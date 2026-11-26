Marido de Sasha quebra padrões e revela decisão sobre criação do filho: 'Vai ser o que quiser' - (crédito: Reprodução/Instagram)

João Lucas abriu o coração ao falar sobre a educação do primeiro filho com Sasha Meneghel. Após descobrir que será pai de um menino, o cantor revelou que deseja construir com a criança uma relação saudável com a masculinidade, baseada no respeito, na liberdade e no diálogo.

Em entrevista, o artista explicou que a chegada do bebê reforçou ainda mais seus propósitos como pai. Para ele, é importante que o filho cresça sem reproduzir comportamentos considerados tóxicos e tenha liberdade para construir a própria identidade.

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"Tá mais do que claro o que eu quero deixar pro meu filho. E agora sabendo que é um menino, que é do sexo masculino, só me dá mais força para querer construir uma relação saudável dentro da masculinidade", iniciou ele.

O cantor também relacionou sua preocupação com a educação do menino ao aumento de episódios de violência e preconceito contra mulheres e integrantes da comunidade LGBTQIAP+.

"Fugir de tudo que é tóxico, que a gente vem vendo crescer não só no Brasil, como no mundo. Uma relação de respeito, de escolhas, de diálogo, personalidade, identidade", reiterou.

João Lucas ainda destacou que pretende oferecer ao filho um ambiente familiar no qual ele possa expressar seus desejos e desenvolver sua personalidade sem medo de julgamentos. O artista garantiu que a criança terá o suporte dos pais independentemente dos caminhos que escolher.

"Ele vai pode ser quem ele quiser ser, vai ter sempre nosso apoio e nosso amor. A partir disso ele pode transformar mais pessoas em volta dele, dentro desse raciocínio", declarou o cantor.

Sasha Meneghel anuncia primeira gravidez

A novidade sobre a chegada do primeiro filho de Sasha Meneghel e João Lucas foi anunciada em 29 de outubro de 2026.

O casal compartilhou a notícia nas redes sociais por meio de um ensaio fotográfico, acompanhado de imagens do ultrassom e de um registro em que o cantor aparece beijando a barriga da esposa.

Algumas semanas depois, em 22 de novembro de 2026, os dois participaram do Domingão com Huck, quando revelaram publicamente o sexo do bebê. Durante a atração, confirmaram que estão à espera de um menino.



