Sasha Meneghel anuncia gravidez do primeiro filho com João Lucas

Sasha Meneghel, de 28 anos, anunciou nesta quinta-feira (29) que está grávida do primeiro filho com o cantor João Lucas, de 26. A estilista e diretora criativa compartilhou nas redes sociais uma sequência de fotos ao lado do marido, entre elas imagens do ultrassom e um registro em que ele aparece beijando a barriga.
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Sem escrever um texto para acompanhar a publicação, os dois escolheram apenas um coração vermelho. A notícia rapidamente repercutiu entre fãs e amigos, que celebraram a chegada do bebê e a nova etapa da família.
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Marido de Sasha revela que usa dinheiro de Xuxa; saiba motivo
Parte das mensagens destacou a expectativa pela estreia de Xuxa Meneghel como avó. Mãe de Sasha com o ator e empresário Luciano Szafir, a apresentadora foi lembrada por internautas que comemoraram a realização de um novo capítulo na vida da família.
“Oficialmente Xuxa vovó do ano! Amo, parabéns família linda! Parabéns Xu, Sasha e Joãozito!”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “Gente, a Xuxa tá vivendo o momento mais feliz da vida dela, socorro, que amor”. Uma terceira resumiu a reação à notícia: “A realização do sonho da Xuxa!”.
Casamento desde 2021
Sasha e João Lucas oficializaram a união civil em maio de 2021. Meses depois, realizaram uma cerimônia religiosa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
Embora compartilhem momentos da vida a dois nas redes sociais, os dois mantêm discrição sobre a intimidade. Com o anúncio da gravidez, o casal dividiu publicamente a expectativa pela chegada do primeiro filho.
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