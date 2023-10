Samsung estuda atualizar celulares por pelo menos 5 anos

A Samsung pode ampliar ainda mais a sua promessa de suporte a celulares Android. Segundo o gerente de engenharia do time de segurança da marca, Shin-Chul Baik, a empresa estuda expandir por mais de cinco anos o lançamento de atualizações, garantindo que aparelhos novos recebam novos recursos e correções de segurança por um longo tempo.

A afirmação vem logo depois de o Google, na última semana, ter anunciado que os modelos da linha Pixel 8 receberão atualizações por no mínimo sete anos. De acordo com Baik em entrevista ao site SamMobile, conversas sobre uma extensão também estão em andamento para atender tanto a um desejo da própria companhia quanto a regulações da União Europeia, que passa a exigir um suporte mínimo de cinco anos para a indústria de celulares a partir de 2025.

Como se trata de uma ideia ainda em discussão, a fala não acompanha maiores detalhes. Não se sabe, por exemplo, se a ideia envolve apenas atualizações do próprio Android, com a adição de recursos ao sistema operacional, ou somente correções de segurança após certo período.

Samsung já oferece atualizações por quatro anos

Caso seja confirmada, a ideia da Samsung amplia de forma importante o que já é oferecido hoje. Desde 2021, a garantia da empresa para todos os clientes é que os aparelhos receberão no mínimo quatro anos de atualizações do sistema operacional, enquanto donos de aparelhos Galaxy S têm, pelo menos, cinco anos de updates de segurança.

A ideia, então, seria expandir ainda mais esse tempo, e garantir que ele seja cumprido para todos os dispositivos da marca. O escopo desses lançamentos, entretanto, é o maior obstáculo, com Baik citando o grande alcance da companhia no mercado mundial de celulares.

De acordo com o executivo, mais de um bilhão de aparelhos são atualizados todos os meses pela Samsung, com updates sendo liberados para mais de 150 dispositivos em entregas mensais, bimestrais ou semestrais. Além disso, a cada dois anos, a empresa também libera grandes atualizações que podem trazer tanto as correções de segurança quanto novidades do Android e da One UI, a interface proprietária da fabricante.