Função de criar canal no WhatsApp é liberada para todos

Qualquer pessoa já pode criar um canal no WhatsApp: o mensageiro liberou o recurso para usuários brasileiros no Android e no iOS. As conversas são públicas, exibem o histórico dos últimos 30 dias e podem ser encontradas por todos no aplicativo pela tela "Atualizações".

O formulário de criação de um novo canal é bem simples, com espaço para foto, título e descrição. O WhatsApp informa que o pedido passa por análise da plataforma e que os seguidores não possuem acesso a suas informações pessoais, como nome de usuário ou número de telefone.

O mensageiro não impõe limites de uso e cada pessoa pode criar mais de uma conversa do tipo por lá. É possível editar mensagens em até 15 minutos após o envio, enquanto seguidores podem reagir a cada atualização com emojis — o Zap ainda faz testes para incluir comentários e respostas às publicações.

Os canais podem ser muito úteis para quem usa o aplicativo como forma de divulgar o próprio negócio: ao contrário de uma comunidade, por exemplo, o canal permite um alcance maior e pode ser acessado por outras pessoas sem a necessidade de salvar o contato na agenda.

Como criar um canal no WhatsApp

Siga estes passos para usar a novidade:

Abra o WhatsApp no celular; Selecione a aba "Atualizações"; Toque no ícone de "+" ao lado da seção de canais; Pressione "Criar canal"; Aceite os termos na tela; Inclua foto, nome e descrição; Selecione "Criar canal".

Após esses passos, o WhatsApp publica a conversa e já permite enviar atualizações.

Distribuição gradativa

A plataforma distribui o novo recurso aos poucos, então é provável que algumas pessoas não acessem a função mesmo com o app atualizado — o ideal é aguardar. Enquanto isso, você pode conferir a diferença entre canais e comunidades no mensageiro.