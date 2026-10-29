Sasha Meneghel anuncia gravidez do primeiro filho com João Lucas

Sasha e João anunciam que estão a espera do primeiro filho - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Sasha Meneghel, de 28 anos, anunciou nesta quinta-feira (29) que está grávida do primeiro filho com o cantor João Lucas, de 26. A estilista e diretora criativa compartilhou nas redes sociais uma sequência de fotos ao lado do marido, entre elas imagens do ultrassom e um registro em que ele aparece beijando a barriga.

Sem escrever um texto para acompanhar a publicação, os dois escolheram apenas um coração vermelho. A notícia rapidamente repercutiu entre fãs e amigos, que celebraram a chegada do bebê e a nova etapa da família.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Parte das mensagens destacou a expectativa pela estreia de Xuxa Meneghel como avó. Mãe de Sasha com o ator e empresário Luciano Szafir, a apresentadora foi lembrada por internautas que comemoraram a realização de um novo capítulo na vida da família.

“Oficialmente Xuxa vovó do ano! Amo, parabéns família linda! Parabéns Xu, Sasha e Joãozito!”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Gente, a Xuxa tá vivendo o momento mais feliz da vida dela, socorro, que amor”. Uma terceira resumiu a reação à notícia: “A realização do sonho da Xuxa!”.

Casamento desde 2021

Sasha e João Lucas oficializaram a união civil em maio de 2021. Meses depois, realizaram uma cerimônia religiosa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Embora compartilhem momentos da vida a dois nas redes sociais, os dois mantêm discrição sobre a intimidade. Com o anúncio da gravidez, o casal dividiu publicamente a expectativa pela chegada do primeiro filho.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por SASHA (@sashameneghel)