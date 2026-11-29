No coração de Mato Grosso, a Chapada dos Guimarães se destaca no cenário nacional do ecoturismo. Localizado na borda do Planalto Central Brasileiro, o município está sobre uma das mais antigas placas geológicas do planeta, e reúne, além de grande extensão do Cerrado, florestas da Mata Atlântica e Amazônica.

O aventureiro que sair de Brasília tem a capital Cuiabá como o destino mais próximo à Chapada para desembarcar. O voo direto da capital federal leva, em média, uma hora e 20 minutos, para pousar na capital mais quente do Brasil. Vale lembrar que Cuiabá está em um fuso horário diferente de Brasília, uma hora a menos que a capital federal.

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Pousando em Cuiabá, o viajante tem algumas opções para chegar até o município da Chapada dos Guimarães: ônibus, van contratada com empresas de turismo, ou alugar um carro para poder desbravar a região. A capital de Mato Grosso fica a 60km do centro da Chapada, em uma viagem tranquila, com estradas novas e bem sinalizadas.

Apesar de ainda ser quente, a Chapada dos Guimarães tem temperaturas um pouco mais baixas que Cuiabá. Suas estações são bem definidas: as chuvas ocorrem de outubro a abril, e a seca vai de maio a setembro. Na época de seca, uma inversão da massa polar passa pelo continente e pode provocar quedas de temperatura na região, que podem variar de 12°C a 25°C, principalmente na parte da noite.

Por estar localizada à beira de paredões de arenito que podem chegar a mais de 850 metros de altitude, as primeiras horas da manhã geralmente são tomadas por um tradicional nevoeiro, que já faz parte da atmosfera da Chapada em boa parte do ano.

O município da Chapada dos Guimarães tem um centro pequeno, iconizado pela Igreja de Sant'Ana do Sacramento junto à praça Dom Wunibaldo, com uma charmosa Rua Coberta repleta de comércios. Além de carregar muita história da época em que o ouro da região era explorado pelos portugueses, o centro da cidade reúne lojas de artesanatos, restaurantes, bares com música ao vivo, e muito mais para quem decidir se hospedar na cidade durante a estadia.

Igreja de Sant'Ana é um ícone na região (foto: Divulgação)

Rua Coberta: um charme na cidade (foto: Divulgação)

A diversidade do Parque Nacional

Com 32.630 hectares, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães foi criado em 1989 pelo governo federal por meio do Decreto nº 97.656, com o objetivo de proteger e preservar os ecossistemas ali existentes, assegurando a preservação dos recursos naturais, além da conservação de sítios arqueológicos existentes na área.

Localizado a 16km do centro do município da Chapada dos Guimarães, o parque abriga 659 espécies conhecidas de vegetais, 44 de peixes, 242 de aves e 76 de mamíferos. Além da diversidade de espécies, o parque protege 10 tipos diferentes de vegetação do Cerrado, e é um local onde há diferentes formações geológicas, incluindo áreas de origem desértica e marinhas.

A formação geológica da Chapada dos Guimarães é resultado de milhões de anos de transformações na superfície terrestre, provocadas por movimentos das placas tectônicas e mudanças climáticas, segundo explicou a guia Alinne Assunção. Segundo ela, a região já foi coberta por geleiras, mares rasos e mornos e até desertos, antes do surgimento da vegetação que deu origem ao Cerrado. "Era como se um braço de mar saísse da região da Argentina e avançasse pelo interior do continente, chegando até próximo ao Tocantins. Era um mar raso e morno, e ainda é possível encontrar marcas de conchas nas pedras, inclusive na trilha da Cachoeira do Véu de Noiva", conta.

Ela acrescentou que o surgimento da Cordilheira dos Andes, há cerca de 15 milhões de anos, provocou alterações na crosta terrestre e contribuiu para a formação do relevo atual da Chapada. "Com esse soerguimento, houve um craquelamento da superfície. E, com o desgaste natural do arenito, que é uma rocha frágil e porosa, a região chegou a esse nível de altitude", explicou.

Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o parque é aberto à visitação todos os dias, inclusive fins de semana, exceto Natal e ano-novo, de forma gratuita.

Em alguns atrativos, a visitação somente é permitida com o acompanhamento de condutores autorizados, a serem contratados diretamente pelo visitante. Para os atrativos em que a condução é obrigatória, o agendamento da visita é feito diretamente pelo guia contratado. Nos atrativos autoguiados, não é necessário fazer reservas, a entrada é por ordem de chegada.

Uma cidade de Pedras

Cidade de Pedra - MT (foto: Ana Carolina Alves/CB)

Localizada no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, a Cidade de Pedras impressiona pelos paredões de arenito que chegam a mais de 300 metros de altura. Esculpidas ao longo de milhares de anos pela ação do vento e da chuva, as formações rochosas compõem um cenário de tirar o fôlego.

A 24,5 quilômetros do centro da Chapada dos Guimarães, o atrativo só pode ser visitado com o acompanhamento de um guia credenciado. O percurso de, aproximadamente, 20 minutos de carro já antecipa o que está por vir: entre o terreno irregular e a paisagem de tons terrosos do Cerrado, a exigência de veículos com tração 4x4 dá à viagem um gostinho de aventura.

Devido à fragilidade das formações rochosas, os veículos precisam parar pouco mais de 300 metros antes do primeiro mirante. A partir dali, o caminho é percorrido a pé, por uma trilha de pouca dificuldade. O trajeto é uma oportunidade para conhecer melhor a história e as características naturais da região. "Aqui, nada se deixa a não ser pegadas, e nada se leva a não ser fotografias", lembra a guia Alinne Assunção.

Antes de chegar ao primeiro mirante, uma das formações chama a atenção dos visitantes: um arco de pedra com pouco mais de dois metros de altura, que emoldura a paisagem e se transforma em parada quase obrigatória para fotografias.

Mas é no mirante que a grandiosidade da Cidade de Pedras se revela por inteiro. Os paredões de até 350 metros de altura se erguem sobre a vegetação baixa do Cerrado, formando um conjunto de esculturas naturais moldadas pelo tempo. Vistos de longe, os contornos das rochas lembram as ruínas de uma antiga cidade — uma das explicações para o nome do atrativo.

Com um pouco de sorte, o passeio ainda reserva um encontro com as araras-vermelhas, que habitam os paredões. Lá embaixo, o contraste fica por conta do vale coberto pela mata fechada. Entre as copas das árvores, a vegetação mais densa acompanha o caminho das nascentes do Rio Claro.

Ao todo, o atrativo conta com quatro mirantes distribuídos ao longo de uma trilha de pouco menos de um quilômetro. O passeio dura, em média, duas horas, mas o tempo pode variar de acordo com as pausas para contemplar a paisagem e registrar as formações.

A entrada na Cidade de Pedras é gratuita, mas a contratação de um guia autorizado pelo Parque Nacional é obrigatória. As visitas podem ser feitas diariamente, das 6h30 às 17h.

Da contemplação ao banho de cachoeira

Cartão-postal da Chapada dos Guimarães, a Cachoeira Véu de Noiva é um dos cenários mais emblemáticos da região. Formada pelas águas do Rio Coxipó, a queda de 86 metros de altura impressiona pela grandiosidade e pela paisagem ao redor. Por questões de preservação e segurança, a visita é permitida apenas para contemplação, a partir do mirante.

Cachoeira Véu de Noiva (foto: Ana Carolina Alves/CB)

Arara-vermelha faz ninho em pedras de Cachoeira Véu de Noiva (foto: Ana Carolina Alves/CB)

O acesso ao observatório é feito por uma trilha autoguiada de aproximadamente 620 metros, com entrada permitida das 8h30 às 16h. A saída do atrativo deve ocorrer até as 17h. O percurso começa na portaria principal do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, e é uma opção para quem deseja conhecer de perto um dos cartões-postais da região sem enfrentar uma caminhada longa.

Mas, para quem quer ir além da contemplação e aproveitar as águas da Chapada, a mesma portaria dá acesso ao Circuito das Cachoeiras. O passeio acompanha o curso do Córrego Independência e reúne cinco quedas d'água e uma piscina natural, onde o banho é permitido.

Com aproximadamente 4,6 quilômetros de extensão, considerando ida e volta, a trilha tem dificuldade média e passa pelas cachoeiras Andorinhas, Prainha, Degraus, Pulo e Sonrisal. Cada parada oferece uma paisagem diferente e convida a desacelerar. Entre uma queda d'água e outra, o visitante encontra o que faz da Chapada um destino tão procurado: o contato próximo com a natureza. Mesmo com as tradicionais águas geladas, os banhos são um convite para enfrentar o calor mato-grossense.

O percurso é autoguiado, com entrada permitida das 8h30 às 12h. O limite diário é de 150 visitantes, e o acesso pode ser encerrado antes do horário previsto caso a capacidade máxima seja atingida. A saída do circuito deve ocorrer até as 16h.

Outra opção para quem deseja aproveitar as águas do parque é conhecer a Cachoeirinha e a Cachoeira dos Namorados. As duas ficam próximas à entrada do Véu de Noiva e podem ser visitadas em uma caminhada de aproximadamente 1,1 quilômetro, o que torna o passeio uma alternativa para quem prefere trilhas mais curtas.

Cachoeira dos Namorados: infraestrutura completa (foto: Divulgação)

A Cachoeirinha costuma conquistar, especialmente, as famílias com crianças. Com águas rasas e uma faixa de areia que lembra uma pequena praia, o espaço permite que os pequenos brinquem e se refresquem enquanto os adultos aproveitam a paisagem.

A cerca de 50 metros dali, a Cachoeira dos Namorados reserva uma queda d'água de seis metros de altura. Cercada pela vegetação, a atração tem águas rasas e também é procurada por famílias que desejam aproveitar o banho em meio à natureza.

Para visitar as duas cachoeiras, a entrada é permitida das 8h30 às 12h. O limite diário é de 300 pessoas, e a entrada pode ser encerrada antecipadamente quando a capacidade máxima é atingida. A saída deve ocorrer até as 16h.

Um mar de água doce

Com cerca de 57 quilômetros de extensão navegável, o maior lago artificial de Mato Grosso é um dos passeios que merecem entrar no roteiro de quem visita a Chapada dos Guimarães. Conhecido como mar de água doce, o Lago do Manso tem águas tranquilas, e é emoldurado por duas formações rochosas que se tornaram símbolos da região: o Morro do Chapéu e o Morro do Navio. Com uma área cerca de 10 vezes maior que a do Lago Paranoá, o destino surpreende pela dimensão e pela diversidade de atividades.

Apesar da aparência de cenário natural, o Lago do Manso é, na verdade, uma represa. A construção começou a ser cogitada na década de 1970, depois de grandes enchentes atingirem Cuiabá e municípios do entorno. O projeto avançou a partir de 1986 e foi concluído em 1999. Foram necessários mais dois anos para que o reservatório atingisse seu nível máximo, abastecido pelas águas dos rios Manso e da Casca.

Criado, principalmente, para controlar as cheias e regular a vazão dos rios da região, o reservatório também passou a desempenhar um papel importante na geração de energia elétrica. Com o tempo, ganhou outra vocação: tornou-se ponto de encontro para moradores e turistas em busca de lazer, sol e água fresca.

Por lá, há espaço para diferentes experiências. Além dos esportes aquáticos, os passeios de lancha levam a ilhas e praias de água doce, entre elas as conhecidas Bora Bora e Caribe. Os nomes fazem referência ao cenário que os visitantes encontram: águas cristalinas, temperatura agradável e uma paisagem que lembra destinos litorâneos. Em alguns trechos, a profundidade aumenta gradualmente a partir da faixa de areia, permitindo aproveitar o banho com tranquilidade. Para completar a experiência, o fim de tarde reserva um espetáculo à parte, com o pôr do Sol refletido nas águas do reservatório.

Para conhecer melhor o lago e suas ilhas, uma das alternativas é contratar empresas especializadas em passeios náuticos. Na Companhia da Aventura, por exemplo, o roteiro de lancha tem duração aproximada de 1h30 e custa R$ 220 por adulto e R$ 180 por criança.

O Lago do Manso fica a aproximadamente 122 quilômetros do centro da Chapada dos Guimarães, em um trajeto asfaltado no sentido de Cuiabá. Uma das maneiras de aproveitar o destino é se hospedar em empreendimentos instalados às margens do reservatório.

O brasiliense já conhece bem um passeio à beira de um lago. Mas o Manso tem um convite diferente: trocar o horizonte urbano por ilhas, montanhas e um mar de água doce em pleno Cerrado.

All nature inclusive

Para quem busca conforto em meio à imensidão da Chapada dos Guimarães, o Malai Manso Resort aposta em uma experiência que vai além da hospedagem tradicional. Definida pelo empreendimento como all nature inclusive, a proposta combina estrutura de resort com diferentes paisagens e possibilidades de contato com a natureza. "Aqui, nós temos todos os tipos de natureza: uma praia de água doce, montanha, animais de todos os tipos. Nossa fauna e flora são muito ricas", destaca o CEO do resort, Dairon Grandi.

Malai Manso Resort (foto: Divulgação)

Com sistema all inclusive, o empreendimento é uma opção para quem não abre mão de conforto, boa gastronomia e atividades de lazer durante a viagem. São mais de três mil metros quadrados de piscinas, complexo esportivo, tirolesa, arvorismo e parede de escalada. Para as crianças, a programação diária de recreação oferece atividades que ajudam a tornar a estadia ainda mais atrativa para as famílias.

Às margens do Lago do Manso, o resort aproveita a localização privilegiada para oferecer experiências dentro d'água. O píer próprio funciona como ponto de partida para passeios de lancha e atividades esportivas aquáticas, aproximando os hóspedes das paisagens e das águas tranquilas do reservatório.

Um aquário natural com mais de 40 espécies

As belezas naturais da região não se limitam ao município de Chapada dos Guimarães. A pouco mais de 140 quilômetros do centro da Chapada, no município de Nobres, o Recanto Ecológico Lagoa Azul reúne dois atrativos que merecem entrar no roteiro de quem visita Mato Grosso: o Aquário Encantado e o Rio Salobra. O passeio é um convite para conhecer de perto a riqueza das águas cristalinas e da vegetação que caracteriza a região.

Aquário Encantado: piscina natural de água gelada (foto: Fotos: Ana Carolina Alves/CB/D.A Press)

Com cerca de 90 metros quadrados de área e seis metros de profundidade, o Aquário Encantado abriga, aproximadamente, 40 espécies de peixes típicos da região, entre elas dourados, piraputangas e piaus. Antes de chegar à piscina natural, o visitante percorre uma trilha de 500 metros pela mata ciliar, em uma paisagem de transição entre o Cerrado e a Amazônia mato-grossense. Ao longo do caminho, com um pouco de sorte, é possível avistar animais como macacos, cotias e até cobras.

A chegada ao aquário marca o início da experiência dentro d'água. Máscara, snorkel, colete salva-vidas e sapatilhas são disponibilizados aos visitantes, que fazem a flutuação acompanhados por um guia local. A água cristalina, cuja transparência está relacionada à presença de calcário nas rochas, permite observar os peixes que circulam livremente pelo lago. Durante aproximadamente 30 minutos, o visitante tem a oportunidade de acompanhar de perto a movimentação das espécies em seu habitat.

Mesmo com a água gelada, a experiência é um convite para enfrentar o calor mato-grossense. Dois troncos atravessam a piscina natural por baixo d'água e servem de apoio para quem deseja submergir ou curtir a experiência sentado.

Com o colete salva-vidas, de uso obrigatório durante todo o passeio, o guia ensina uma técnica para facilitar o mergulho. A orientação é saltar do tronco com o corpo reto, manter os braços junto ao corpo e movimentar as pernas simultaneamente, usando o apoio para impulsionar o corpo para baixo. Assim, mesmo com o equipamento de segurança, é possível submergir e observar mais de perto os peixes que passeiam pelo aquário natural.

Deixando a correnteza levar

Depois de observar os peixes no Aquário Encantado, é hora de deixar a correnteza conduzir o passeio pelo Rio Salobra. São aproximadamente mil metros de flutuação em meio à mata nativa, em um percurso tranquilo que convida a desacelerar e apreciar a paisagem por outro ângulo.

O acesso ao rio é feito por uma trilha curta, de aproximadamente 150 metros a partir do Aquário Encantado. Durante a descida, a orientação é evitar tocar os pés no fundo do rio. Além de levantar a areia e comprometer a transparência da água, o movimento pode assustar ou perturbar animais que vivem no local, como as arraias.

A trilha sonora do passeio fica por conta da própria natureza. Entre o barulho da água e o movimento da correnteza, é comum ouvir o canto de aves como seriemas e araras. A flutuação dura, em média, 20 minutos, mas a sensação é de que o tempo passa em outro ritmo. No Salobra, não há necessidade de pressa: basta deixar a água conduzir o caminho e aproveitar o silêncio que contrasta com a rotina da cidade.

Depois do passeio, ainda é possível prolongar o descanso no próprio atrativo. O espaço oferece almoço com comida caseira, incluindo opções como peixe frito, além de uma área de lazer com redes artesanais, ideais para descansar ou tirar um cochilo à sombra.

O atrativo funciona diariamente, das 8h às 16h. Os passeios são realizados por meio de agências de turismo da região.

Pertinho das aves

Ainda em Nobres, a Lagoa das Araras é um convite para observar de perto a riqueza da fauna mato-grossense. Cercada por buritis em diferentes estágios de decomposição, a lagoa se tornou habitat para diversas espécies de aves, entre elas araras, maritacas e garças. O cenário, marcado pelos troncos das palmeiras e pelo movimento constante dos animais, faz do local um dos pontos mais procurados da região por quem aprecia a observação de aves.

Lagoa das Araras - MT (foto: Ana Carolina Alves/CB)

A história da lagoa, no entanto, começou por acaso. Segundo o guia que acompanha os visitantes, a ideia inicial do proprietário era construir um lago artificial na área. Com o passar dos anos, os buritis que cercavam o espaço morreram, e suas copas caíram, deixando os troncos ocos. As cavidades acabaram se tornando abrigo ideal para a construção dos ninhos das araras. O que seria uma lagoa privativa ganhou outra vocação e se transformou em um importante ponto de observação da vida silvestre.

O acesso é feito de carro até um estacionamento a, aproximadamente, 200 metros da lagoa. Na chegada, dois decks de madeira, posicionados em diferentes ângulos, oferecem uma vista privilegiada do ambiente. Bancos instalados nos espaços permitem que o visitante se acomode e acompanhe, sem pressa, a movimentação das aves, em uma paisagem que lembra uma grande cidade habitada por pássaros.

Além das araras, maritacas e garças, também é possível avistar gaviões e outros animais que encontram abrigo na região. Durante a visita, até um jacaré pode surpreender quem observa a lagoa com atenção. Para facilitar a identificação das espécies, os guias disponibilizam binóculos, permitindo enxergar de perto detalhes que passariam despercebidos.

O período de reprodução das aves, em setembro, é considerado um dos melhores momentos para a observação. Mas o fim da tarde também reserva um espetáculo especial: é quando as aves retornam aos ninhos, em revoadas que movimentam o céu e os buritis. A atração funciona diariamente das 16h às 22h. Para quem prefere acompanhar o despertar dos animais, também há a possibilidade de visita às 4h30, mediante agendamento prévio.

A entrada custa R$ 35 para adultos e R$ 17,50 para crianças de 7 a 10 anos e idosos acima de 60 anos. Crianças de até [6] anos não pagam (nota: o numeral da idade está oculto/cortado no arquivo original). O pagamento é feito diretamente na guarita, sem necessidade de reserva para as visitas no horário regular.

*A repórter viajou a convite do Governo do Estado do Mato Grosso e do Malai Manso Resort























