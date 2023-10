Google Pixel 8 terá peças para reparo disponíveis até 2030

Os novos Pixel 8 e Pixel 8 Pro estrearam com uma grande promessa por parte do Google em relação às atualizações de software, oferecendo Android novo até 2030. Mas acontece que a empresa está comprometida também com o hardware de seus smartphones, e partes para reparo também serão oferecidas a usuários durante os próximos 7 anos.

Em entrevista ao portal Android Authority, a diretora de gerenciamento de produto no Google Soniya Jobanputra afirma que a fabricante se comprometerá a oferecer componentes para reparo da linha Pixel 8 até 2030 para que usuários utilizem os smartphones por mais tempo.

"As peças estarão disponíveis por sete anos. Isso faz parte do nosso compromisso à medida que avançamos pelos sete anos que precisamos para disponibilizar nossas peças para que você possa manter seu hardware ativo por tanto tempo." — Soniya Jobanputra, diretora de gerenciamento de produto no Google

A estratégia reforça a nova visão da empresa em relação à durabilidade dos seus smartphones não apenas via software, como também via hardware, uma vez que não adiantaria ter um celular capaz de receber 7 anos de atualizações sem disponibilidade de troca de tela, bateria, conector USB-C ou outros componentes com o passar do tempo.

Não foram revelados maiores detalhes a respeito do plano, mas pelo menos nos Estados Unidos a estratégia pode funcionar bem, uma vez que o Google tem parceria com o iFixit para facilitar o reparo de peças da linha Pixel 8.

Os novos smartphones do Google foram apresentados na última semana com câmeras mais potentes e várias funções de inteligência artificial, tendo um chipset de desempenho decepcionante e fácil acesso aos componentes internos em reparo facilitado.

