1º concurso de beleza de IA tem brasileira entre as finalistas; veja

O primeiro concurso de beleza de inteligência artificial do mundo, organizado pela plataforma Fanvue, revelou as dez finalistas. Entre as selecionadas está uma representante do Brasil, identificada como Ailya Lou. A vencedora será anunciada no fim deste mês.

Ao todo, mais de 1.500 candidatas se inscreveram no concurso. Os critérios a serem julgados para coroar as figuras femininas criadas por meio da inteligência artificial serão beleza, tecnologia e influência social. As três primeiras colocadas receberão prêmios totalizando mais de US$ 20 mil (R$ 100 mil), sendo que a vencedora receberá US$ 5 mil em dinheiro, além de programas de mentoria de IA.

No critério de beleza, as competidoras serão julgadas por alguns dos aspectos clássicos, incluindo respostas únicas a uma série de perguntas como "se você pudesse ter um sonho de tornar o mundo um lugar melhor, qual seria?".

Em tecnologia, as modelos ganharão pontos pela habilidade e implementação de ferramentas de IA usadas para criar obras-primas digitais, o que inclui o uso de prompts e detalhes visuais em torno de mãos, olhos e planos de fundo.

Já no âmbito de influência social, as concorrentes serão avaliadas com base em seus números de envolvimento com os fãs, na taxa de crescimento do público e na utilização de outras plataformas, como o Instagram.

O criador de Ailya Lou, que não teve o nome revelado, disse que se sente feliz pelo fato dela ter sido selecionada no "Miss IA". "Ela é um projeto artístico que tem um significado enorme para mim como forma de entender como recriar mundos e pessoas para uma realidade expandida. Mais do que bonita, ela é sobre o futuro", disse.

Quem são as finalistas?

Kenza Layli - Marrocos

Olívia C - Portugal

Anne Kerdi - França

Zara Shatavari - Índia

Aiyana Rainbow - Romênia

Lalina - França

Seren Ay: Turquia

Asena Ilik: Turquia

Eliza Khan - Bangladesh

Ailya Lou - Brasil



























O júri é formado por duas influenciadoras geradas por IA e que fazem sucesso nas redes sociais: Aitana Lopez e Emily Pellegrini. Além delas, o consultor André Bloch e a historiadora Sally-Ann Fawcett serão os jurados do concurso de beleza pioneiro.