o calor exige ajustes: treinar em horários mais frescos, se hidratar bem e respeitar os próprios limites. O objetivo não é resolver tudo em um mês, e sim criar um hábito que continue depois do Carnaval”, afirma Breno Daniel, profissional de educação física da Academia Corpo e Saúde.

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Abaixo, o especialista compartilha um treino rápido, que pode ser feito na academia, em casa ou ao ar livre, sem equipamentos. A sugestão é fazer os exercícios em circuito, um depois do outro, com 30 segundos a 1 minuto de descanso entre eles, de 2 a 3 vezes por semana. Confira!

1. Agachamento livre

O agachamento trabalha coxas, glúteos e abdômen, além de fortalecer a musculatura que protege os joelhos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Fique em pé, com os pés afastados na largura dos ombros e os braços estendidos à frente. Flexione os joelhos e leve o quadril para trás, como se fosse sentar em uma cadeira, mantendo as costas retas. Volte à posição inicial.

“O agachamento é um dos exercícios mais completos que existem. Trabalha coxas, glúteos e abdômen, e ainda fortalece a musculatura que protege os joelhos. A dica é manter o peso do corpo nos calcanhares e não deixar os joelhos caírem para dentro”, explica Breno Daniel.

Como fazer: 3 séries de 12 a 15 repetições.

2. Avanço alternado

O avançado alternado fortalece pernas e glúteos, além de melhorar o equilíbrio (Imagem: Maridav | Shutterstock)

Em pé, dê um passo largo à frente e flexione ambos os joelhos até que a perna de trás quase encoste no chão. Volte à posição inicial e repita com a outra perna.

O exercício fortalece pernas e glúteos, além de melhorar o equilíbrio. “Quem está começando pode se apoiar em uma parede ou em uma cadeira. O importante é manter o tronco reto e controlar a descida, sem pressa”, orienta o professor.

Como fazer: 3 séries de 10 repetições com cada perna.

3. Ponte de glúteo

A ponte fortalece os glúteos e a parte posterior das coxas, além de ajudar a reduzir a sobrecarga na região lombar (Imagem: PH888 | Shutterstock)

Deite-se de barriga para cima, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Contraia o abdômen e os glúteos e eleve o quadril até formar uma linha reta entre os ombros e os joelhos. Segure por dois segundos e desça devagar. “A ponte fortalece glúteos e a parte de trás das coxas e ajuda a aliviar a sobrecarga na lombar, principalmente para quem passa muitas horas sentado”, afirma Breno Daniel.

Como fazer: 3 séries de 15 repetições.

4. Flexão de braço

A flexão trabalha peito, ombros, braços e abdômen (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Apoie as mãos no chão, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros, e estenda as pernas. Com o corpo alinhado, flexione os cotovelos até aproximar o peito do chão e volte empurrando o solo. “Para quem ainda não tem força suficiente, vale fazer com os joelhos apoiados no chão ou com as mãos em um banco. É melhor fazer menos repetições bem executadas do que muitas de qualquer jeito”, diz o professor. O movimento trabalha peito, ombros, braços e abdômen.

Como fazer: 3 séries de 8 a 12 repetições.

5. Prancha abdominal

A prancha fortalece todo o centro do corpo, o que melhora a postura e protege a coluna (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

Apoie os antebraços e as pontas dos pés no chão, mantendo o corpo reto da cabeça aos calcanhares. Contraia o abdômen e os glúteos e respire normalmente. “A prancha fortalece todo o centro do corpo, o que melhora a postura e protege a coluna. Se o quadril começar a cair ou a lombar doer, é sinal de que é hora de parar e descansar”, orienta Breno Daniel.

Como fazer: 3 séries de 20 a 40 segundos.

6. Escalador

O escalador trabalha abdômen, ombros e pernas (Imagem: muse studio | Shutterstock)

Na posição de flexão, com os braços estendidos e as mãos alinhadas aos ombros, leve um joelho em direção ao peito e volte. Em seguida, faça o mesmo com a outra perna, alternando em ritmo contínuo, como se estivesse correndo no lugar.

“O escalador junta força e condicionamento no mesmo movimento. Trabalha abdômen, ombros e pernas e ainda acelera os batimentos. Para quem está começando, vale fazer mais devagar, com as mãos apoiadas em um banco”, explica o professor.

Como fazer: 3 séries de 20 a 30 segundos.

7. Polichinelo

O polichinelo acelera os batimentos cardíacos e ajuda no gasto de energia (Imagem: iona didishvili | Shutterstock)

Comece em pé, com os pés juntos e os braços ao lado do corpo. Salte abrindo as pernas e elevando os braços acima da cabeça. Salte novamente para voltar à posição inicial. O polichinelo acelera os batimentos cardíacos e ajuda no gasto de energia.

“É um exercício aeróbico simples, que pode ser feito em qualquer lugar. Para quem tem dor nos joelhos ou está acima do peso, uma opção é fazer sem o salto, abrindo uma perna de cada vez”, sugere Breno Daniel.

Como fazer: 3 séries de 30 a 45 segundos.

8. Aeróbico nos horários mais frescos

Caminhada, corrida leve e bicicleta são opções para complementar o treino, desde que realizadas em horários de temperaturas mais amenas (Imagem: PanyaStudio | Shutterstock)

Para completar o treino, inclua de 20 a 30 minutos de atividade aeróbica, como caminhada, corrida leve, bicicleta ou aulas coletivas. No verão, a recomendação é fugir do sol forte e escolher o início da manhã, o fim da tarde ou ambientes climatizados.

“Quem gosta de treinar ao ar livre deve evitar o período entre 10h e 16h. Uma alternativa é migrar para a academia nesses dias ou trocar parte do treino por atividades na água, como natação e hidroginástica, que refrescam o corpo e têm baixo impacto nas articulações”, explica Breno Daniel.

Como fazer: de 3 a 5 vezes por semana, em ritmo moderado.

Como treinar no calor com segurança

Em dias quentes, o corpo trabalha mais para manter a temperatura sob controle, e o risco de desidratação aumenta. Veja as orientações do professor:

Beba água antes, durante e depois do treino: não espere sentir sede, que já é um sinal de que o corpo precisa de líquido;

não espere sentir sede, que já é um sinal de que Prefira roupas leves e claras: tecidos que deixam a pele respirar ajudam o suor a evaporar e o corpo a se resfriar;

tecidos que deixam a pele respirar ajudam o suor a evaporar e o corpo a se resfriar; Use protetor solar e boné: principalmente em atividades ao ar livre;

principalmente em atividades ao ar livre; Diminua a intensidade nos dias mais quentes: o mesmo treino pode parecer bem mais pesado com calor, e tudo bem reduzir a carga ou o tempo;

o mesmo treino pode parecer bem mais pesado com calor, e tudo bem reduzir a carga ou o tempo; Alimente-se bem: frutas ricas em água, como melancia, melão e laranja, ajudam na hidratação;

frutas ricas em água, como melancia, melão e laranja, ajudam na hidratação; Respeite o descanso: dormir bem e ter dias de pausa faz parte do resultado.

“O calor não é motivo para parar de treinar, mas é motivo para ter mais atenção ao corpo. Quem se cuida nessa fase chega ao fim do verão com mais disposição e com o hábito criado”, finaliza Breno Daniel, especialista da Academia Corpo e Saúde.

Por Bruna Hess