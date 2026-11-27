A falta de frequência na academia não interrompe automaticamente as cobranças nem garante a devolução das mensalidades (Imagem: Hanz2881 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a proximidade do fim do ano, muitas pessoas percebem que pagaram durante meses por serviços que quase não utilizaram. É o caso dos planos de academia contratados no início do ano, muitas vezes embalados pelas promessas de adotar uma rotina mais saudável.

A falta de frequência, porém, não interrompe automaticamente as cobranças nem garante a devolução das mensalidades. Se a academia permaneceu disponível e o contrato continuou ativo, os pagamentos podem ser considerados devidos.

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“Quando o serviço esteve disponível e o consumidor apenas deixou de frequentar a academia, não existe, em regra, direito automático ao reembolso. Por isso, antes de renovar o plano, é importante verificar as condições de cancelamento, fidelidade e renovação previstas no contrato”, explica Heider de Paula Rodrigues da Silva, coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera de Macapá.

A seguir, o especialista lista seis pontos para você conhecer antes de manter ou renovar a contratação.

1. Deixar de frequentar não cancela o contrato

Parar de ir à academia não significa que o plano foi cancelado. Enquanto o contrato permanecer ativo, as mensalidades podem continuar sendo cobradas, ainda que o consumidor não utilize as instalações.

“Se a pessoa decidiu não continuar, é necessário solicitar formalmente o cancelamento pelos canais disponibilizados pela empresa. Também é recomendável guardar protocolos, mensagens, e-mails e comprovantes, pois esses registros demonstram quando o pedido foi realizado”, orienta Heider de Paula Rodrigues da Silva.

2. O consumidor pode solicitar o cancelamento

A academia não pode criar obstáculos desproporcionais para impedir a rescisão. O consumidor pode solicitar o encerramento do plano, ainda que tenha mensalidades pendentes. As dívidas anteriores podem ser cobradas pelos meios adequados, mas não devem servir para manter o contrato ativo e gerar novas parcelas indefinidamente.

O Procon-SP já considerou abusiva a exigência de que o cliente estivesse com todos os pagamentos em dia para conseguir cancelar um plano, pois isso permitia o acúmulo de novas cobranças.

3. Multa de cancelamento não pode ser desproporcional

Planos anuais ou com fidelidade podem prever multa em caso de cancelamento antecipado, desde que a condição tenha sido informada com clareza e o valor não coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

“A simples existência de uma multa não significa necessariamente que ela seja ilegal. O que deve ser analisado é se o valor é proporcional, se foi informado antes da contratação e se corresponde ao período restante do plano. Cobranças excessivas podem ser questionadas”, afirma o coordenador.

Em 2025, o Procon Goiás autuou academias por cláusulas que previam multa de 30% sobre o valor restante do contrato, considerada desproporcional pelo órgão.

Ao contratar o plano da academia, é importante ficar atento às condições de renovação (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Renovação automática exige atenção

Ao revisar o contrato, o consumidor deve verificar se existe renovação automática e como a academia comunica a continuidade do plano. O silêncio do cliente não deve ser interpretado de forma irrestrita como autorização para renovar a contratação.

“O consumidor precisa ter acesso claro às condições de renovação, aos novos valores e ao procedimento de cancelamento. Cobranças inesperadas ou a prorrogação do contrato sem transparência podem ser contestadas”, destaca Heider de Paula Rodrigues da Silva.

O Procon-SP já considerou abusiva uma cláusula de academia que prorrogava automaticamente o contrato quando o consumidor não se manifestava.

5. Contratação online permite arrependimento em até sete dias

Quando o plano é contratado pela internet, por aplicativo, telefone ou fora do estabelecimento comercial, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento no prazo de sete dias, contado da assinatura ou do recebimento do serviço.

Nesse período, o consumidor pode desistir sem apresentar justificativa e receber de volta os valores eventualmente pagos, conforme as condições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

“Esse direito não se aplica automaticamente a qualquer cancelamento feito meses depois. O prazo de sete dias está relacionado às contratações realizadas fora do estabelecimento, como pela internet, e começa a contar a partir da formalização do contrato”, esclarece o especialista.

6. Cobranças após o cancelamento podem ser contestadas

Depois que o cancelamento foi solicitado e concluído, a academia não deve continuar cobrando mensalidades referentes a períodos posteriores, salvo valores já devidos ou condições válidas e previamente informadas.

Caso as cobranças continuem, o consumidor deve procurar primeiro a empresa e apresentar o protocolo do cancelamento. Se o problema não for resolvido, é possível registrar uma reclamação no Procon ou na plataforma consumidor.gov.br.

“Antes de renovar o plano, é importante avaliar se ele realmente combina com a rotina, comparar as modalidades disponíveis e ler as regras de cancelamento. Um plano mensal pode custar mais, mas oferece maior flexibilidade. Já um contrato anual pode ter desconto, porém exige atenção às cláusulas de fidelidade e rescisão”, finaliza Heider de Paula Rodrigues da Silva.

Por Leticia Zuim Gonzalez