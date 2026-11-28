A estilista e empresária Sasha Meneghel inaugurou, nesta sexta-feira (27/11), a primeira loja da Mondepars em Brasília. Localizado no Iguatemi Brasília, no Lago Norte, o espaço marca a chegada da grife à capital federal. A abertura contou com a presença de Sasha e do marido, João Lucas, e reuniu convidados e jornalistas para celebrar a expansão da marca.

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Em entrevista ao Correio, Sasha falou sobre a felicidade de acompanhar o crescimento da etiqueta, criada em 2024, e a receptividade que tem encontrado em diferentes lugares. “A gente tá super feliz. Se você me falasse três, quatro anos atrás que hoje a Mondepars tá vivendo o que ela tá vivendo, eu acho que eu não acreditaria. É, a gente ainda é uma marca muito jovem. Então, poder ver ela crescendo assim e ver esse desejo que a Mondepars tem gerado, eu fico muito orgulhosa do meu time e de tudo que a gente tem construído juntos. Então, eu tô muito feliz e só ouvi coisas maravilhosas de Brasília”, conta.

Apesar da confiança no projeto, a estilista admite que o lançamento da marca foi acompanhado por inseguranças. “É meu sonho, a Mondepars. Para além do meu trabalho hoje, a Mondepars é meu sonho (...) Mas a gente sempre tem um medinho, que é algo que a gente coloca tanto tempo, tanto coração, e a gente vê um time que a gente acredita tanto trabalhando junto. É claro que a gente tem medo de não acontecer da forma como a gente sonha, mas a Mondepars e todos os resultados da Mondepars têm superado 100% qualquer expectativa que eu poderia ter tido”, afirma.

Moda para além das tendências

Ao falar sobre o processo de criação, Sasha destaca a importância de buscar referências fora do universo fashion. Para ela, a arte, a arquitetura e as experiências cotidianas são fontes importantes de inspiração. A estilista também valoriza o estudo da história da moda como ferramenta para desenvolver novas propostas.

“Eu acho importante olhar para além da moda quando você tá construindo, quando você tá criando. Por exemplo, eu adoro contar histórias. Então, ter esse último desfile que eu contei a história de Alda, da minha avó, isso foi uma fonte de inspiração inesgotável. Para mim, eu poderia ter feito cinco coleções só de Alda. É, mas a gente acabou fazendo só duas, né? Começando o primeiro capítulo e finalizamos agora com o segundo”, explica.

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A coleção mencionada pela estilista é Alda II, apresentada em São Paulo na última terça-feira (24/11), como parte da linha de verão 2027 da Mondepars. A criação dá continuidade à homenagem à avó de Sasha, Alda Meneghel, iniciada no desfile de inverno da marca, em maio deste ano.

A nova etapa explora a relação de Alda com as artes e os trabalhos manuais, especialmente a pintura. Para desenvolver as peças, Sasha mergulhou em diários, fotografias e registros familiares. A coleção também conta com a participação da artista amazonense Samara Paiva, que pintou duas peças de madeira incorporadas às criações.

A avó da estilista tinha Parkinson e utilizava os tremores das mãos para pintar paisagens, como céus, mares e montanhas. Anos depois, essas obras se transformaram em estampas de lenços da grife. A coleção de verão também amplia a cartela de cores da marca, conhecida pelas tonalidades sóbrias, com a presença de amarelo e azul, além de bordados, paetês e novas texturas.

Para Sasha, revisitar referências de diferentes décadas também é uma maneira de construir uma identidade própria. “Eu adoro olhar para os anos 1950 e aí misturar, sei lá, pega uma silhueta dos anos 1950 e mistura com uma gola dos anos 2000, com uma cor presente nos anos 1970. Fazer essas trocas estudando a história da moda, eu acho que é algo muito importante”, conclui.